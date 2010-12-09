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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung kızaklı klavyeye sahip Windows 7'li tablet bilgisayar hazırlıyor

8 yıl
21,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android işletim sistemli tablet bilgisayarı Galaxy Tab ile bir milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza atan Samsung, yeni modeller üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Farklı platformları kullanan ve farklı fiyat segmentlerine hitap eden tabletler üzerinde duran Samsung'un, Gloria kod adlı modeli, Windows 7 işletim sistemini kullanacak.

10-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olacağı belirtilen tablet bilgisayar, kızaklı QWERTY klavye ile gelecek. Büyük ekranının arkasına gizlediği klavye ile dikka çekici bir tasarıma sahip olması beklenen tablet bilgisayar, Windows 7 işletim sistemini kullandığı için, Galaxy Tab'ın aksine ARM yerine Intel platformundan güç alacak.

Mart veya Nisan alarında pazara sürülmesi beklenen tablet bilgisayarın, Intel'in Oak Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunu kullanması bekleniyor. WiFi ve 3G gibi kablosuz iletişim teknolojilerine destek sunacak olan tablet ile Samsung'un, Windows işletim sistemli tablet bilgisayar arenasında HP gibi isimlere rakip olması bekleniyor.

Editörün Notu: Temsili görsel


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DH Misafiri 7 yıl
bir tane alacam
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velvel_e 8 yıl
bunlari 1024x600 degilde 1024x768 uretseler. daha iyi olmazmi?
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DH Misafiri 8 yıl
ubuntu yüklü de dağıtsalar fena olmaz.
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Volkanbaba 8 yıl
Büyük cep telefonu gibi tipi.Çıksın bakalım alıcısı olur mutlaka
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Mamiy 8 yıl
yinede güzel tasarım.... açıkcası ben beğendim
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hereos 8 yıl
Hp nin netbook başarısı ortada,tablet deyince akla batarya süresi geliyor eğer batarya süresi 5 saatin üzerinde gitmez ise ne anlamı var önemli olan hangi amaçtan kullanacağın. Bekleyip başarısını görmek lazım ipad başarı ortada yazilim anlamında dahada ilerleyip birgün microsoft rakibi olacaktır tabiki android ayrı.
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Akarsu. 8 yıl
Klavyesi katlanamayan netbook sanki :)
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0tt0m@n 8 yıl
bu Apple bağımlıları beni gülmekten öldürecek
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empire_loups 8 yıl
Acaba pil süresi ne olacak? Bu kadar mobilitik :) bişeyin pil süresi 3-5 saat olursa kaldır çöpe at.
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DH Misafiri 8 yıl
iphone'da bir sürü var var. bunda video bile izleyemessiniz anca mayın tarlasını açarsınız windows sadece süs olarak kullanısınız atom işlemciyle. güldürmeyin beni.
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0tt0m@n 8 yıl
işte beklediğim haber, o zamana kadar 10" amoled üretebilirse ve tabletlerde kullanırsa bomba olur
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_bluescream_ 8 yıl
samsun şu tablet olayını iyi kavrıyan firmalardan biri gerçekten farklı tasarımsalara sahıp urunler çıkarmaya başladı.
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