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    Samsung, yeni Galaxy A serisini tanıttı: İşte Galaxy A55 & A35 özellikleri ve fiyatı

    Samsung, 2024 Galaxy A serisini tanıttı. Yeni Galaxy A55 ve A35 modelleri, markanın şimdiye kadarki en güzel tasarımlı ve premium hissi veren orta sınıf telefonları.

    Samsung, 2024’ün beklenen telefonları Galaxy A55 ve Galaxy A35 modellerini 11 Mart’ta tanıttı. Samsung’un Galaxy A serisi içinde en şık görünen orta sınıf telefonları. Galaxy A55 & Galaxy A35 özellikleri ve fiyatları, tüm detaylarıyla haberimizde.

    Samsung Galaxy A55 5G neler sunuyor?

    Samsung Galaxy A55 tasarım, işlemci, kamera ve pil özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A55, metal çerçeve, yeni güçlü işlemciye ve genelde üst seviye Galaxy S serisi telefonlarda gördüğümüz bazı kamera özelliklerine sahip. Samsung, Galaxy A55 için metal ve camdan yapılmış bir gövde kullanmış. Metal çerçeveye sahip ilk Galaxy A serisi telefon olup, önü ve arkası camla kaplı. IP67 toz ve suya dayanıklılık derecesi yine mevcut. Galaxy A55, 6.6 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık sunan (HDR sahnelerde parlaklık daha da artıyor) Super AMOLED ekrana sahip. Gorilla Glass Victus ile korunan ekran, Vision Booster özelliğine sahip. Stereo hoparlörle donatılan telefonda biyometrik güvenlik olarak ekran altı optik parma izi okuyucu bulunuyor.

    Galaxy A55, Samsung’un 4nm üretim sürecinden geçen Exynos 1480 işlemcisinden güç alıyor. Telefon, 8GB/12GB RAM, 128GB/256GB depolama alanı sunuyor ki Galaxy A serisinde 12GB RAM seçeneğinizin olduğu ilk model olduğunu belirtelim. Ek depolama alanı isteyenler için microSD kart desteği mevcut. Android 14 tabanlı OneUI 6.1 ile gelen telefon için Samsung, dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi, beş yıl güvenlik güncellemesi verecek. Samsung Knox, Samsung Knox Vault ve yetkisiz kaynaklardan uygulama yüklenmesini durdurmaya yönelik yeni güvenlik özelliği Otomatik Engelleyici özellikleriyle geliyor.

    Galaxy A55, kamera iyileştirmeleriyle geliyor. Arkada OIS ve otomatik odaklamalı 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera ve 5MP makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut. Önde 32MP selfie kamerası bulunuyor. 50MP ve 13MP kamera, VDIS (video sabitleme için EIS) ile 4K 30 fps videolar kaydedebiliyor. Exynos 1480 işlemcideki gelişmiş AI ISP, ilk kez bir Galaxy A serisi telefona düşük ışıkta iyileştirilmiş görüntüler getiriyor. Galaxy A55, Gece Portre moduna da sahip. Aynı zamanda daha geniş dinamik aralık ve daha derin renkler için 12 bit Süper HDR videoyu destekleyen ilk Galaxy A telefon.

    Samsung A55, 25w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Bağlantı özellikleri arasında GPS, 5G, çift SIM kart yuvası, eSIM, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Buz mavisi, yeşil, lila ve lacivert renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

    Samsung Galaxy A55 fiyatı

    • 8GB + 128GB: 479 euro
    • 8GB + 256GB: 529 euro

    Samsung Galaxy A35 5G neler sunuyor?

    Samsung Galaxy A35 tasarım, işlemci, kamera & batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A35, modern tasarıma ve kamera iyileştirmelerine sahip yeni orta sınıf akıllı telefon. Daha hızlı işlemci ve daha parlak 120Hz OLED ekran sunan telefon, One UI 6.1 yazılımıyla gelen ilk orta sınıf telefon modeli.

    Galaxy A35, daha modern görünümlü bir tasarıma sahip olsa da hâlâ plastik bir çerçeve kullanıyor. Ekran, Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor ve arka kısım cam. Çerçevenin güç ve ses tuşlarının yakınındaki kısmını yükselten bir tasarıma sahip. Samsung, buna “Key Island” adını veriyor. Telefon, 6.6 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan Super AMOLED ekrana sahip. Ayrıca doğrudan güneş ışığı altında parlaklığı 1000 nite kadar çıkarabilen Vision Booster modu mevcut. Bu modelde de optik parmak izi okuyucu, stereo hoparlör, IP67 sertifikası mevcut.

    Samsung, Galaxy A35’in kamera yeteneklerini geliştirdi. OIS'li 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera, telefonun arka kamera kurulumunu oluşturuyor. Öndeki kamera ise 13MP. Ön ve arka kameraları kullanarak 4K 30 fps video kaydedilebiliyor. Samsung, VDIS'in video sabitlemeyi iyileştirdiğini, Süper HDR Videonun da renkleri ve dinamik aralığı iyileştirdiğini söylüyor.

    Galaxy A35, 5nm üretim sürecinden geçen Exynos 1380 işlemciden güç alıyor. Bu modelde 6 GB/8 GB RAM, 128 GB/256 GB dahili depolama alanı mevcut. Ek depolamaya ihtiyaç duyanlar için microSD kart desteği mevcut. Bağlantı özellikleri ve batarya kapasitesi diğer modelle aynı. Bu model de Samsung Knox, Samsung Knox Vault ve Otomatik Engelleyici özellikleriyle geliyor. Samsung, Galaxy A35 için de dört büyük Android işletim sistemi, beş yıl güvenlik güncellemesi verecek. Telefon, dört renkte satışa sunulacak; Buz mavisi, lavanta, limon sarısı ve lacivert.

    Samsung Galaxy A35 fiyatı

    • 6GB + 128GB: 379 euro
    • 8GB + 256GB: 449 euro

    Samsung Galaxy A55 5G özellikleri

    Samsung Galaxy A55 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.6 inç, FHD+, 120Hz, Vision Booster, Super AMOLED
    • İşlemci: Samsung Exynos 1480
    • Bellek ve depolama: 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 5MP f/2.4 (makro)
    • Ön kamera: 32MP f/2.2
    • Batarya: 5000 mAh
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.1
    • Boyut ve ağırlık: 161.1 x 77.4 x 8.2 mm, 213 g

    Samsung Galaxy A35 5G özellikleri

    Samsung Galaxy A35 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.6 inç, FHD+, 120Hz, Vision Booster, Super AMOLED
    • İşlemci: Samsung Exynos 1380
    • Bellek ve depolama: 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 5MP f/2.4 (makro)
    • Ön kamera: 13MP f/2.2
    • Batarya: 5000 mAh
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.1
    • Boyut ve ağırlık: 161.7 x 78.0 x 8.2mm, 209g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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