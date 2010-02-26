Sapphire 4GB GDDR5 bellek kapasiteli Radeon HD 5970 hazırlıyor

Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarına karşı AMD'nin de özel tasarımlı Radeon HD 5970 modelleri için üreticilere yeşil ışık yaktığından daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. Bu konuda ilk adım Asus cephesinden gelmiş ve firma 850MHz GPU, 4800MHz bellek saat hızlarına sahip özel tasarımlı Radeon HD 5970 Ares modelini CeBIT 2010 fuarında tanıtacağını açıklamış hatta karta ait ilk görseller de gün ışığına çıkmıştı. Asus'dan sonra özel tasarımlı Radeon HD 5970 çalışmasına giren bir diğer üreticinin de Sapphire olduğu belirtiliyor. Henüz firma tarafından resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da 2 - 6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında, Sapphire'in 4GB GDDR5 bellek kapasitesine özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 5970 modelini tanıtacağı bildirilmekte.
Saat hızları ve tasarımı hakkında henüz resmi herhangi bir açıklamanın yapılmadığı yeni model hakkında merak edilen detayların, önümüzdeki hafta içerisinde netliğe kavuşması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mesele şu ki bu kart o 4gb lik grafik belleğini 2gb gibi kullanabiliyor. iki grafik işlemci iki farklı işlem yapabiliyor ama, 2 bellek grubu aynı şeyi işliyor. yani bellek kapasitesi bölü 2.
bu durumda 2 adet çok güçlü grafik işlemci için 2gb anormal bi kapasite değil, gayet getiri sağlayabilecek bi rakam. yani 2gb lık bi 5870 nasıl abes gelmiyorsa/gelmezse, bu karttaki 4gb bellek hiç abes gelmemesi lazım.
dediğim gibi 2 tane güçlü gpu ve toplamda kullanılabilir 2gb bellek. gayet normal ve olması gereken miktar bence. o 2 gpu dam tam verim ancak bu şekilde alınabilir.
allah bozmasın, benim gtx 295 de sorun cıkartmıyor çok şükür tabi 5970 in yanında ne kalır oda ayrı bir mesele...
gereksiz bence ama bi açıdanda gerekli olabilir eyefinity de cok yuksek cozunurlukte gpu basına 1gb yetmeyebilir
Eyefinity ile 6*2560*1600 çözünürlüğe ulaşan oyunlar belki 4GB ekran kartı ramine ihityaç duyarlar.