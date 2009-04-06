Samsung Solar Crest: Güneş enerjisiyle çalışan yeni telefon Pakistan'da tanıtıldı

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Blue Earth adını verdiği güneş enerjisiyle çalışan, dünyanın ilk dokunmatik cep telefonunu Şubat ayında tanıtan Samsung'un güneş enerjisine olan ilgisi artıyor. Firma gerçekleştirdiği lansmanla Solar Crest adını verdiği, güneş enerjisiyle çalışan yeni cep telefonunu Pakistan'da tanıttı. Blue Earth modelinden farklı olarak dokunmatik ekran özelliğine sahip olmayan Solar Crest, tasarım özellikleri ve tuş takımıyla firmanın giriş seviyesi cep telefonu modellerini anımsatıyor. Zaten telefonunun Pakistan'da satışa sunulmasının da amacı bu noktada gizli. Gelen bilgilere göre telefon, özellikle elektrik dağıtımı konusunda sıkıntısı yaşayan ülke müşterilerini hedef alacak gibi görünüyor.

Samsung'un güneş enerjisiyle çalışan yeni telefonu Solar Crest, üzerinde yer alan güneş panelleriyle sadece 10 dakikada 3 dakikalık görüşme süresi sağlayacak enerjiyi depolayabiliyor. Renkli ekrana sahip olan ayrıca FM radyo özelliği de bulunan Samsung Solar Crest'te Kıble yönünü gösterme ve fener gibi özellikler de unutulmamış. Polifonik melodi desteğine de sahip olan telefonunun fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak ülke koşulları da göz önüne alındığında kabul edilebilir bir fiyat seviyesinden satışa sunulması beklenebilir.