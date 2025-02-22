Samsung, Galaxy S25 serisinde kendi RAM ve depolama çiplerini kullanmadı: Peki ama neden?

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yakın zamanda tanıttığı Galaxy S25 serisi piyasaya sürülmeden önce, Samsung'un yeni üst düzey telefonlarında kendi DRAM ve depolama yongalarını kullanmayacağı söylentileri vardı. Şimdi, bu bilginin doğruluğu teyit edildi.

Galaxy S25 serisinde Micron'un DRAM ve depolama yongaları kullanıldı

ABD'li yonga üretici Micron, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra'nın LPDDR5X DRAM ve UFS 4.0 depolama yongalarını kendilerinin ürettiğini doğruladı. Şirket bu bilgiyi X'te yayınladı ve Samsung'un akıllı telefon bölümü tarafından doğrulandı. Micron, Samsung'un bellek yongası segmentindeki başlıca rakiplerinden biri olduğunu belirtelim.

Micron, LPDDR5X DRAM yongalarının gelişmiş 1β (1-beta) işlem teknolojisi kullanılarak üretildiğini ve rakip yongalardan daha düşük voltaj seviyelerinde çalışmasını sağlayan tasarım optimizasyonlarına sahip olduğunu söylüyor. Bu da, bu çipleri kullanan cihazların daha uzun pil ömrü sunmasına olanak tanıyor.

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Daha önce amiral gemisi telefonlarında kendi RAM ve depolama yongalarını kullanan Samsung'un böyle bir tercihte bulunmasının sebebi, Micron'un yongalarının daha yüksek enerji verimliliği sunması olabilir. Galaxy S25 serisi, Çinli rakiplerine kıyasla daha küçük batarya kullanmasına rağmen, onlarla boy ölçüşebilecek pil ömrüne sahip olduğu çeşitli testlerle gösterildi. Micron'un yongaları bu pil ömrüne katkıda bulunmuş olabilir.

Yine de, dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri olan Samsung'un kendi yongalarını kendi telefonlarında kullanmıyor olması şirket açısından düşündürücü.

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