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    Samsung'un yapay insan projesi NEON tanıtıldı

    Samsung Teknoloji ve İleri Araştırma Laboratuvarları(STAR Labs) tarafından geliştirilen, yapay zeka destekli NEON projesi CES 2020'de tanıtıldı. NEON projesi bu sene içerisinde kullanılabilir olacak.
    2 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un yapay insan projesi NEON tanıtıldı
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    CES, her yıl olduğu gibi bu yıl da beklenmedik, farklı teknolojilere ev sahipliği yapıyor. Samsung'un Teknoloji ve İleri Araştırma Laboratuvarları (STAR Labs) tarafından geliştirilen proje, Las Vegas'taki CES 2020'de sergileniyor. Samsung yetkilileri NEON olarak adlandırılan projeyi; gerçek bir insan gibi görünen ve davranan, duygu ve zeka yetenekleri gösterme becerisine sahip, hesaplamalı olarak oluşturulmuş bir sanal varlık olarak tanımladılar.

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    STAR Labs CEO'su Pranav Mistry, “NEON yeni bir yaşam türü gibi,” diyor. Mistry; “Gezegenimizde milyonlarca tür var ve bir tane daha eklemeyi umuyoruz. NEON'lar arkadaşlarımız, işbirlikçilerimiz ve yoldaşlarımız olacak, sürekli olarak öğrenecek, evrimleşecek ve etkileşimlerinden anılar oluşturacaklar.” ifadelerinde bulundu.

    Samsung'un yapay insan projesi NEON tanıtıldı
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    NEON, CORE R3 teknolojisi tarafından destekleniyor. CORE R3 teknolojisi, doğanın ritmik karmaşıklıklarından ilham alıyor ve insanların nasıl göründüğü, davrandığı ve etkileşime girdiği konusunda kapsamlı bir şekilde eğitiliyor. Bu şekilde hesaplamalı olarak gerçeğe yakın sanal gerçeklik yaratabiliyor. CORE R3, NEON'un sadece birkaç milisaniye gecikme süresiyle gerçek zamanlı tepki ve yanıt vermesini sağlıyor.

    Mistry'e göre, beta sürümü bu yılın başlarında başlatıldığında, işletmeler Neon'u bir hizmet olarak lisanslayabilir veya abone olabilirler. İkinci bir bileşen olan, Neon avatarlarının zekası, öğrenmesi, duyguları ve hafızasından sorumlu olacak Spectra hala geliştirilme aşamasındadır ve bu sene düzenlenecek NEONWORLD 2020 adlı bir etkinlikle tanıtılması planlanıyor.



    https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2020/01/07/samsung-is-working-on-lifelike-ai-powered-avatars-to-fill-in-for-humans/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    nick bırakmamışsınız lan 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    seneye güncelleme kesilince trip atmazlar dimi?
    Yanıtla +14
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    gamer90 1 hf.
    Yenisi çıkınca samsung bir güncelleme ile bunu bozar. Küfür eder falan. Güvenmeyin derim.
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    kayamtky 2 hf.
    "xxx"sektörü hiç fırsatı kaçırmaz bence, bunları malum hizmetler de kullanır. Siz anladınız beni.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Benim çiftliğe beş on tane lazım

    Hayvanları beslesinler sütleri sağsınlar

    Gübreleri atsınlar

    Sonra tarlaya çapa yapmaya

    Çiftlikte iş bitmez
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    Darknesia 2 hf.
    Tehlikenin farkında mısınız? :/
    Yanıtla +1
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    OnizukaSensei 2 hf.
    Böyle bir şeymiş.


    youtube.com/...
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    monacomen 2 hf. yeni yorumcu
    Sanırım Siri gibi sesli bir asistan yerine sizin belirleyeceğiniz bir fizik görüntü ve seste bir asistanın olacak. Bu aslında enteresan. Kişi seveceği veya aşık olacağı bir karakter yaratır isen biraz sorunlu bir iş. Bir ilişkisi var ise ilişkisi bozulabilir, yalnız ise de bağımlılık yapıp tamamen yalnız kalabilir. Bir sanal karaktere aşık olup o ne istiyor ise onu yapabilecek safhaya da gelir ise kişi telefonunu değil telefonu onu kolaylıkla yönetebilir. Hangi partiye oy vereceği, parasını hangi yatırıma yatıracağı veya kimi sevip kimi sevmeyeceği, ayakkabı seçimine bile o karar verir ise ayıkla pirincin taşını.
    Yanıtla +3
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    smart1978 2 hf.
    Cakma liderlerin duzenine devam etirmede ise yarayabilir :) ...
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    MS4343 2 hf.
    Böyle bir sanal bebeği kim, niye parayla alsın?



    Arkadaşı olmayan, asosyal insanlar mı hedef kitle?



    En fazla şirketlerin hizmet yüzü olurlar
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    sniper23 2 hf. MS4343
    Zaten amaç o. Resepsiyon ile ilgilenen herkes, haber spikerleri, sunucular, kısacası temsilciler.

    Bunların hepsi yapay zekaya geçecek. Yani yeni bir işsiz ordusu.
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    Godolphin 2 hf.
    Hepsinin kulakları çok mu büyük banamı öyle geldi.
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