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Sapphire 4GB GDDR5 bellek kapasiteli Radeon HD 5970 hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,7b
1
42
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarına karşı AMD'nin de özel tasarımlı Radeon HD 5970 modelleri için üreticilere yeşil ışık yaktığından daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. Bu konuda ilk adım Asus cephesinden gelmiş ve firma 850MHz GPU, 4800MHz bellek saat hızlarına sahip özel tasarımlı Radeon HD 5970 Ares modelini CeBIT 2010 fuarında tanıtacağını açıklamış hatta karta ait ilk görseller de gün ışığına çıkmıştı. Asus'dan sonra özel tasarımlı Radeon HD 5970 çalışmasına giren bir diğer üreticinin de Sapphire olduğu belirtiliyor. Henüz firma tarafından resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da 2 - 6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında, Sapphire'in 4GB GDDR5 bellek kapasitesine özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 5970 modelini tanıtacağı bildirilmekte.

Saat hızları ve tasarımı hakkında henüz resmi herhangi bir açıklamanın yapılmadığı yeni model hakkında merak edilen detayların, önümüzdeki hafta içerisinde netliğe kavuşması bekleniyor.


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Th3InferNal 9 yıl
Gtx 480 bile o derece yüksek tdp ye sahipken x2 sini bende çok merak ediyorum.
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lvlono 9 yıl
gtx480 in x2 sinin de yolda olduğu haberini alan Ati ve iş ortakları, ne yapacağını şaşırdı. 4Gb lık kartı çıkartarak neyle neyi kıyasladığını sanıyorki Ati? Olmayan rakibinimi geçecek yani anlamadım:) Netice itibarı ile nVidia piyasayı ve Ati'yi çok iyi yönlendirebiliyor:)
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XivA 9 yıl
onlar için normalden %5-7 arasıonda fazla olsun yeter. zaten bu kartlarda bölü 2 gibi ram çalıştırıyor sanırım yani 2 gb olacak normal aslında. faiyata da çok yansımaz. ki zaten bu kartlar çok üst seviye kartlar ancak biz yorum yapabiliriz :)
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multeci 9 yıl
4gb yi lüzumsuz olarak gören arkadaşlar 2gb lık bi 5870 e "mantıklı" yorumu yaparlardı heralde.
mesele şu ki bu kart o 4gb lik grafik belleğini 2gb gibi kullanabiliyor. iki grafik işlemci iki farklı işlem yapabiliyor ama, 2 bellek grubu aynı şeyi işliyor. yani bellek kapasitesi bölü 2.
bu durumda 2 adet çok güçlü grafik işlemci için 2gb anormal bi kapasite değil, gayet getiri sağlayabilecek bi rakam. yani 2gb lık bi 5870 nasıl abes gelmiyorsa/gelmezse, bu karttaki 4gb bellek hiç abes gelmemesi lazım.
dediğim gibi 2 tane güçlü gpu ve toplamda kullanılabilir 2gb bellek. gayet normal ve olması gereken miktar bence. o 2 gpu dam tam verim ancak bu şekilde alınabilir.
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stradosphere 9 yıl
Şu an quadro kartlarda falan var bu kadar bellek miktarı,gerisi için 4gb belleğin anlamı yok.Ha tabii kart kaldırır kaldırmasına,fakat yinede normaş 5970 gayet iyiydi.
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OZKNaln 9 yıl
bnde normali var ve gta 4 de ful detey acdıgım da 1600 MB lık bır yer kaplıyor ama kart bana mısın demıyor en ufak bır sonradan gelme yok 4870x2 kullandım ondada ful detey acdım onda ufakdan gec gelmeler oluyordu ama bu kartın uzerındekı işlecilere bellekler zaten az daha fazla ram i kaldırır ve kullanır saat hızlarıda yalandan bce kartın yanndakı yazılımlarla hic zorlanmdan o seviyeye cıkıyor ve saglıklı calışıyor ..
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krstarica 9 yıl

