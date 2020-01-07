Samsung'un yapay insan projesi NEON tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

CES, her yıl olduğu gibi bu yıl da beklenmedik, farklı teknolojilere ev sahipliği yapıyor. Samsung'un Teknoloji ve İleri Araştırma Laboratuvarları (STAR Labs) tarafından geliştirilen proje, Las Vegas'taki CES 2020'de sergileniyor. Samsung yetkilileri NEON olarak adlandırılan projeyi; gerçek bir insan gibi görünen ve davranan, duygu ve zeka yetenekleri gösterme becerisine sahip, hesaplamalı olarak oluşturulmuş bir sanal varlık olarak tanımladılar.

Ayrıca Bkz. "Toyota, Japonya'da "geleceğin şehri" prototipi inşa edecek"

İlginizi Çekebilir

Robota dönüştüren iskelet | Demir Adam görmesin

STAR Labs CEO'su Pranav Mistry, “NEON yeni bir yaşam türü gibi,” diyor. Mistry; “Gezegenimizde milyonlarca tür var ve bir tane daha eklemeyi umuyoruz. NEON'lar arkadaşlarımız, işbirlikçilerimiz ve yoldaşlarımız olacak, sürekli olarak öğrenecek, evrimleşecek ve etkileşimlerinden anılar oluşturacaklar.” ifadelerinde bulundu.

Tam Boyutta Gör

NEON, CORE R3 teknolojisi tarafından destekleniyor. CORE R3 teknolojisi, doğanın ritmik karmaşıklıklarından ilham alıyor ve insanların nasıl göründüğü, davrandığı ve etkileşime girdiği konusunda kapsamlı bir şekilde eğitiliyor. Bu şekilde hesaplamalı olarak gerçeğe yakın sanal gerçeklik yaratabiliyor. CORE R3, NEON'un sadece birkaç milisaniye gecikme süresiyle gerçek zamanlı tepki ve yanıt vermesini sağlıyor.

Mistry'e göre, beta sürümü bu yılın başlarında başlatıldığında, işletmeler Neon'u bir hizmet olarak lisanslayabilir veya abone olabilirler. İkinci bir bileşen olan, Neon avatarlarının zekası, öğrenmesi, duyguları ve hafızasından sorumlu olacak Spectra hala geliştirilme aşamasındadır ve bu sene düzenlenecek NEONWORLD 2020 adlı bir etkinlikle tanıtılması planlanıyor.

https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2020/01/07/samsung-is-working-on-lifelike-ai-powered-avatars-to-fill-in-for-humans/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.