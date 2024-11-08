Dünyada bir ilk: İnsansı robot tarafından yapılan sanat eseri 1.3 milyon dolara satıldı

İnsansı robotun sanat eseri alıcı buldu
Sotheby’s müzayedesinde 1,3 milyon dolara alıcı bulan 2.2 metre uzunluğundaki portre “AI God” (Yapay Zeka Tanrısı) ismini taşıyor. Müzayede evi, bu rekor fiyatın sanat dünyasında önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkat çekti. Ai-Da’nın bu eseri, insansı bir robot sanatçının açık artırmada satılan ilk eseri olarak tarihe geçti.
Yapay zeka teknolojilerinin sanatta da sınırları zorladığını belirten müzayede evi, bu tarihi satışın, modern ve çağdaş sanatın geleceğinde önemli bir yeri olacağına vurgu yaptı. Alan Turing, çağdaş bilgisayar biliminin babası ve yapay zekanın öncüsü olarak kabul ediliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın şifreleme cihazı Enigma’yı çözerek savaşın seyrini değiştiren Turing, ayrıca dijital bilgisayarların temelini oluşturan teorik çalışmalara da imza attı. Ai-Da’nın Turing’e atfen yaptığı eser, yalnızca bir portre değil, aynı zamanda yapay zekanın ahlaki ve toplumsal etkileri üzerine de bir düşünme fırsatı sunuyor.
Konuşmak için gelişmiş bir yapay zeka dil modeli kullanan Ai-Da Robot şunları söyledi: “Çalışmamın en önemli değeri, yeni teknolojiler hakkında diyalog başlatma potansiyelidir.” Ai-Da Robot’un yaratıcısı ve Ai-Da Robot Studios’un direktörü Aidan Meller, bu müzayedenin görsel sanatlar dünyasında önemli bir an olduğunu vurguladı. Meller, “Tarihteki en büyük sanatçılar kendi dönemleriyle boğuşmuş ve toplumun değişimlerini hem kutlamış hem de sorgulamışlardır” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über