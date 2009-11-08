Samsung Star 10 milyon satış rakamını geçti

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Samsung'un resmi satışına Mayıs ayında başladığı S5230 'Star' isimli dokunmatik ekranlı telefonu, henüz birkaç aylık pazar serüvenine sahipken Ağustos sonunda ulaştığı 5 milyon satış rakamıyla Güney Kore merkezli firmanın yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Ancak Samsung cephesinden gelen bilgilere göre Star, 10 milyon barajını da geçmiş bulunuyor.

Açıklanan resmi bilgilere göre 5 milyonu Avrupa'da, 1.6 milyonu Latin Amerika ülkelerinde, ve 900.000 adedi de diğer pazarlarda olmak üzere dünya genelinde 10 milyon barajını aşarak Samsung'un en hızlı satılan telefon modeli unvanını ele geçiren Star, 240 x 400 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3-inç dokunmatik ekran, FM radyo, 3.15MP entegre kamerave akselometre gibi özelliklere sahip.

Samsung'un Mobil İletişim Bölümü pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Young-hee Lee açıklamasında dokunmatik ekranlı telefonların orta segmentte de yer almaya başladığı yeni bir döneme girdiklerini ve Star'ın yaygın popülaritesinden son derece mutlu olduklarını açıkladı.