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    Samsung, Galaxy S25 serisinde kendi RAM ve depolama çiplerini kullanmadı: Peki ama neden?

    Samsung'un Galaxy S25 serisinde Micron'un LPDDR5X DRAM ve UFS 4.0 depolama yongalarını kullandığı ortaya çıktı. Peki, Samsung neden böyle bir tercihte bulundu? 
    Samsung, Galaxy S25 serisinde Micron'un yongalarını kullandı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yakın zamanda tanıttığı Galaxy S25 serisi piyasaya sürülmeden önce, Samsung'un yeni üst düzey telefonlarında kendi DRAM ve depolama yongalarını kullanmayacağı söylentileri vardı. Şimdi, bu bilginin doğruluğu teyit edildi.

    Galaxy S25 serisinde Micron'un DRAM ve depolama yongaları kullanıldı

    ABD'li yonga üretici Micron, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra'nın LPDDR5X DRAM ve UFS 4.0 depolama yongalarını kendilerinin ürettiğini doğruladı. Şirket bu bilgiyi X'te yayınladı ve Samsung'un akıllı telefon bölümü tarafından doğrulandı. Micron, Samsung'un bellek yongası segmentindeki başlıca rakiplerinden biri olduğunu belirtelim.

    Micron, LPDDR5X DRAM yongalarının gelişmiş 1β (1-beta) işlem teknolojisi kullanılarak üretildiğini ve rakip yongalardan daha düşük voltaj seviyelerinde çalışmasını sağlayan tasarım optimizasyonlarına sahip olduğunu söylüyor. Bu da, bu çipleri kullanan cihazların daha uzun pil ömrü sunmasına olanak tanıyor.

    Daha önce amiral gemisi telefonlarında kendi RAM ve depolama yongalarını kullanan Samsung'un böyle bir tercihte bulunmasının sebebi, Micron'un yongalarının daha yüksek enerji verimliliği sunması olabilir. Galaxy S25 serisi, Çinli rakiplerine kıyasla daha küçük batarya kullanmasına rağmen, onlarla boy ölçüşebilecek pil ömrüne sahip olduğu çeşitli testlerle gösterildi. Micron'un yongaları bu pil ömrüne katkıda bulunmuş olabilir. 

    Yine de, dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri olan Samsung'un kendi yongalarını kendi telefonlarında kullanmıyor olması şirket açısından düşündürücü.

    Kaynakça https://x.com/MicronTech/status/1892577197615161500 https://www.sammobile.com/news/galaxy-s25-dram-ufs-storage-chips-confirmed-micron/
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    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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