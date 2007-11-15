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Samsung'da 8MP hazırlıkları

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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5 Megapiksellik çekim yeteneğine sahip cep telefonu G600 ile en büyük rakibi Nokia'nın N95 modeline rakip olan ve şu aralar ülkemiz billboardlarını da reklamları ile süsleyen G600 modelinden sonra Samsung yine büyük bir adım ile mobil telefonlarda 8 megapiksellik çekim yapılabilmesini olanak tanıyacak yeni bir CMOS modülü üzerinde çalışıyor. 3264x2444 çözünürlüğünü destekleyecek yeni modül .ok daha kaliteli ve net görüntü için kırmızı göz engelleyici, otomatik-odaklanma, backlight doğrulama gibi teknolojiler ile de desteklenecek. 10.5 x 11.5 x 9.4mm boyutlarında olacağı ifade edilen yeni CMOS modülü üzerindeki çalışamalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Eğer planlanan takvimde bir aksama olmazsa Samsung, 8MP'lik cep telefonunu önümüzdeki yaz aylarında piyasaya sürmeye hedefliyor.
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..Knight.. 12 yıl
Fotoğraf kalitesini etkileyen başlıca etmenler:

- Lens kalitesi
- Sensör türü ve boyutu
- Fotoğrafı işleme kabiliyeti

Cep telefonu firmaları megapiksel değerini pazarlama stratejisi olarak kullanıyor ki bu konuda başarılı oldukları söylenebilir. Zira ülkemizde yeni bir cep telefonu alan kimseye sorulan ilk soru kameranın kaç megapiksel olduğu.
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max975 12 yıl
8mp harika birşey ama bunun fiyatıda harika olur.
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Favo 12 yıl
telefon estetik açıdan da çok hoş, koreliler nokia yı gömecek galiba bu gidişle...
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mertekin 12 yıl
Keşke CMOS yerine CCD sensör kullansalardı.
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Albatros83 12 yıl

Orjinalden alıntı: max975

8mp harika birşey ama bunun fiyatıda harika olur.



İlk olacağı için kesinlikle fiyata yansıyacaktır. İnşallah uçuk olmaz. Bakalım diğer markaların buna cevabı ne olur.
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