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Sapphire, 780V yonga setli yeni anakartını duyurdu

10 yıl
11,9b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire, 780V yonga setli yeni anakartını duyurdu
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Bir süredir herhangi bir yeni anakart hazırlamayan Sapphire geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozmuş ve 790GX yonga setli yeni modelini duyurmuştu. Çalışmalarına devam eden firma AMD'nin yeni işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlandığı günlerde ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın maliyet odaklı sistemler için hazırladığı PI-AM2RS780V kodlu anakart AMD'nin 780V yonga setini kullanıyor.

Sapphire'in yeni anakartı AMD'nin Soket AM2 ve Soket AM2+ formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunan model, mATX form faktörüyle, kompakt boyutlu çoklu ortam bilgisayarlarına da göz kırpıyor. DirectX 10 destekli Radeon HD 3100 IGP'siyle (entegre grafik işlem birimi) gelen anakart harici ekran kartı kullanımına da destek sunuyor.

4+1 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart, güney köprüsü olarak SB700 köprüsünü kullanıyor. PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCI ve bir PCIe x1 slotlarını üzerinde barındıran Sapphire'in yeni modeli, RAID 0/1/0 +1 kurulumlarına olanak tanıyan 6x SATA-II portuyla geliyor. Görüntü aktarımı için DVI ve VGA konnektörleriyle donatılan, 780V yonga setli anakart, 6 kanal HD ses ve Giganit ethernet desteği de sunuyor.

Sapphire'in yeni anakartıyla ilgili henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Sapphire, 780V yonga setli yeni anakartını duyurdu
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maviay1980 10 yıl
6 kanal ses var 4+1 faz orta seviyede oc olur.6 kanal ses var bazı creative speakerda sorun çıkarabilir eax ?.0 destekli bilinmiyo.Bol sayıda sata var 4 gb ddr2 1066 iyi gider.daha ne olsun crosfire istemeyenlere orta seviyede bir kart.İyi müşteriler Sapphire...
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Master_Evil 10 yıl
fiyatı uygun olmazsa şansı az
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escape0121 10 yıl
bu ürün zaten piyasada mevcut su anda
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yekoo 10 yıl
ya bu katı kapasitör muhabbetine amma taktınız? ne biliyosunuz ki bole hemen ilk yorumda katı yok die atlıyosunuz?kim 10 sene kullanıcak o kartı alla alla ya firmaların reklam malzemelerine amma inadırmışsınız kendinizi o kondansatörler normal şartlarda kesinlikle bozulmaz zaten senin evinde toprak hattın yoksa güç kaynağın kötüysede kralı gelse yanar bırakın bu işleri maliyet azaltmış işte adam ucuz çıkarsa alıp kulanılır...
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yonex78 10 yıl
ii de arkadaşlar ne kadar ekmek o kadar köfte yani
bu üst sınıf bir kart degilki tamamen katı kapasitörlü olsun
maliyeti de göz önünde bulundurmak lazım
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XivA 10 yıl
fiyat uygun olursa piyasadaki 740 ların yerini alır herhalde. ofis pc leri için birebir.
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max975 10 yıl
uygun fiyata satış yapabilir
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blackboard 10 yıl
Ya adamlar ucuz satabilmek için yapıyorlar bunları daha ucuz olan malzeme kullanıyorlar ve ona göre fiyat veriyorlar parası olan zaten kaliteli olan malı alır değilmi olmayanda kendine göre bu ürünleri tercih ederler.
Yani normal katı olmaması.:D
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Ahmet_Amet 10 yıl
Benim hic Sapphire marka anakartım olmadı
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real_kuru 10 yıl
orda bi sürü katı kapasitör var, gözünüzle bakarsanız daha iyi görülebilir.... Kullanılan bütün kapasitörler katı değil tamam ama.....
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MÜŞAVİR 10 yıl

Orjinalden alıntı: real_kuru

gözünüzle bakarsanız daha iyi görülebilir....


İlla her şeyi ilkokul çocuklarına anlatır gibi ayrıntılı anlatmak mı gerekiyor.

Elbette bende görüyorum elektrolid kapasitörlerle birlikte katı kapasitörlerin olduğunu.

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MrPerFormance 10 yıl
100 YTL vereyim
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MÜŞAVİR 10 yıl
Hala katı kapasitörlere geçilmemesine
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Diablo 10 yıl
Orjinalden alıntı: MÜŞAVİR

Hala katı kapasitörlere geçilmemesine


Katı kapasitör olmasa da olur.

Bu kadar abartmaya gerek yok, standart kapasitörlü olup da 4 yıl 7/24 sorun çıkarmadan çalışan anakartlarım oldu.


Ha, katı kapasitör elbette iyidir, ama katı kapasitör kullanmıyor diye anakartı dandik ilan etmeye gerek yok.


Ayrıca, şu SB700 SB750 790X ile birlikte niye verilmedi zamanında.


790X çipsette SB600 kullanıyoruz...
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