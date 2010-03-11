Samsung'dan 3D telefon: SCH-W960

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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Samsung, 3D ekrana sahip yeni telefon modeli SCH-W960'ı anavatanı Güney Kore'de satışa sunuyor. 3.3-inç büyüklüğünde, dokunmatik özellikli 3D AMOLED ekrana sahip yeni model ile kullanıcıların, 2D içeriği 3D olarak görüntüleyebilecekleri ve 3 boyutlu televizyon kanallarını izleyebilecekleri belirtiliyor. DNSe 2.0 ve DivX desteği sunan ayrıca Xenon Flash destekli 3MP kamera ile donatılan SCH-W960'da, Uzakdoğu odaklı üst seviye telefonlarda görmeye alışık olduğumuz DMB (S-DMB ve T-DMB) alıcısına yer verildiğini de görüyoruz.

3D Stereoscopic teknolojisinin oldukça popüler olduğu günümüzde, Samsung'un 3D ekranlı SCH-W960 modeline tüketicilerin ne derece ilgi göstereceğini ise zaman gösterecek.