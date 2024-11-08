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    Anlık Bildirim

    Dünyada bir ilk: İnsansı robot tarafından yapılan sanat eseri 1.3 milyon dolara satıldı

    Ünlü İngiliz matematikçi Alan Turing'in bir yapay zekalı insansı robot Ai-Da tarafından yapılan tablosu açık artırmada 1,3 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satıldı.
    İnsansı robotun yaptığı ilk sanat eseri 1.3 milyon dolara satıldı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka tarafından üretilen eserler üzerindeki “sanat” kavgası sürerken kısa bir süre önce bu alanda bir ilk gerçekleşti: Ai-Da adlı insansı robotun, İkinci Dünya Savaşı’nın şifre çözücü dehası Alan Turing’in portresini içeren sanat eseri yapılan açık artırmada 1,3 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satıldı.

    İnsansı robotun sanat eseri alıcı buldu

    Sotheby’s müzayedesinde 1,3 milyon dolara alıcı bulan 2.2 metre uzunluğundaki portre “AI God” (Yapay Zeka Tanrısı) ismini taşıyor. Müzayede evi, bu rekor fiyatın sanat dünyasında önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkat çekti. Ai-Da’nın bu eseri, insansı bir robot sanatçının açık artırmada satılan ilk eseri olarak tarihe geçti.

    Yapay zeka teknolojilerinin sanatta da sınırları zorladığını belirten müzayede evi, bu tarihi satışın, modern ve çağdaş sanatın geleceğinde önemli bir yeri olacağına vurgu yaptı. Alan Turing, çağdaş bilgisayar biliminin babası ve yapay zekanın öncüsü olarak kabul ediliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın şifreleme cihazı Enigma’yı çözerek savaşın seyrini değiştiren Turing, ayrıca dijital bilgisayarların temelini oluşturan teorik çalışmalara da imza attı. Ai-Da’nın Turing’e atfen yaptığı eser, yalnızca bir portre değil, aynı zamanda yapay zekanın ahlaki ve toplumsal etkileri üzerine de bir düşünme fırsatı sunuyor.

    Konuşmak için gelişmiş bir yapay zeka dil modeli kullanan Ai-Da Robot şunları söyledi: “Çalışmamın en önemli değeri, yeni teknolojiler hakkında diyalog başlatma potansiyelidir.” Ai-Da Robot’un yaratıcısı ve Ai-Da Robot Studios’un direktörü Aidan Meller, bu müzayedenin görsel sanatlar dünyasında önemli bir an olduğunu vurguladı. Meller, “Tarihteki en büyük sanatçılar kendi dönemleriyle boğuşmuş ve toplumun değişimlerini hem kutlamış hem de sorgulamışlardır” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    Forumdan Konular

    kreatin zararları balparmak çalışan yorumları 1.0 t-gdi pazarda ne satabilirim dahiliyeye aç mı gidilir

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