Haftaya BİM marketlerde robot süpürge, yazıcı ve kulaklıklar var

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Önümüzdeki hafta BİM marketler zincirinde yeni nesil robot süpürge mdelinden çok fonksiyonlu yazıcılara, elektrikli scootera ve oyuncu kulaklıklarına kadar farklı aktüel teknoloji ürünlerini bulabilmek mümkün olacak.

19 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri

19 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Mi Vacuum Cleaner Mop 2 Pro Plus robot süpürge yer alıyor. Önceki nesli de çok beğenilen robot süpürge 3000Pa emiş gücü, 550ml toz haznesi, 250ml su haznesi, S-cross 3D teknolojisi, 5200mAh batarya şeklinde özellikler yer alıyor. 6499TL fiyat etiketi belirlenmiş.

Yapay zekâ resim oluşturuyor 4 gün önce eklendi

Diğer taraftan çok fonksiyonlu HP 2710 WiFi yazıcı 799TL iken, HP Smart Tank 516 çok fonksiyonlu yazıcı da 3799TL fiyat etiketine sahip. SteelSeries Arctis 3 kablolu oyuncu kulaklığı 899TL, Samsung AKG N200A Bluetooth kulaklık ise 299TL.

Son olarak RKS Kick Scooter modeli 22Km mesafe, 250W motor, Bluetooth bağlantısı gibi özelliklerle 5999TL olarak gelirken Stanley marka 400ml yemek termosu da 439TL fiyat etiketiyle satılacak.

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