Samsung Galaxy S24 & Galaxy S24 Plus tanıtıldı: Dünyanın ilk yapay zeka telefonu

- Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus neler sunuyor?
- Tasarımda değişiklik 📱
- Ekran artık daha parlak 🤳
- Performans ve yazılım ⚡
- AI destekli kamera 📸
- Daha büyük bataryalar 🔋
- Galaxy AI ✨ Yapay zekaya hazır olun
- Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus Özellikleri ⚙️
- Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus Fiyatı 💲
- Samsung Galaxy S24 çıkış tarihi ne zaman ❓
- Yorumlar
Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus neler sunuyor?
Samsung’un yeni akıllı telefon serisi beklendiği gibi bu üç modelden oluşuyor: Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra. Bu yazıda Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modellerine odaklanacağız ve detayları paylaşacağız.
Tasarımda değişiklik 📱
Tasarım noktasında ise Samsung, yuvarlatılmış kenar tasarımını bu nesilde değiştirerek daha düz çerçeveleri kullanıma alıyor. Samsung, bunu yeni Galaxy A modellerinde de kullanmıştı. Öte yandan iki telefon arasında boyutlar dışında bir tasarım farkı bulunmuyor. Ön tarafta yuvarlatılmış köşe tasarımlı düz ekran ve ön kamera bulunurken arka tarafta ise alt alta dizilmiş üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Renk seçenekleri arasında ise Sarı, Mor, Gri, Siyah, Yeşil, Safir Mavi, Turuncu seçenekleri bulunuyor.
Bununla birlikte Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modellerinde Armor Alüminyum malzeme bulunuyor. Bu, önceki modellere kıyasla yüzde 10 daha yüksek sertlik sunacak ve dayanıklılığı artıracak.
Ekran artık daha parlak 🤳
Galaxy S24, sahip olduğu 6.2 inçlik ekranında FHD+ 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Bu ekran, Dynamic LTPO AMOLED 2X panel kullanırken 120Hz, HDR10+ ve 2600 nit (maksimum) parlaklık sunabiliyor. Koruma ise Corning Gorilla Glass Armor tarafından sağlanıyor.
Galaxy S24 Plus tarafında ise 6.7 inç ekranda QHD+ 1440 x 3088 piksel çözünürlük sunuluyor. Bu ekran da, Dynamic LTPO AMOLED 2X panel kullanırken 120Hz, HDR10+ ve 2600 nit (maksimum) parlaklık sunabiliyor. Koruma ise yine Corning Gorilla Glass Armor tarafından sağlanıyor.
Performans ve yazılım ⚡
Yazılım tarafında ise her iki telefon da 7 yıl boyunca büyük işletim sistemi güncellemelerine ve 7 yıl boyunca güvenlik yamalarına sahip olacak. Telefonlar kutudan çıkar çıkmaz Android 14 ve One UI 6.1 işletim sistemine sahip olacak. Samsung, Galaxy S24 serisini “Galaxy AI” olarak yani yapay zeka telefonu olarak tanımlıyor ve içlerinde bolca yapay zeka özelliği bulunuyor.
AI destekli kamera 📸
Her iki telefonda da 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş sensör, 10MP 3X telefoto ve 12MP ön kamera bulunuyor. Her iki telefon da 8K çözünürlüğünde videolar kaydedebiliyor.
Akıllı Galeri sayesinde ise çekilen fotoğrafları ve videoları otomatik olarak düzenleyerek kullanıcıların içeriklerini kolayca yönetmeleri sağlanıyor. Ayrıca yapay zeka ile fotoğrafların arka planı tamamlanabiliyor. Bu özellik ile fotoğraftaki obje/ kişilerin yerini değiştirebilir, büyütüp, küçültebiirsiniz. Yansıma, düşük çözünürlük veya gölge gibi bütünlüğü bozan unsurlar da otomatik olarak düzeltiliyor.
Daha büyük bataryalar 🔋
Batarya kapasitesinin artması sevindirici olsa da hızlı şarj noktasında bir değişikliğe gidilmemiş durumda. Galaxy S24, 25W kablolu hızlı şarj özelliği ile 30 dakikada yüzde 50 doluluk sağlıyor. Ayrıca 15W kablosuz şarj özelliği ve 4,5W ters kablosuz şarj yeteneği de sunuluyor.
Galaxy S24 Plus ise 45W hızlı şarj özelliği ile geliyor ve 30 dakikada yüzde 65 doluluk vadediyor. Aynı şekilde bu modelde de 15W kablosuz şarj özelliği ve 4,5W ters kablosuz şarj yeteneği bulunuyor.
Galaxy AI ✨ Yapay zekaya hazır olun
Buna ek olarak "Circle to Search" (aramak için daireye al) olarak adlandırılan bir özellik de geliyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu bir arama özelliği. Ekrandaki herhangi bir görseli, videoyu veya metni daire için alarak arama yapabilirsiniz. Bu özelliği örneğin fotoğraftaki bir çantanın modelini bulmak için kullanabilirsiniz.
Chat Asistanı adında bir başka özellik daha Galaxy S24 ailesiyle hayatımıza girecek. Adından da anlaşılacağı üzere gelen ve gönderilen mesajları anında çevirebilme özelliği kullanıcılara sunulacak. Bu anlık çeviri sohbetin içeriği ve tonuna uygun olacak. Ayrıca farklı tonlarda da yanıt önerisi sunulacak. Bu özellik Samsung Mesajlar uygulaması ve 3. Parti uygulamalarda desteklenecek. Aynı şekilde bu özelik için de Türkçe desteğinin Temmuz 2024'te gelmesi bekleniyor.
Bir diğer yapay zeka özelliği ise “Live Translate” (Canlı Çeviri) ve adından da anlaşılacağı üzere telefon görüşmeleri sırasında doğrudan çeviri yapabiliyor. Aynı şekilde, metin tabanlı içerikler için de bu çeviri özelliği kullanılabilir, böylece yazılı diller arasında da anında çeviri yapma mümkün olmuş oluyor. Bu özellikte 14 dil desteği (İngilizce, Tayca, Vietnamca, Korece, Japonca, Lehçe, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Hintçe, Fransızca, Almanca, Çince, Arapça) bulunuyor ancak Türkçe dil desteği şimdilik bulunmuyor. Bununla birlikte Temmuz 2024 itibariyle Türkiye’de olması bekleniyor.
Ses Kaydı Asistanı özelliğinde ise kaydedilen sesler ve diyaloglar AI aracılığıyla metinlete dönüştürülecek. Bu özellik, ses kayıtlarını yazılı dökümlere dönüştürüyor ve eğer kayıtta birden fazla kişinin sesi varsa, her bir konuşmacının sesini ayrı ayrı tanımlayarak dökümde net bir şekilde ayırıyor. Ayrıca, oluşturulan yazılı döküm anında çevrilip ve özetlenebilir, böylece kullanıcılar kayıtların içeriğini hızlı ve kolay bir şekilde anlayabilirler. Toplantılar için oldukça işlevsel gibi duruyor. Bu özelik için de Türkçe desteğinin Temmuz 2024'te gelmesi bekleniyor.
Web Asistanı, web tarayıcınız üzerinden çevrim içi uzun makalelerin ve web sayfalarının özetini çıkarmanızı sağlıyor. Böylece uzun makaleler için kısa bir özet size sunulmuş olunuyor. Ayrıca Türkçe dil desteği de bulunuyor.
|Model
|Galaxy S24 Plus
|Galaxy S24
|Ekran
|6.7 inç QHD+ (3120x1440) 1-120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X
|6.2 inç FHD+ (2340x1080) 1-120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X
|İşlemci
|
Ülkeye göre Snapdragon 8 Gen 3
veya
Exynos 2400 (Türkiye)
|
Ülkeye göre Snapdragon 8 Gen 3
veya
Exynos 2400 (Türkiye)
|Arka Kamera
|
12 MP (Ultra geniş açı)
2x ve 3x optik zoom
|
12 MP (Ultra geniş açı)
2x ve 3x optik zoom
|Ön Kamera
|12 MP F2.2 (Dual Pixel AF)
|12 MP F2.2 (Dual Pixel AF)
|RAM
|12 GB
|8 GB
|Depolama
|256/512 GB
|128/256/512 GB
|Batarya
|4900 mAh, 45W hızlı şarj
|4000 mAh, 25W hızlı şarj
|Bağlantı
|Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G, NFC
|Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G, NFC
Samsung Galaxy 24 fiyatı ne kadar? olacak sorunu çok merak ediliyordu. Samsung S24 fiyatları resmî olarak açıklandı. Galaxy S24 fiyatı 799 dolar, Galaxy S24 Plus fiyatı 999 dolar. Depolama kapasitesine göre Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus fiyatı şöyle:
|Model
|128 GB
|256 GB
|512 GB
|Galaxy S24
|799 dolar
|859 dolar
|-
|Galaxy S24 Plus
|-
|999 dolar
|1199 dolar
Samsung Galaxy S24 çıkış tarihi ne zaman ❓
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