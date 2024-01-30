Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni Galaxy S24 serisi, Google Cloud tarafından desteklenen üretken yapay zeka hizmeti Galaxy AI ile geliyor. Samsung, Galaxy AI’nin 2024 yılı ilk yarısında eski modellere de geleceğini zaten söylemişti. Şimdi, Samsung’dan TM Roh, Galaxy AI’yi bu yıl dünya genelinde yaklaşık 100 milyon Galaxy cihaza sunmakta kararlı olduklarını söyledi.

Galaxy AI 2025'e kadar ücretsiz sunulacak

Galaxy AI özelliklerinin 2025’e kadar ücretsiz olacağı zaten biliniyor. Samsung Electronics Başkanı ve MX İş Birimi Başkanı TM Roh, mobil yapay zekaya yönelik çeşitli ihtiyaçların olduğunu belirterek yapay zekayı ücretsiz olarak kullanmaktan memnun kalacak tüketiciler olacağı gibi, daha güçlü yapay zeka yeteneklerini isteyecek, hatta bunlar için ödeme yapabilecek tüketiciler de var. Samsung, gelecekte karar verme sürecinde tüm bu faktörlerin dikkate alınacağını söylüyor.

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Samsung Galaxy AI özellikleri 2024'ün ilk yarısında Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 ve Galaxy Tab S9 serisi dahil olmak üzere bir dizi eski üst seviye cihaza gelecek. Ayrıca yakında çıkacak Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'nın Galaxy AI özellikleriyle gelmesi bekleniyor. Tüm bu cihazlar bir araya geldiğinde Samsung'un 100 milyon hedefine ulaşması zor olmayacak. Galaxy AI ile gelen yapay zeka özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

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Samsung: Galaxy AI, bu yıl 100 milyon cihaza gelecek