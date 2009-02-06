Sapphire, 780V yonga setli yeni anakartını duyurdu

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Bir süredir herhangi bir yeni anakart hazırlamayan Sapphire geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozmuş ve 790GX yonga setli yeni modelini duyurmuştu. Çalışmalarına devam eden firma AMD'nin yeni işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlandığı günlerde ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın maliyet odaklı sistemler için hazırladığı PI-AM2RS780V kodlu anakart AMD'nin 780V yonga setini kullanıyor.

Sapphire'in yeni anakartı AMD'nin Soket AM2 ve Soket AM2+ formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunan model, mATX form faktörüyle, kompakt boyutlu çoklu ortam bilgisayarlarına da göz kırpıyor. DirectX 10 destekli Radeon HD 3100 IGP'siyle (entegre grafik işlem birimi) gelen anakart harici ekran kartı kullanımına da destek sunuyor.

4+1 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart, güney köprüsü olarak SB700 köprüsünü kullanıyor. PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCI ve bir PCIe x1 slotlarını üzerinde barındıran Sapphire'in yeni modeli, RAID 0/1/0 +1 kurulumlarına olanak tanıyan 6x SATA-II portuyla geliyor. Görüntü aktarımı için DVI ve VGA konnektörleriyle donatılan, 780V yonga setli anakart, 6 kanal HD ses ve Giganit ethernet desteği de sunuyor.

Sapphire'in yeni anakartıyla ilgili henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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