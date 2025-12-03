Giriş
    Batarya canavarı OnePlus Ace 6T tanıtıldı: İşte özellikleri

    OnePlus Ace 6T, Çin'de resmi olarak tanıtıldı. Ace 6T, Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle gelen ilk telefon. Aynı zamanda 8300 mAh devasa bataryasıyla en güçlü OnePlus telefon.

    8300 mah bataryalı telefon OnePlus Ace 6T tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, merakla beklenen telefonu OnePlus Ace 6T'yi Çin'de piyasaya sürdü. Ace 6T, mevcut en üst seviye Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcinin hemen altında konumlanan Snapdragon 8 Gen 5 işlemciye sahip ilk telefon. Akıllı telefon aynı zamanda OnePlus’ın 8.300 mAh bataryaya sahip ilk telefonu olma özelliğini de taşıyor.

    8300 mAh batarya, 100W hızlı şarj

    OnePlus Ace 6T’nin devasa bataryası, 100 W hızlı şarjı destekliyor. OnePlus cihazın 23 dakikada %1'den %50'ye şarj olduğunu söylüyor. Bypass şarj ve kablolu ters şarj özelliği de mevcut. OnePlus, sistemi serin tutmak için 43.940 mm²'lik toplam ısı yayılım alanı sunabilen bir buhar soğutma sistemi entegre ettiğini belirtiyor. Şirkete göre bu sistem, Ace 6T'nin yüksek grafikli oyunlarda rakiplerinden yaklaşık 2 derece daha serin kalmasını sağlıyor.

    Snapdragon 8 Gen 5 işlemcili ilk telefon

    OnePlus, cihaza birçok oyun geliştirmesi entegre ettiğini de belirtiyor. Snapdragon 8 Gen 5 işlemci, G2 WiFi ve özel dokunmatik tepki çipi ile eşleştirilmiş. Bu kombinasyon, akıcı ve rekabetçi oyun deneyimi vadediyor. Ayrıca, Ace 6T'nin ekranı, 165 Hz yenileme hızı ve 3200 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla oldukça duyarlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. OnePlus, ekranın amiral gemisi benzeri bir yapılandırmaya sahip olduğunu, ıslakken daha iyi dokunmatik tepki sağlayan Rain Touch 2.0 teknolojisi ve hızlı kilit açma için üst düzey ultrasonik parmak izi okuyucusu içerdiğini belirtiyor.

    Telefonun diğer öne çıkan özellikleri arasında; arkada 50 MP ana kamera içeren çift kamera kurulumu, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.1 depolama alanı ve WiFi 7 desteği yer alıyor.

    OnePlus Ace 6T fiyatı ne kadar?

    OnePlus Ace 6T, 2.599 yuan (367 dolar) başlangıç fiyatıyla Çin’de satışa sunuldu. Telefon, 17 Aralık 2025'te küresel pazarda “OnePlus 15R” adıyla çıkış yapacak.

    • 12GB + 256GB: 2599 yuan (367 dolar)
    • 16GB + 256GB: 2899 yuan (410 dolar)
    • 12GB + 512GB: 3099 yuan (438 dolar)
    • 16GB + 512GB: 3399 yuan (480 dolar)
    • 16GB + 512GB (Genshin Impact Kamisato Ayaka Edition): 3699 yuan (523 dolar)
    • 16GB+1TB: 3899 yuan (551 dolar)

    OnePlus Ace 6T özellikleri

    OnePlus Ace 6T teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.83 inç, 1.5K, 60-165Hz, AMOLED, OPPO Crystal Shield Cam koruma
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
    • Bellek: 12 GB / 16 GB RAM
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
    • İşletim sistemi: Android 16, ColorOS 16
    • Arka kamera: 50 MP birincil (1/1,56 inç Sony IMX906 sensör) + 8 MP ultra geniş açılı (112°)
    • Ön kamera: 16 MP
    • Bağlanabilirlik: 5G, Çift 4G VoLTE, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C 2.0
    • Batarya: 8300 mAh, 100 W SuperVOOC hızlı şarj
    • Diğer: Ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, USB Type-C, Stereo hoparlörler, IP66/68/69/69K sertifikaları
    • Boyut ve ağırlık: 163.41 x 77.04 x 8 mm, 211 g
