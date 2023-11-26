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    Nvidia, çip pazarında da birinci oldu: TSMC, Intel ve Samsung’un önüne geçti

    Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Nvidia, yapay zekâ modellerinin popülerleşmesi ile muhteşem bir yükselişe geçti. Görünüşe göre firma, başarısını çip üretimine de taşımış.
    Nvidia çip pazarında en karlı firma olmayı başardı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların gönlünde ekran kartı üreticisi olarak kalan Nvidia, özellikle son yıllarda yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. Yapay zekâ teknolojilerinin ve büyük dil modellerinin popülerleşmesi ile firma, özel çiplerini tasarlamaya başlamıştı. Görünüşe göre Nvidia, bu çipleri ile yeni bir başarıya imza atmış.

    Dünyanın en karlı çip üreticisi Nvidia

    Finansal analist Dan Nystedt, X platformu üzerinde Intel, Nvidia, TSMC ve Samsung hakkında bir gönderi paylaştı. Raporlar, Nvidia’nın dünyadaki en kârlı çip şirketi olma yolunda diğerlerini gölgede bıraktığını gösteriyor. Nvidia’nın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri 18,12 milyar dolar olurken, kârı ise 10,42 milyar dolardı. Bu, yıldan yıla %206’lık bir artış anlamına geliyor ve bu kârın çoğu, veri merkezlerine yönelik yapay zekâ çiplerinden geliyor.

    Hem faaliyet karı hem de gelir kısmında Nvidia’nın hemen arkasında TSMC yer alıyor. Her iki listede de Intel üçüncü sıradayken Samsung dördüncü sırada yer alıyor. Son yıllarda ciddi problemler yaşayan Samsung, bir süre daha üst sıralara geçemeyecek gibi duruyor.

    Son çeyrekte de Nvidia lider olacak

    Nystedt’in raporuna göre Nvidia, yılın son çeyreğinde de TSMC ve Intel’in önünde olacak. Ayrıca genel yıl raporunda da Nvidia’nın ikinci sırada olacağı tahmin ediliyor. Son yıllarda ciddi bir büyüme kaydeden yeşil firma, muhtemelen önümüzdeki yıl da dikkat çeken bir rekabet sergileyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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