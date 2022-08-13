Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Haftaya BİM marketlerde robot süpürge, yazıcı ve kulaklıklar var

    19 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Mi Vacuum Cleaner Mop 2 Pro Plus robot süpürge, HP çok fonksiyonlu yazıcılar ve kulaklık modelleri yer alıyor. 
    3

    BİM aktüel
    Tam Boyutta Gör

    Önümüzdeki hafta BİM marketler zincirinde yeni nesil robot süpürge mdelinden çok fonksiyonlu yazıcılara, elektrikli scootera ve oyuncu kulaklıklarına kadar farklı aktüel teknoloji ürünlerini bulabilmek mümkün olacak.

    19 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri

    19 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Mi Vacuum Cleaner Mop 2 Pro Plus robot süpürge yer alıyor. Önceki nesli de çok beğenilen robot süpürge 3000Pa emiş gücü, 550ml toz haznesi, 250ml su haznesi, S-cross 3D teknolojisi, 5200mAh batarya şeklinde özellikler yer alıyor. 6499TL fiyat etiketi belirlenmiş.

    Diğer taraftan çok fonksiyonlu HP 2710 WiFi yazıcı 799TL iken, HP Smart Tank 516 çok fonksiyonlu yazıcı da 3799TL fiyat etiketine sahip. SteelSeries Arctis 3 kablolu oyuncu kulaklığı 899TL, Samsung AKG N200A Bluetooth kulaklık ise 299TL.

    Son olarak RKS Kick Scooter modeli 22Km mesafe, 250W motor, Bluetooth bağlantısı gibi özelliklerle 5999TL olarak gelirken Stanley marka 400ml yemek termosu da 439TL fiyat etiketiyle satılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Profil resmi
    Liquist 2 gün önce

    ecek acak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız