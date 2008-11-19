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Samsung'un 50nm 2Gb DDR3 çözümleri Intel'den onay aldı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un 50nm 2Gb DDR3 çözümleri Intel'den onay aldı
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Teknoloji dünyasına yön veren lider isimlerinden Güney Kore merkezli Samsung'un 2Gb (gigabit) DDR3 bellek çözümleri, Core i7 platformunda kullanılmak üzere Intel tarafından sertifikalandırıldu. Samsung'un 50nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i7 destekli 2Gb DRAM ve 1600MHz'de çalışan 4GB DDR3 bellek modülünün yüksek verimliliğe ve düşük güç tüketimine sahip olduğu belirtiliyor.


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ozzzy222 11 yıl
intel ramleri kendi anakartına onboard yapsa ki inanıyorum yakında onboard olarak anakartlarda süper vga lar ramlar üstün ses kartları var olacak intel bu şekilde yapsa ama pazar durulur
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Alx 11 yıl

Orjinalden alıntı: ozzzy222

intel ramleri kendi anakartına onboard yapsa ki inanıyorum yakında onboard olarak anakartlarda süper vga lar ramlar üstün ses kartları var olacak intel bu şekilde yapsa ama pazar durulur



Alırsın mis bir board 8GB ram entegreli
. DDR3 1800, gecikmeler de ekran kartlarınınki gibi olsa ...
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