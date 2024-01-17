Samsung Galaxy S24 & Galaxy S24 Plus tanıtıldı: Dünyanın ilk yapay zeka telefonu

Tam Boyutta Gör Samsung, büyük merakla beklenen yeni Galaxy S24 serisini çok kısa bir süre önce 17 Ocak’ta TSİ 21:00’da tanıtıldı. Teknoloji devi beklendiği gibi yine üç model ile kullanıcıların karşısına çıktı. Tasarımdan donanıma ve yazılıma kadar önemli değişiklikler geçiren seri Galaxy AI mottosuyla öne çıkıyor. Samsung ayrıca etkinlikte merak edilen Galaxy S24 fiyatı ve özellikleri gibi detayları da paylaştı. İşte Samsung S24 ve S24 Plus özellikleri ve tüm detaylar:

Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus neler sunuyor?

Samsung’un yeni akıllı telefon serisi beklendiği gibi bu üç modelden oluşuyor: Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra. Bu yazıda Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modellerine odaklanacağız ve detayları paylaşacağız.

Tasarımda değişiklik 📱

Tam Boyutta Gör Tüm seriyle birlikte Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modellerinde de tasarımsal değişiklikle bulunuyor. Ancak Samsung, genel tasarım dilini bu nesilde de koruyor. Galaxy S24, 6.2 inçlik ekran boyutuyla ailenin en kompakt modeli olmaya devam ederken Galaxy S24 Plus ise 6.7 inçlik ile büyük bir ekranı kullanıcılara sunuyor.

Tasarım noktasında ise Samsung, yuvarlatılmış kenar tasarımını bu nesilde değiştirerek daha düz çerçeveleri kullanıma alıyor. Samsung, bunu yeni Galaxy A modellerinde de kullanmıştı. Öte yandan iki telefon arasında boyutlar dışında bir tasarım farkı bulunmuyor. Ön tarafta yuvarlatılmış köşe tasarımlı düz ekran ve ön kamera bulunurken arka tarafta ise alt alta dizilmiş üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Renk seçenekleri arasında ise Sarı, Mor, Gri, Siyah, Yeşil, Safir Mavi, Turuncu seçenekleri bulunuyor.

Bununla birlikte Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modellerinde Armor Alüminyum malzeme bulunuyor. Bu, önceki modellere kıyasla yüzde 10 daha yüksek sertlik sunacak ve dayanıklılığı artıracak.

Ekran artık daha parlak 🤳

Tam Boyutta Gör Ekran noktasında Samsung, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modellerinde bir kez daha gücünü gösteriyor.

Galaxy S24, sahip olduğu 6.2 inçlik ekranında FHD+ 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Bu ekran, Dynamic LTPO AMOLED 2X panel kullanırken 120Hz, HDR10+ ve 2600 nit (maksimum) parlaklık sunabiliyor. Koruma ise Corning Gorilla Glass Armor tarafından sağlanıyor.

Galaxy S24 Plus tarafında ise 6.7 inç ekranda QHD+ 1440 x 3088 piksel çözünürlük sunuluyor. Bu ekran da, Dynamic LTPO AMOLED 2X panel kullanırken 120Hz, HDR10+ ve 2600 nit (maksimum) parlaklık sunabiliyor. Koruma ise yine Corning Gorilla Glass Armor tarafından sağlanıyor.

Performans ve yazılım ⚡

Tam Boyutta Gör En baştan en merak edilen sorunun cevabını verelim: Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus, Snapdragon veya Exynos işlemcili olarak piyasaya çıkacak. Türkiye ve çoğun ülkede Exynos 2400 yongasını bu iki modelde göreceğiz. ABD pazarında ise Snapdragon 8 Gen 3 yer alacak. Her iki yonga da performans noktasında piyasadaki en güçlü Android deneyimini kullanıcılara sağlayacak. 4nm sürecinde üretilen Exynos 2400, yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak ve sahip olduğu NPU ile daha hızlı ve daha güçlü bir performans sağlıyor. Galaxy S24, S23’e göre 1.5 kat, S24 Plus ise S23 Plus göre 1,6 kat artırılmış buhar haznesi ile oyun deneyimi sırasındaki ısınma problemini azaltıyor.

İşin bellek tarafında ise Galaxy S24’te 8 GB RAM ve 128/256 depolama seçeneklerini göreceğiz. Galaxy S24 Plus modelinde ise 12 GB RAM ve 256/512 depolama seçenekleri bulunacak.

