Nvidia, çip pazarında da birinci oldu: TSMC, Intel ve Samsung’un önüne geçti

Tam Boyutta Gör Oyuncuların gönlünde ekran kartı üreticisi olarak kalan Nvidia, özellikle son yıllarda yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. Yapay zekâ teknolojilerinin ve büyük dil modellerinin popülerleşmesi ile firma, özel çiplerini tasarlamaya başlamıştı. Görünüşe göre Nvidia, bu çipleri ile yeni bir başarıya imza atmış.

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Dünyanın en karlı çip üreticisi Nvidia

Finansal analist Dan Nystedt, X platformu üzerinde Intel, Nvidia, TSMC ve Samsung hakkında bir gönderi paylaştı. Raporlar, Nvidia’nın dünyadaki en kârlı çip şirketi olma yolunda diğerlerini gölgede bıraktığını gösteriyor. Nvidia’nın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri 18,12 milyar dolar olurken, kârı ise 10,42 milyar dolardı. Bu, yıldan yıla %206’lık bir artış anlamına geliyor ve bu kârın çoğu, veri merkezlerine yönelik yapay zekâ çiplerinden geliyor.

Hem faaliyet karı hem de gelir kısmında Nvidia’nın hemen arkasında TSMC yer alıyor. Her iki listede de Intel üçüncü sıradayken Samsung dördüncü sırada yer alıyor. Son yıllarda ciddi problemler yaşayan Samsung, bir süre daha üst sıralara geçemeyecek gibi duruyor.

Son çeyrekte de Nvidia lider olacak

Nystedt’in raporuna göre Nvidia, yılın son çeyreğinde de TSMC ve Intel’in önünde olacak. Ayrıca genel yıl raporunda da Nvidia’nın ikinci sırada olacağı tahmin ediliyor. Son yıllarda ciddi bir büyüme kaydeden yeşil firma, muhtemelen önümüzdeki yıl da dikkat çeken bir rekabet sergileyecek.

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Nvidia çip pazarında en karlı firma olmayı başardı