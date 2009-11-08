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Samsung Star 10 milyon satış rakamını geçti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,4b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Star 10 milyon satış rakamını geçti
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Samsung'un resmi satışına Mayıs ayında başladığı S5230 'Star' isimli dokunmatik ekranlı telefonu, henüz birkaç aylık pazar serüvenine sahipken Ağustos sonunda ulaştığı 5 milyon satış rakamıyla Güney Kore merkezli firmanın yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Ancak Samsung cephesinden gelen bilgilere göre Star, 10 milyon barajını da geçmiş bulunuyor.

Açıklanan resmi bilgilere göre 5 milyonu Avrupa'da, 1.6 milyonu Latin Amerika ülkelerinde, ve 900.000 adedi de diğer pazarlarda olmak üzere dünya genelinde 10 milyon barajını aşarak Samsung'un en hızlı satılan telefon modeli unvanını ele geçiren Star, 240 x 400 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3-inç dokunmatik ekran, FM radyo, 3.15MP entegre kamerave akselometre gibi özelliklere sahip.

Samsung'un Mobil İletişim Bölümü pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Young-hee Lee açıklamasında dokunmatik ekranlı telefonların orta segmentte de yer almaya başladığı yeni bir döneme girdiklerini ve Star'ın yaygın popülaritesinden son derece mutlu olduklarını açıkladı.


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LyRan 10 yıl
çabuk bozuluyor ekranı.. uğraş dur...
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yusufdj 10 yıl
bende wifi olmayani var kullaniyorum harika bir telefon 3 aydir kullaniyorum şarji 7 gün gidiyor valla çok memnunum tavsiye..
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duhan17 10 yıl
bence çok nitelikli bir telefon değil ilk olarak wi-fi olmaması çok kötü üstüne üstlük 3g si bile yok 5800XMin fiyatları bu kadar düşmüşken insanların bu telefonu almasını akıl karı bulmuyorum.
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musanpa 10 yıl

duhan17

bence çok nitelikli bir telefon değil ilk olarak wi-fi olmaması çok kötü üstüne üstlük 3g si bile yok 5800XMin fiyatları bu kadar düşmüşken insanların bu telefonu almasını akıl karı bulmuyorum.

ya arkadaşım bu kıt mantıgı çözemedim ben gitti.sırf fiyatı düştü diye insanlar 5800 almak zorundamı belki tipini begenmeyecek alacak kişi belki samsung veya lg gbi bir markayı kullanmayı seviyor onun arayüzünü seviyor symbianla işi yok tarzı degil olamazmı?5800 varken bu telofonu almak akıl karı degil diye bir yorum olabilirmi ya

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veleciraptor 10 yıl
Okuduğum kullanıcı incelemelerinde oldukça sorunlu bir telefon olduğunu görerek almaktan vazgeçtiğim bir model. Ama fiyatı yüzünden birçok insanın aklını çelmiyor değil
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freestyler7 10 yıl
Aslında ilk önce STAR almayı düşünüyordum çok sık telefon değiştiren bir kişi olmadığımdan
ve almışken wi-fi olsun ,gps olsun,3g olsun,dokunmatik olsun,işlemcisi 800mhz olsun derken
bir baktım ki S8003 JET almışım
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kenan109 10 yıl
Ben ilk çıktıgında alanlardan biriyim.İkider bir kapanıp duruyorsa servise götürünüz, kapanıp duruyor demenizle sorunu çözülmeyecektir telefonun.telefon USB'den şarj oluyor.Hatta bu yüzden normal şarj cihazını bulamıyorum şu sıralar.Şarkı 3 gün gidiyor(Normal kullanım-Ortalama)
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1.1.1.1 10 yıl
bende aldım ama ıkıde bır kapanıp druyor hıc yzumu guldurmedı sarzı az gıdıyor usb den sarz olmuyor
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bordoomavii 10 yıl
yeni çıkan modelinde wifi var 100 tl kadar pahalı :)
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Tora 10 yıl
Böyle fiyata bu özelliklerle satılırsa tabi ki mümkün.
Keşke WiFi ve GPS olsaydı, 100TL pahalı olsaydı, o zaman N78'imi değiştirirdim sanırım.
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deniz_sea 10 yıl
Bu telefon sadece alo deyip dokunmatik ekran telefon alamyı isteyenlerde işe yarar bir n95 kullanıcısı n95ten sonra bunu almaz ama ablam gibiler eski normal alo telefonu yerine bunu alıyorlar tek sebep fiyat ama yinede helal olsun n95 te 11milyonu geçmişti..
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cssbaycelebi 10 yıl

deniztoyota

Bu telefon sadece alo deyip dokunmatik ekran telefon alamyı isteyenlerde işe yarar bir n95 kullanıcısı n95ten sonra bunu almaz ama ablam gibiler eski normal alo telefonu yerine bunu alıyorlar tek sebep fiyat ama yinede helal olsun n95 te 11milyonu geçmişti..

ama N 95 o zamanın şartlarında efsaneydi, devrimdi.
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Batuist 10 yıl
bu 10 milyon sadece isme bakarak telefon almayan guruba dahil olsa gerek..
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cssbaycelebi 10 yıl
çok satılmış gerçekten. i8910 ne kadar satılmış bilgin var mı
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DeTaXs 10 yıl
ben bu telefonu kullandım ama pek hoşuma gitmedi heralde 10 milyon sattırıcak kadar cazip olan yanı dokunmatik ekranı ve fiyatı
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..Knight.. 10 yıl
Samsung'un CEO'su aylar önce 10 milyon gibi bir satış öngörümlemesinde bulunmuştu, tahmini doğru çıktı.
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