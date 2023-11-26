Nvidia, çip pazarında da birinci oldu: TSMC, Intel ve Samsung’un önüne geçti

Dünyanın en karlı çip üreticisi Nvidia
Finansal analist Dan Nystedt, X platformu üzerinde Intel, Nvidia, TSMC ve Samsung hakkında bir gönderi paylaştı. Raporlar, Nvidia’nın dünyadaki en kârlı çip şirketi olma yolunda diğerlerini gölgede bıraktığını gösteriyor. Nvidia’nın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri 18,12 milyar dolar olurken, kârı ise 10,42 milyar dolardı. Bu, yıldan yıla %206’lık bir artış anlamına geliyor ve bu kârın çoğu, veri merkezlerine yönelik yapay zekâ çiplerinden geliyor.
Hem faaliyet karı hem de gelir kısmında Nvidia’nın hemen arkasında TSMC yer alıyor. Her iki listede de Intel üçüncü sıradayken Samsung dördüncü sırada yer alıyor. Son yıllarda ciddi problemler yaşayan Samsung, bir süre daha üst sıralara geçemeyecek gibi duruyor.
Son çeyrekte de Nvidia lider olacak
Nystedt’in raporuna göre Nvidia, yılın son çeyreğinde de TSMC ve Intel’in önünde olacak. Ayrıca genel yıl raporunda da Nvidia’nın ikinci sırada olacağı tahmin ediliyor. Son yıllarda ciddi bir büyüme kaydeden yeşil firma, muhtemelen önümüzdeki yıl da dikkat çeken bir rekabet sergileyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.