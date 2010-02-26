Sapphire 4GB GDDR5 bellek kapasiteli Radeon HD 5970 hazırlıyor

Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarına karşı AMD'nin de özel tasarımlı Radeon HD 5970 modelleri için üreticilere yeşil ışık yaktığından daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. Bu konuda ilk adım Asus cephesinden gelmiş ve firma 850MHz GPU, 4800MHz bellek saat hızlarına sahip özel tasarımlı Radeon HD 5970 Ares modelini CeBIT 2010 fuarında tanıtacağını açıklamış hatta karta ait ilk görseller de gün ışığına çıkmıştı. Asus'dan sonra özel tasarımlı Radeon HD 5970 çalışmasına giren bir diğer üreticinin de Sapphire olduğu belirtiliyor. Henüz firma tarafından resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da 2 - 6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında, Sapphire'in 4GB GDDR5 bellek kapasitesine özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 5970 modelini tanıtacağı bildirilmekte.

Saat hızları ve tasarımı hakkında henüz resmi herhangi bir açıklamanın yapılmadığı yeni model hakkında merak edilen detayların, önümüzdeki hafta içerisinde netliğe kavuşması bekleniyor.