Samsung Galaxy A53 5G PUBG testi! (FPS - BATARYA)

Exynos 1280 işlemcisinden gücünü alan Samsung Galaxy A53 5G, PUBG testiyle karşınızda. 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan bu cihaz, akıcı bir deneyim sunuyor. Siz neler düşünüyorsunuz?

Exynos 1280 işlemcisinden gücünü alan Samsung Galaxy A53 5G, PUBG testiyle karşınızda. 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan bu cihaz, akıcı bir deneyim sunuyor. Sizler Galaxy A53 5G hakkında neler düşünüyorsunuz?

Oyun HD ve yüksek ayarlarda test edilmiştir. Isı testi videonun sonunda yer almaktadır!

Galaxy A53 5G özellikleri ve fiyatı

6.52 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran

Exynos 1200 yonga seti (2+6 çekirdek)

6GB RAM 128GB depolama

64MP+12MP+5MP+5MP arka kamera

32MP ön kamera

4500mAh batarya

25W hızlı şarj

8699TL