Yazılım tarafında ise her iki telefon da 7 yıl boyunca büyük işletim sistemi güncellemelerine ve 7 yıl boyunca güvenlik yamalarına sahip olacak. Telefonlar kutudan çıkar çıkmaz Android 14 ve One UI 6.1 işletim sistemine sahip olacak. Samsung, Galaxy S24 serisini “Galaxy AI” olarak yani yapay zeka telefonu olarak tanımlıyor ve içlerinde bolca yapay zeka özelliği bulunuyor.

AI destekli kamera 📸

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 ve Galaxy S24+, kamera konusunda da birbirleriyle aynı ve donanım noktasında farklılık içermiyor. Esasında önceki nesil ile de kameralarda değişiklikler yok. Ancak yapay zeka, yazılım ve yeni donanım ile birlikte kamera performansında bir artış söz konusu.

Her iki telefonda da 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş sensör, 10MP 3X telefoto ve 12MP ön kamera bulunuyor. Her iki telefon da 8K çözünürlüğünde videolar kaydedebiliyor.

Tam Boyutta Gör Kameralarda donanımsal olarak değişiklik göremesek de yazılımsal anlamda gelişmeler var. Özellikle gece ve gündüz fotoğraf ile video çekiminde yapay zekanın desteği artık elinizde olacak. Space Zoom özelliğinde yapay zekanın derin öğrenme teknolojisi ile yüksek çözünürlük elde edilebiliyor.

Akıllı Galeri sayesinde ise çekilen fotoğrafları ve videoları otomatik olarak düzenleyerek kullanıcıların içeriklerini kolayca yönetmeleri sağlanıyor. Ayrıca yapay zeka ile fotoğrafların arka planı tamamlanabiliyor. Bu özellik ile fotoğraftaki obje/ kişilerin yerini değiştirebilir, büyütüp, küçültebiirsiniz. Yansıma, düşük çözünürlük veya gölge gibi bütünlüğü bozan unsurlar da otomatik olarak düzeltiliyor.

Daha büyük bataryalar 🔋

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 ve Galaxy S24+, ekran boyutu noktasında seleflerine kıyasla küçük bir boyut artışı aldı. Bu artış aynı şekilde pil kapasitesine de yansımış durumda. Galaxy S24, 4000mAh batarya ile gelirken Galaxy S24 Plus ise 4900 mAh batarya ile geliyor. Kıyaslama açısından Galaxy S23 ve S23 Plus sırasıyla 3900 mAh ve 4700mAh kapasiteye sahipti.

Batarya kapasitesinin artması sevindirici olsa da hızlı şarj noktasında bir değişikliğe gidilmemiş durumda. Galaxy S24, 25W kablolu hızlı şarj özelliği ile 30 dakikada yüzde 50 doluluk sağlıyor. Ayrıca 15W kablosuz şarj özelliği ve 4,5W ters kablosuz şarj yeteneği de sunuluyor.

Galaxy S24 Plus ise 45W hızlı şarj özelliği ile geliyor ve 30 dakikada yüzde 65 doluluk vadediyor. Aynı şekilde bu modelde de 15W kablosuz şarj özelliği ve 4,5W ters kablosuz şarj yeteneği bulunuyor.

Galaxy AI ✨ Yapay zekaya hazır olun

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy AI vurgusunun altı boş değil. Zira telefonların neredeyse her tarafında yapay zeka özelliği bulunuyor. Doğrudan telefon üzerinde çalışan yapay zeka özellikleri arasında en öne çıkan yetenek ise gelişmiş yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme. Galerinizdeki herhangi bir fotoğrafta nesneleri taşıma, küçültme veya tamamen kaldırma işlemi yapılacak. Yapay zeka ise geri kalan alanları dolduracak. Gelin her paragrafta bu özelliklere değinelim.

Buna ek olarak "Circle to Search" (aramak için daireye al) olarak adlandırılan bir özellik de geliyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu bir arama özelliği. Ekrandaki herhangi bir görseli, videoyu veya metni daire için alarak arama yapabilirsiniz. Bu özelliği örneğin fotoğraftaki bir çantanın modelini bulmak için kullanabilirsiniz.

Chat Asistanı adında bir başka özellik daha Galaxy S24 ailesiyle hayatımıza girecek. Adından da anlaşılacağı üzere gelen ve gönderilen mesajları anında çevirebilme özelliği kullanıcılara sunulacak. Bu anlık çeviri sohbetin içeriği ve tonuna uygun olacak. Ayrıca farklı tonlarda da yanıt önerisi sunulacak. Bu özellik Samsung Mesajlar uygulaması ve 3. Parti uygulamalarda desteklenecek. Aynı şekilde bu özelik için de Türkçe desteğinin Temmuz 2024'te gelmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Not Asistanı adında bir özellik daha Galaxy S24 kullanıcılara sunulacak. Burada notlarınızı özetleme, başka dile çevirme veya tonunu değiştirmek mümkün olacak. Bu özellik, her not için bir özet sunarak, bu özetleri not kapağı olarak gösterecek. Bu özellikte Türkçe desteği bulunuyor.

