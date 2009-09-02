Samsung'dan ultra-ince tasarımlı iki yeni dizüstü; X420 ve X520

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N510 kod adını taşıyan Nvidia ION tabanlı yeni dizüstü bilgisayarını Windows 7 lansmanına paralel olarak Ekim ayı içerisinde lanse etmeyi planlayan Samsung, ultra-ince tasarımlı iki yeni dizüstü bilgistar modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma tarafından ay sonuna doğru satışa sunulması beklenen yeni modellerde X420 14-inç, X520 ise 15.6-inç boyutunda olacak.

Intel platformunu kullanan ve ekran çözünürlüklerinin 1366 X 768 piksel olacağı açıklanan yeni modellere Intel'in çift çekirdekli Pentium SU2700 (1.3GHz) işlemcisi güç veriyor. Model bazlı detaylara baktığımızda ise X420 modelinin 3GB bellek ve 250GB sabit disk, X520 modelinin ise 4GB bellek ve 320GB gibi detaylara sahip olduğunu görmekteyiz.

İşletim sistemi olarak Windpws Vista Home Premium ile gelecek X420 ve X520 modellerinin ay sonuna doğru veya Ekim başında 700 Avro'nun altında bir fiyatlandırma ile satışa sunulmaları bekleniyor.