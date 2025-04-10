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    Samsung, DRAM pazarındaki 33 yıllık liderliğini kaptırdı!

    33 yıldır DRAM pazarına liderlik eden Samsung, 2025'in ilk çeyreğinde tacını ilk kez kaptırdı. HBM segmentindeki olağanüstü performansı sayesinde SK Hynix tarihinde ilk defa zirveye yükseldi.
    Samsung, DRAM pazarındaki 33 yıllık liderliğini kaptırdı! Tam Boyutta Gör
    33 yıldır DRAM pazarına liderlik eden Samsung, 2025'in ilk çeyreğinde tacını ilk kez rakibi SK Hynix'e kaptırdı. HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) segmentindeki olağanüstü performansı sayesinde SK Hynix tarihinde ilk defa zirveye yükseldi.

    HBM pazarında %70 paya ulaştı

    Counterpoint Research'ün raporuna göre, yılın ilk çeyreğinde %36 pazar payına ulaşan SK Hynix'i, %34 payla Samsung ve %25 payla Micron takip etti. SK Hynix ayrıca, HBM pazarında %70 payla açık ara zirvede yer aldı.

    Yapay zekanın gelişimiyle beraber HBM, DRAM pazarında kritik bir teknoloji haline geldi. SK Hynix, özellikle Nvidia'nın GPU'larına temin ettiği HBM3E bellekleriyle Samsung'un önüne geçmeyi başardı.

    Analistler, DRAM pazarının yılın ikinci çeyreğinde de büyümesini bekliyor. Bu nedenle, SK Hynix'in DRAM işinde Samsung'a karşı liderliğini en azından bir çeyrek daha koruması muhtemel.

    Üretimi oldukça zor olan HBM bellek modüllerinde sorunlar yaşayan Samsung, Nvidia'nın tedarik zincirine girmeyi başaramadı. HBM4 yongalarında aynı sorunları yaşamak istemeyen Koreli üretici, bu yongaları bu yılın ilk yarısında üretime hazır hale getirmeyi planlıyor.

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    M
    moffaka 20 saat önce

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