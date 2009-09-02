Samsung'un dokunmatik ekranlı yeni telefonu Corby, Avrupa'ya geliyor

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Güney Kore merkezli dünya elektronik devlerinden Samsung, cep telefonu pazarındaki iddiasını yeni modellerle arttırmayı devam ediyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre, S3650 kod adını taşıyan Corby isimli yeni model, iki hafta içerisinde Avrupa'da kullanıcıların beğenisine sunulacak. 103 x 57 x 13 mm boyutlarında ve 92 gram ağırlığında olan telefonda 240 x 320 piksel çözünürlüğünü destekleyen, dokunmatik ekranlı 2.8-inç ekrana yer veriliyor. 3G desteği de sunan Samsung Corby ayrıca 2MP entegre kamera, FM radyo, akselorometre ve microSD desteği gibi detaylara da sahip.

Kablosuz iletişim ve PC bağlantısı için Bluetooth 2.1 teknolojisini ve USB ara birimini de destekleyen Samsung Corby, çift renkli tasarımıyla özellikle gençlerin dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Samsung Corby'nin Avrupa pazarında 150 Avro civarı bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.