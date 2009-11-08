Samsung Star 10 milyon satış rakamını geçti

Samsung'un resmi satışına Mayıs ayında başladığı S5230 'Star' isimli dokunmatik ekranlı telefonu, henüz birkaç aylık pazar serüvenine sahipken Ağustos sonunda ulaştığı 5 milyon satış rakamıyla Güney Kore merkezli firmanın yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Ancak Samsung cephesinden gelen bilgilere göre Star, 10 milyon barajını da geçmiş bulunuyor.
Açıklanan resmi bilgilere göre 5 milyonu Avrupa'da, 1.6 milyonu Latin Amerika ülkelerinde, ve 900.000 adedi de diğer pazarlarda olmak üzere dünya genelinde 10 milyon barajını aşarak Samsung'un en hızlı satılan telefon modeli unvanını ele geçiren Star, 240 x 400 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3-inç dokunmatik ekran, FM radyo, 3.15MP entegre kamerave akselometre gibi özelliklere sahip.
Samsung'un Mobil İletişim Bölümü pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Young-hee Lee açıklamasında dokunmatik ekranlı telefonların orta segmentte de yer almaya başladığı yeni bir döneme girdiklerini ve Star'ın yaygın popülaritesinden son derece mutlu olduklarını açıkladı.
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ya arkadaşım bu kıt mantıgı çözemedim ben gitti.sırf fiyatı düştü diye insanlar 5800 almak zorundamı belki tipini begenmeyecek alacak kişi belki samsung veya lg gbi bir markayı kullanmayı seviyor onun arayüzünü seviyor symbianla işi yok tarzı degil olamazmı?5800 varken bu telofonu almak akıl karı degil diye bir yorum olabilirmi ya
ve almışken wi-fi olsun ,gps olsun,3g olsun,dokunmatik olsun,işlemcisi 800mhz olsun derken
bir baktım ki S8003 JET almışım
Keşke WiFi ve GPS olsaydı, 100TL pahalı olsaydı, o zaman N78'imi değiştirirdim sanırım.
ama N 95 o zamanın şartlarında efsaneydi, devrimdi.