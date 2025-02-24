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Tam Boyutta Gör iPhone 17 serisinin tasarımı hakkındaki sızıntılar giderek artıyor. Son olarak güvenilir kaynaklardan Majin Bu, serideki tüm modellerin CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) tabanlı render görsellerini paylaştı. Görünüşe bakılırsa Apple yeni akıllı telefonlarında önemli tasarım değişikliklerine gitmeye hazırlanıyor.

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Gelen bilgilere göre, iPhone 17 serisi dört farklı modelle karşımıza çıkacak. Ancak, tüm modeller aynı tasarım dilini paylaşmayacak. Temel model olan iPhone 17'nin tasarımında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Önceki nesille benzer bir görünüme sahip olacak. Ancak diğer üç modelde ciddi yenilikler göreceğiz.

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Pro modellerine yeni kamera adası

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde en dikkat çekici değişiklik, arka kamera bloğunda karşımıza çıkacak. Dikdörtgen bir yapıya sahip olacak bu yeni kamera adasında lenslerin yerleşimi büyük ölçüde korunurken, LiDAR sensörü ve flaş sağ tarafa taşınacak.

Serinin en ilgi çekici üyesi ise iPhone 17 Air. Plus modelinin yerini alacak bu cihaz, Google Pixel telefonlardan ilham alan yatay kamera modülüyle öne çıkıyor. Tek bir arka kameraya sahip olacak olan iPhone 17 Air, Samsung Galaxy S25 Edge gibi rakiplerine meydan okuyacak. iPhone 17 serisinin resmi tanıtımının sonbaharda yapılması bekleniyor.

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iPhone 17 serisinin tasarımı netleşti: İşte CAD görselleri