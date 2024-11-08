Dünyada bir ilk: İnsansı robot tarafından yapılan sanat eseri 1.3 milyon dolara satıldı

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka tarafından üretilen eserler üzerindeki “sanat” kavgası sürerken kısa bir süre önce bu alanda bir ilk gerçekleşti: Ai-Da adlı insansı robotun, İkinci Dünya Savaşı’nın şifre çözücü dehası Alan Turing’in portresini içeren sanat eseri yapılan açık artırmada 1,3 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satıldı.

İnsansı robotun sanat eseri alıcı buldu

Sotheby’s müzayedesinde 1,3 milyon dolara alıcı bulan 2.2 metre uzunluğundaki portre “AI God” (Yapay Zeka Tanrısı) ismini taşıyor. Müzayede evi, bu rekor fiyatın sanat dünyasında önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkat çekti. Ai-Da’nın bu eseri, insansı bir robot sanatçının açık artırmada satılan ilk eseri olarak tarihe geçti.

Yapay zeka teknolojilerinin sanatta da sınırları zorladığını belirten müzayede evi, bu tarihi satışın, modern ve çağdaş sanatın geleceğinde önemli bir yeri olacağına vurgu yaptı. Alan Turing, çağdaş bilgisayar biliminin babası ve yapay zekanın öncüsü olarak kabul ediliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın şifreleme cihazı Enigma’yı çözerek savaşın seyrini değiştiren Turing, ayrıca dijital bilgisayarların temelini oluşturan teorik çalışmalara da imza attı. Ai-Da’nın Turing’e atfen yaptığı eser, yalnızca bir portre değil, aynı zamanda yapay zekanın ahlaki ve toplumsal etkileri üzerine de bir düşünme fırsatı sunuyor.

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Konuşmak için gelişmiş bir yapay zeka dil modeli kullanan Ai-Da Robot şunları söyledi: “Çalışmamın en önemli değeri, yeni teknolojiler hakkında diyalog başlatma potansiyelidir.” Ai-Da Robot’un yaratıcısı ve Ai-Da Robot Studios’un direktörü Aidan Meller, bu müzayedenin görsel sanatlar dünyasında önemli bir an olduğunu vurguladı. Meller, “Tarihteki en büyük sanatçılar kendi dönemleriyle boğuşmuş ve toplumun değişimlerini hem kutlamış hem de sorgulamışlardır” dedi.

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İnsansı robotun yaptığı ilk sanat eseri 1.3 milyon dolara satıldı