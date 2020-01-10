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    Samsung kızaklı ekrana sahip dizüstü bilgisayarını CES 2020 fuarında görücüye çıkardı

    Arkadan çıkarak kullanıcıya yüzde 50 daha fazla ekran alanı sunan kızaklı bir ekrana sahip prototip Samsung dizüstü modeli CES 2020 fuarında gizli bir toplantı ile tanıtıldı.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung kızaklı ekrana sahip dizüstü bilgisayarını CES 2020 fuarında görücüye çıkardı
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    Geçen yıl Samsung’un kızaklı ekranı olan ve çıkarıldığında yüzde 50 daha büyük bir ekran sunan dizüstü modeline ait bazı patentler ortaya çıkmıştı. Bu yıl kızaklı ekrana sahip dizüstü konsepti gerçek olabilir.

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    Yenilikçi tasarım

    Gelen bilgilere göre CES 2020 fuarında Samsung özel bir toplantı düzenledi ve katılımcılara çok gizli olarak bu yeni tabletinin prototipini gösterdi. Herhangi bir bilgi veya görsel akışı ambargo altına alındığı için sadece toplantının gerçekleştiği bilgisi mevcut.

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    Samsung'un prototip hakkında katılımcılardan olumlu geri dönüşler aldığı belirtiliyor. Prototipi test edenlerin mekanizma ve konseptten oldukça etkilendiği de gelen bilgiler arasında. Patentlere bakarak kızaklı ekranın alt kısımdan çıktığını ve yüzde 50 daha fazla ekran sunduğunu söyleyebiliriz.

    Samsung'un olumlu geri dönüşler sonrasında cesaretlendiği ve kızaklı ekrana sahip dizüstü modelinin yıl içerisinde nihai sürüme kavuşma ihtimalinin olduğu dile getiriliyor. Özellikle birden fazla ekranla çalışan içerik üreticileri için bu tarz konseptler ilgi çekebilir. Bununla birlikte gemiş dönemde Razer gibi pek çok firma kızaklı yapıları denemişti ancak tüketici tepkisinden emin olunamadığı için sadece konsept olarak kalmıştı.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/09/samsung-privately-showed-off-prototype-13-3-inch-notebook-with-sliding-screen-at-ces/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 hf.
    Kızaklar, kayanlar, katlananlar, bizde değişmeyen ise kazıklananlar.
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    estimates29 1 hf.
    Kafayi yemis bunlar ekran oranini batirmislar kimne yapsin 16 9 oranindan daha basigini gerizekali herifler daha da bk etmisler. telefonlarin yazilimlari 10 gun oldu hala haber yok s9 simdiden uvey evlat olmus her sene en az 2 model cikartip eskisine yazilim destegini kesiyorlar gelmis sizin bktan ekraninizi dusunecez
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    MetalWave 1 hf.
    21:9 monitör kullanan biri olarak çok beğendim bu fikri. laptopa geçmek istememin bir sebebide 21:9 ekrandan dolayıdır.
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    YksceKonusabilenAdam 1 hf.
    Dizi film için güzel olabilir.
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