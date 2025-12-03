Batarya canavarı OnePlus Ace 6T tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör OnePlus, merakla beklenen telefonu OnePlus Ace 6T'yi Çin'de piyasaya sürdü. Ace 6T, mevcut en üst seviye Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcinin hemen altında konumlanan Snapdragon 8 Gen 5 işlemciye sahip ilk telefon. Akıllı telefon aynı zamanda OnePlus’ın 8.300 mAh bataryaya sahip ilk telefonu olma özelliğini de taşıyor.

OnePlus 15, pil testinde rekor kırdı: "24 saati aşan ilk telefon" 2 hf. önce eklendi

8300 mAh batarya, 100W hızlı şarj

OnePlus Ace 6T’nin devasa bataryası, 100 W hızlı şarjı destekliyor. OnePlus cihazın 23 dakikada %1'den %50'ye şarj olduğunu söylüyor. Bypass şarj ve kablolu ters şarj özelliği de mevcut. OnePlus, sistemi serin tutmak için 43.940 mm²'lik toplam ısı yayılım alanı sunabilen bir buhar soğutma sistemi entegre ettiğini belirtiyor. Şirkete göre bu sistem, Ace 6T'nin yüksek grafikli oyunlarda rakiplerinden yaklaşık 2 derece daha serin kalmasını sağlıyor.

Snapdragon 8 Gen 5 işlemcili ilk telefon

OnePlus, cihaza birçok oyun geliştirmesi entegre ettiğini de belirtiyor. Snapdragon 8 Gen 5 işlemci, G2 WiFi ve özel dokunmatik tepki çipi ile eşleştirilmiş. Bu kombinasyon, akıcı ve rekabetçi oyun deneyimi vadediyor. Ayrıca, Ace 6T'nin ekranı, 165 Hz yenileme hızı ve 3200 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla oldukça duyarlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. OnePlus, ekranın amiral gemisi benzeri bir yapılandırmaya sahip olduğunu, ıslakken daha iyi dokunmatik tepki sağlayan Rain Touch 2.0 teknolojisi ve hızlı kilit açma için üst düzey ultrasonik parmak izi okuyucusu içerdiğini belirtiyor.

Telefonun diğer öne çıkan özellikleri arasında; arkada 50 MP ana kamera içeren çift kamera kurulumu, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.1 depolama alanı ve WiFi 7 desteği yer alıyor.

OnePlus Ace 6T fiyatı ne kadar?

OnePlus Ace 6T, 2.599 yuan (367 dolar) başlangıç fiyatıyla Çin’de satışa sunuldu. Telefon, 17 Aralık 2025'te küresel pazarda “OnePlus 15R” adıyla çıkış yapacak.

12GB + 256GB: 2599 yuan (367 dolar)

16GB + 256GB: 2899 yuan (410 dolar)

12GB + 512GB: 3099 yuan (438 dolar)

16GB + 512GB: 3399 yuan (480 dolar)

16GB + 512GB (Genshin Impact Kamisato Ayaka Edition): 3699 yuan (523 dolar)

16GB+1TB: 3899 yuan (551 dolar)

OnePlus Ace 6T özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.83 inç, 1.5K, 60-165Hz, AMOLED, OPPO Crystal Shield Cam koruma

: 6.83 inç, 1.5K, 60-165Hz, AMOLED, OPPO Crystal Shield Cam koruma İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Bellek : 12 GB / 16 GB RAM

: 12 GB / 16 GB RAM Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB İşletim sistemi: Android 16, ColorOS 16

Android 16, ColorOS 16 Arka kamera : 50 MP birincil (1/1,56 inç Sony IMX906 sensör) + 8 MP ultra geniş açılı (112°)

: 50 MP birincil (1/1,56 inç Sony IMX906 sensör) + 8 MP ultra geniş açılı (112°) Ön kamera : 16 MP

: 16 MP Bağlanabilirlik : 5G, Çift 4G VoLTE, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C 2.0

: 5G, Çift 4G VoLTE, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C 2.0 Batarya : 8300 mAh, 100 W SuperVOOC hızlı şarj

: 8300 mAh, 100 W SuperVOOC hızlı şarj Diğer : Ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, USB Type-C, Stereo hoparlörler, IP66/68/69/69K sertifikaları

: Ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, USB Type-C, Stereo hoparlörler, IP66/68/69/69K sertifikaları Boyut ve ağırlık: 163.41 x 77.04 x 8 mm, 211 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

OnePlus Ace 6T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: