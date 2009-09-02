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Samsung'un dokunmatik ekranlı yeni telefonu Corby, Avrupa'ya geliyor

9 yıl
116,9b
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34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un dokunmatik ekranlı yeni telefonu Corby, Avrupa'ya geliyor
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Güney Kore merkezli dünya elektronik devlerinden Samsung, cep telefonu pazarındaki iddiasını yeni modellerle arttırmayı devam ediyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre, S3650 kod adını taşıyan Corby isimli yeni model, iki hafta içerisinde Avrupa'da kullanıcıların beğenisine sunulacak. 103 x 57 x 13 mm boyutlarında ve 92 gram ağırlığında olan telefonda 240 x 320 piksel çözünürlüğünü destekleyen, dokunmatik ekranlı 2.8-inç ekrana yer veriliyor. 3G desteği de sunan Samsung Corby ayrıca 2MP entegre kamera, FM radyo, akselorometre ve microSD desteği gibi detaylara da sahip.

Kablosuz iletişim ve PC bağlantısı için Bluetooth 2.1 teknolojisini ve USB ara birimini de destekleyen Samsung Corby, çift renkli tasarımıyla özellikle gençlerin dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Samsung Corby'nin Avrupa pazarında 150 Avro civarı bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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DH Misafiri 5 yıl
Bende de var bundan çok güzel çok çesitli tavsiye ederim kamerası bile çok iyi :) alın bende penbesi var çok tatlı gerçekten
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DH Misafiri 7 yıl
güzel telefon hee:D:D:D
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DH Misafiri 7 yıl
ayyy çk gzsl bn pmbesini alcm işlh
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DH Misafiri 7 yıl
gerçekten çok güzel ben en çok pembe olanını beğendim
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DH Misafiri 8 yıl
ben bu telefonu kullanıyorum ama çok karışık
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DH Misafiri 8 yıl
Süper telefon yhaaa
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DH Misafiri 8 yıl
270 tl ye nerde bilgi veririmisin?
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DH Misafiri 8 yıl
270 tl ye nerde bilgi verırımısın?
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DH Misafiri 8 yıl
350 tl deyil bilde knş 270 tl :)))
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DH Misafiri 8 yıl
bence çok güzel ama ben 3 üst modelii alıcam 27 hazxiran 2010 da
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