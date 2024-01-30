Samsung: Galaxy AI, bu yıl 100 milyon cihaza gelecek

Galaxy AI 2025'e kadar ücretsiz sunulacak
Galaxy AI özelliklerinin 2025’e kadar ücretsiz olacağı zaten biliniyor. Samsung Electronics Başkanı ve MX İş Birimi Başkanı TM Roh, mobil yapay zekaya yönelik çeşitli ihtiyaçların olduğunu belirterek yapay zekayı ücretsiz olarak kullanmaktan memnun kalacak tüketiciler olacağı gibi, daha güçlü yapay zeka yeteneklerini isteyecek, hatta bunlar için ödeme yapabilecek tüketiciler de var. Samsung, gelecekte karar verme sürecinde tüm bu faktörlerin dikkate alınacağını söylüyor.
Samsung Galaxy AI özellikleri 2024'ün ilk yarısında Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 ve Galaxy Tab S9 serisi dahil olmak üzere bir dizi eski üst seviye cihaza gelecek. Ayrıca yakında çıkacak Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'nın Galaxy AI özellikleriyle gelmesi bekleniyor. Tüm bu cihazlar bir araya geldiğinde Samsung'un 100 milyon hedefine ulaşması zor olmayacak. Galaxy AI ile gelen yapay zeka özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.