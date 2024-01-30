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    Anlık Bildirim

    Samsung: Galaxy AI, bu yıl 100 milyon cihaza gelecek

    Galaxy S24 ile duyurulan Galaxy AI özellikleri 2024 ilk yarısından itibaren eski modellere de gelecek. Samsung, bu yıl 100 milyon cihaza yapay zeka özelliklerini getireceğini söylüyor.
    samsung galaxy ai 100 milyon cihaz Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni Galaxy S24 serisi, Google Cloud tarafından desteklenen üretken yapay zeka hizmeti Galaxy AI ile geliyor. Samsung, Galaxy AI’nin 2024 yılı ilk yarısında eski modellere de geleceğini zaten söylemişti. Şimdi, Samsung’dan TM Roh, Galaxy AI’yi bu yıl dünya genelinde yaklaşık 100 milyon Galaxy cihaza sunmakta kararlı olduklarını söyledi.

    Galaxy AI 2025'e kadar ücretsiz sunulacak

    Galaxy AI özelliklerinin 2025’e kadar ücretsiz olacağı zaten biliniyor. Samsung Electronics Başkanı ve MX İş Birimi Başkanı TM Roh, mobil yapay zekaya yönelik çeşitli ihtiyaçların olduğunu belirterek yapay zekayı ücretsiz olarak kullanmaktan memnun kalacak tüketiciler olacağı gibi, daha güçlü yapay zeka yeteneklerini isteyecek, hatta bunlar için ödeme yapabilecek tüketiciler de var. Samsung, gelecekte karar verme sürecinde tüm bu faktörlerin dikkate alınacağını söylüyor.

    Samsung Galaxy AI özellikleri 2024'ün ilk yarısında Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 ve Galaxy Tab S9 serisi dahil olmak üzere bir dizi eski üst seviye cihaza gelecek. Ayrıca yakında çıkacak Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'nın Galaxy AI özellikleriyle gelmesi bekleniyor. Tüm bu cihazlar bir araya geldiğinde Samsung'un 100 milyon hedefine ulaşması zor olmayacak. Galaxy AI ile gelen yapay zeka özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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