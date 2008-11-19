Samsung'un 50nm 2Gb DDR3 çözümleri Intel'den onay aldı

Tam Boyutta Gör

Teknoloji dünyasına yön veren lider isimlerinden Güney Kore merkezli Samsung'un 2Gb (gigabit) DDR3 bellek çözümleri, Core i7 platformunda kullanılmak üzere Intel tarafından sertifikalandırıldu. Samsung'un 50nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i7 destekli 2Gb DRAM ve 1600MHz'de çalışan 4GB DDR3 bellek modülünün yüksek verimliliğe ve düşük güç tüketimine sahip olduğu belirtiliyor.