OZKNaln

bnde normali var ve gta 4 de ful detey acdıgım da 1600 MB lık bır yer kaplıyor ama kart bana mısın demıyor en ufak bır sonradan gelme yok 4870x2 kullandım ondada ful detey acdım onda ufakdan gec gelmeler oluyordu ama bu kartın uzerındekı işlecilere bellekler zaten az daha fazla ram i kaldırır ve kullanır saat hızlarıda yalandan bce kartın yanndakı yazılımlarla hic zorlanmdan o seviyeye cıkıyor ve saglıklı calışıyor ..

allah bozmasın,
benim gtx 295 de sorun cıkartmıyor çok şükür tabi 5970 in yanında ne kalır oda ayrı bir mesele...
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berkerden 9 yıl
Crysis'e bu karta göre oyun yap deseler çok rahat 4 GB ramin tamamını çok verimli şekilde kullanan oyun yaparlar ve öyle bir oyun olduğunda o kaliteyi düşünün :) Bence hızlı şekilde artsın ki her firma kaliteli kaplamaları rahat rahat kullansın. Donanım yetmeyince optimize edemiyorlar deniyor oyun şirketlerine...
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apollonx 9 yıl
Bu kart 8 sene gider niye gitmesin, 7-8 yıllık dönemin orta/düşük segment kartı olan fx5200 bile hala kullanılıyorken, döneminin en iyi kartı 5970 8 de gider 10 da
4 gb ram şuan ki şartlarda aşırı gereksiz duruyor ama en iyisi bende olsun diyenler için iyi bir çekim olabilir.
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tolgacem 9 yıl
6 gb falan da cıkarırlar yakında..........

gereksiz bence ama bi açıdanda gerekli olabilir eyefinity de cok yuksek cozunurlukte gpu basına 1gb yetmeyebilir
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Source 9 yıl
ATI özel tasarımlı 5970'lere yeşil ışık yaktıysa daha çok modeller türeyecektir.
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Tesla 9 yıl
Bundan bir kaç yıl önce inceleme yazılarında bile "512 MB Ram tüm uygulamalar için yeterli, 1 GB bellek tamamen pazarlama stratejisi" diye yazılar okuduk. ondan sadece 1 yıl önce "512 MB kullanan uygulama yok. 256 MB Ram yeteri" diye yazılar vardı. ihtiyaçlar katlanarak arttığına göre 4 GB bellek fazla değil bence. Özellikle de Dx11 oyunların sayısının artması ve BlueRay disklerin varlığı ile artık 20 GB-40 GB'lık kurulum DVD'si olan, doku yüzeyleri şaşılacak kadar geniş ve detaylı oyunların çok uzakta olmadığını düşünüyorum. Özellikle de artık Full HD ekranların piyasada hakim olduğu düşünülürse.
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showstopper41 9 yıl
GTA IV 2560*1600 çözünürlükte full detayda 1,6 GB ekran kartı rami yiyor. Çift GPU lu kartlarda Efektif bellek miktarı 1GB değil yine 2Gb oluyor. Youtube da adamın 1600mb ekran karttı rami yediği kısmı gösteren video vardı. GTA IV dışında hiç bir oyun bu kadar ekran kartı rami yiyemiyor.
Eyefinity ile 6*2560*1600 çözünürlüğe ulaşan oyunlar belki 4GB ekran kartı ramine ihityaç duyarlar.
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Tolgá 9 yıl
gta 4 bile 1gbdan fazla bellek yemez
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Efrâsiyab 9 yıl
bunlara bişey fiyosunuz arkadaşlar. Bakın görüm 2 seneye ne kartlar çıkacak sadece resimlerine bakmakla yetinecez
Şu anda ortalık kızıştı 2 firmada birbirinden üstün kartlar çıkartmak için çalışıyor bunlarda gazoz kapağıyla alınmıyor :)
onun için alan arkadaşlar hayırlı olsun 2 senesini kurtardı en azından
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sonalp 9 yıl
bir ihtmal daha var o da 2 x 5970 mi ?
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krstarica 9 yıl
ati bu işlerle ugrasacagına oyun optimizasyonuna önem verip ,driverlarını güncellesin,ve firmalarla antlasma yapmaya baksın,ancak ozaman nvidia nın rakibi olur tam olarak...
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