Samsung kızaklı klavyeye sahip Windows 7'li tablet bilgisayar hazırlıyor

Android işletim sistemli tablet bilgisayarı Galaxy Tab ile bir milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza atan Samsung, yeni modeller üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Farklı platformları kullanan ve farklı fiyat segmentlerine hitap eden tabletler üzerinde duran Samsung'un, Gloria kod adlı modeli, Windows 7 işletim sistemini kullanacak.

10-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olacağı belirtilen tablet bilgisayar, kızaklı QWERTY klavye ile gelecek. Büyük ekranının arkasına gizlediği klavye ile dikka çekici bir tasarıma sahip olması beklenen tablet bilgisayar, Windows 7 işletim sistemini kullandığı için, Galaxy Tab'ın aksine ARM yerine Intel platformundan güç alacak.

Mart veya Nisan alarında pazara sürülmesi beklenen tablet bilgisayarın, Intel'in Oak Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunu kullanması bekleniyor. WiFi ve 3G gibi kablosuz iletişim teknolojilerine destek sunacak olan tablet ile Samsung'un, Windows işletim sistemli tablet bilgisayar arenasında HP gibi isimlere rakip olması bekleniyor.

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