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Samsung'dan 3D telefon: SCH-W960

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
28,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan 3D telefon: SCH-W960
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Samsung, 3D ekrana sahip yeni telefon modeli SCH-W960'ı anavatanı Güney Kore'de satışa sunuyor. 3.3-inç büyüklüğünde, dokunmatik özellikli 3D AMOLED ekrana sahip yeni model ile kullanıcıların, 2D içeriği 3D olarak görüntüleyebilecekleri ve 3 boyutlu televizyon kanallarını izleyebilecekleri belirtiliyor. DNSe 2.0 ve DivX desteği sunan ayrıca Xenon Flash destekli 3MP kamera ile donatılan SCH-W960'da, Uzakdoğu odaklı üst seviye telefonlarda görmeye alışık olduğumuz DMB (S-DMB ve T-DMB) alıcısına yer verildiğini de görüyoruz.

3D Stereoscopic teknolojisinin oldukça popüler olduğu günümüzde, Samsung'un 3D ekranlı SCH-W960 modeline tüketicilerin ne derece ilgi göstereceğini ise zaman gösterecek.


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no_fear78 9 yıl
işletim sistemi yokmu ?
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zerocontrol 9 yıl
Fotoğraf temsili galiba anycall ????
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..Knight.. 9 yıl
Uzakdoğu'da Samsung modelleri Anycall markasıyla satılıyor. Anycall ile Anycool karışmasın.
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Public_Enemy 9 yıl
Teknoloji konusunda samsung fark atmaya, artık kendiyle yarışmaya başladı.
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