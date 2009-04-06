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Samsung Solar Crest: Güneş enerjisiyle çalışan yeni telefon Pakistan'da tanıtıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Solar Crest: Güneş enerjisiyle çalışan yeni telefon Pakistan'da tanıtıldı
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Blue Earth adını verdiği güneş enerjisiyle çalışan, dünyanın ilk dokunmatik cep telefonunu Şubat ayında tanıtan Samsung'un güneş enerjisine olan ilgisi artıyor. Firma gerçekleştirdiği lansmanla Solar Crest adını verdiği, güneş enerjisiyle çalışan yeni cep telefonunu Pakistan'da tanıttı. Blue Earth modelinden farklı olarak dokunmatik ekran özelliğine sahip olmayan Solar Crest, tasarım özellikleri ve tuş takımıyla firmanın giriş seviyesi cep telefonu modellerini anımsatıyor. Zaten telefonunun Pakistan'da satışa sunulmasının da amacı bu noktada gizli. Gelen bilgilere göre telefon, özellikle elektrik dağıtımı konusunda sıkıntısı yaşayan ülke müşterilerini hedef alacak gibi görünüyor.

Samsung'un güneş enerjisiyle çalışan yeni telefonu Solar Crest, üzerinde yer alan güneş panelleriyle sadece 10 dakikada 3 dakikalık görüşme süresi sağlayacak enerjiyi depolayabiliyor. Renkli ekrana sahip olan ayrıca FM radyo özelliği de bulunan Samsung Solar Crest'te Kıble yönünü gösterme ve fener gibi özellikler de unutulmamış. Polifonik melodi desteğine de sahip olan telefonunun fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak ülke koşulları da göz önüne alındığında kabul edilebilir bir fiyat seviyesinden satışa sunulması beklenebilir.


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walckener 10 yıl
valla ben suan pakistanda yasiyorum burada ciddi bir elektrik sikintisi var ve bu telefon bu işe kolaylık getirecektir eminim. buradaki elelktrik hattında heran evdeki veya iş yerindeki bütün elektronik eşyalarınızın yanma tehlikesi var ve burasıda cok sıcak bi ülke oldugu icin işe yarar kanaatindeyim. ama kıble göstemeside bi o kadar acaip geldi:)
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TexasRanger 10 yıl
çekik gözlüler zeki adamlar vesselam
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tolgaciik 10 yıl
Komedi bi telefon olacak gibi.. Pakistanlıların ellerinde telefonla güneşlendiklerini düşünsenize
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max975 10 yıl
GÜZEL bakalım ne kadar gider
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Canzz 10 yıl
birkaç foto daha olsa da güneş panellerini görebilseydik ... güzelmiş ama ... o manken ne öyle ama :S
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yc#1 10 yıl
İslam ülkelerinde iyi tutulur bu: "Kıbleyi gösteren telefon geldi"
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