Bir diğer yapay zeka özelliği ise “Live Translate” (Canlı Çeviri) ve adından da anlaşılacağı üzere telefon görüşmeleri sırasında doğrudan çeviri yapabiliyor. Aynı şekilde, metin tabanlı içerikler için de bu çeviri özelliği kullanılabilir, böylece yazılı diller arasında da anında çeviri yapma mümkün olmuş oluyor. Bu özellikte 14 dil desteği (İngilizce, Tayca, Vietnamca, Korece, Japonca, Lehçe, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Hintçe, Fransızca, Almanca, Çince, Arapça) bulunuyor ancak Türkçe dil desteği şimdilik bulunmuyor. Bununla birlikte Temmuz 2024 itibariyle Türkiye’de olması bekleniyor.

Ses Kaydı Asistanı özelliğinde ise kaydedilen sesler ve diyaloglar AI aracılığıyla metinlete dönüştürülecek. Bu özellik, ses kayıtlarını yazılı dökümlere dönüştürüyor ve eğer kayıtta birden fazla kişinin sesi varsa, her bir konuşmacının sesini ayrı ayrı tanımlayarak dökümde net bir şekilde ayırıyor. Ayrıca, oluşturulan yazılı döküm anında çevrilip ve özetlenebilir, böylece kullanıcılar kayıtların içeriğini hızlı ve kolay bir şekilde anlayabilirler. Toplantılar için oldukça işlevsel gibi duruyor. Bu özelik için de Türkçe desteğinin Temmuz 2024'te gelmesi bekleniyor.

Web Asistanı, web tarayıcınız üzerinden çevrim içi uzun makalelerin ve web sayfalarının özetini çıkarmanızı sağlıyor. Böylece uzun makaleler için kısa bir özet size sunulmuş olunuyor. Ayrıca Türkçe dil desteği de bulunuyor.

Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus Özellikleri ⚙️ Model Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ekran 6.7 inç QHD+ (3120x1440) 1-120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X 6.2 inç FHD+ (2340x1080) 1-120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X İşlemci Ülkeye göre Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 (Türkiye) Ülkeye göre Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 (Türkiye) Arka Kamera 12 MP (Ultra geniş açı)

50 MP, F1.8, OIS (Geniş açı)

10 MP, F2.4, OIS (Telefoto, 3x) 2x ve 3x optik zoom 12 MP (Ultra geniş açı)

50 MP, F1.8, OIS (Geniş açı)

10 MP, F2.4, OIS (Telefoto, 3x) 2x ve 3x optik zoom Ön Kamera 12 MP F2.2 (Dual Pixel AF) 12 MP F2.2 (Dual Pixel AF) RAM 12 GB 8 GB Depolama 256/512 GB 128/256/512 GB Batarya 4900 mAh, 45W hızlı şarj 4000 mAh, 25W hızlı şarj Bağlantı Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G, NFC Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G, NFC

Samsung Galaxy 24 fiyatı ne kadar? olacak sorunu çok merak ediliyordu. Samsung S24 fiyatları resmî olarak açıklandı. Galaxy S24 fiyatı 799 dolar, Galaxy S24 Plus fiyatı 999 dolar. Depolama kapasitesine göre Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus fiyatı şöyle:

Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus Fiyatı 💲 Model 128 GB 256 GB 512 GB Galaxy S24 799 dolar 859 dolar - Galaxy S24 Plus - 999 dolar 1199 dolar

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Samsung Galaxy S24 çıkış tarihi ne zaman ❓

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni Galaxy S24 serisini bekleyenlerin en merak ettiği bir diğer konu ise "Galaxy S24 ne zaman çıkacak?” sorusuydu. Samsung, etkinlik kapsamında bu soruyu cevapladı. Telefonlar halihazırda 17 Ocak itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Firma her yıl olduğu gibi ön siparişe özel cazip avantajlar ve hediyeler de veriyor. 24 Ocak'tan itibaren telefonlar ise sahiplerine ulaşacak ve raflara çıkacak.

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Samsung S24 tanıtıldı: İşte Galaxy S24 Plus özellikleri ve fiyatı