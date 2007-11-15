Samsung'da 8MP hazırlıkları

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5 Megapiksellik çekim yeteneğine sahip cep telefonu G600 ile en büyük rakibi Nokia'nın N95 modeline rakip olan ve şu aralar ülkemiz billboardlarını da reklamları ile süsleyen G600 modelinden sonra Samsung yine büyük bir adım ile mobil telefonlarda 8 megapiksellik çekim yapılabilmesini olanak tanıyacak yeni bir CMOS modülü üzerinde çalışıyor. 3264x2444 çözünürlüğünü destekleyecek yeni modül .ok daha kaliteli ve net görüntü için kırmızı göz engelleyici, otomatik-odaklanma, backlight doğrulama gibi teknolojiler ile de desteklenecek. 10.5 x 11.5 x 9.4mm boyutlarında olacağı ifade edilen yeni CMOS modülü üzerindeki çalışamalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Eğer planlanan takvimde bir aksama olmazsa Samsung, 8MP'lik cep telefonunu önümüzdeki yaz aylarında piyasaya sürmeye hedefliyor.