Samsung, Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'nin tanıtım tarihini istemeden açığa mı çıkardı?

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Samsung’un bir sonraki büyük tanıtım etkinliği hakkında merakla beklenen detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Şirketin, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Watch8, Watch8 Classic ve sürpriz olarak Galaxy Z Flip 7 FE modellerini görücüye çıkaracağı Unpacked etkinliğini Temmuz ayında düzenlemesi bekleniyor. Bu iddialar uzun süredir teknoloji kulislerinde konuşulsa da, son gelişmeler dikkat çekici bir ipucu sundu.

Samsung, Temmuz ayında New York’ta başlayacak bir dizi Galaxy temalı sağlık etkinliği planladı. Bu etkinliklerin ilki, 13 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Konum ve tarih, daha önce sızdırılan Unpacked etkinliği söylentileriyle örtüşüyor. Dolayısıyla, bu tarih Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarını tanıtacağı büyük gün olabilir.

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Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modelleri, Samsung’un katlanabilir cihazlar alanındaki yeni nesil çözümlerini temsil ediyor. Özellikle Flip 7 FE modelinin, daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak sahneye çıkması, bu segmentte daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedeflediğini gösteriyor. Watch8 ve Watch8 Classic ise şirketin giyilebilir teknoloji alanındaki yeni adımlarını ortaya koyacak.

Henüz Samsung tarafından resmi bir davet gönderilmedi ancak söz konusu sağlık etkinliği takvimi, tanıtım için 13 Temmuz’un güçlü bir aday olduğunu gösteriyor. Etkinlik davetlerinin kısa süre içinde duyurulması ve beklenen ürünlerin tüm detaylarıyla paylaşılması bekleniyor.

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Samsung, Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'nin tanıtım tarihi netleşti

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