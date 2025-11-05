Giriş
    Volkswagen, Çin'de kendi otonom sürüş çipini geliştiriyor

    Volkswagen, Çin’de akıllı sürüş teknolojileri için kendi tasarımı olan ilk System-on-Chip platformunu geliştiriyor. Yeni çip, markanın otonom sürüşte yerel Ar-Ge gücünü artıracak.

    Volkswagen, Çin'de kendi otonom sürüş çipini geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Grubu, Çin’de akıllı sürüş sistemleri için kendi tasarımı olan ilk System-on-Chip (SoC) platformunu geliştireceğini duyurdu. Bu çip, Volkswagen’in yazılım birimi CARIAD ile Çinli yapay zekâ uzmanı Horizon Robotics ortaklığında kurulan Carizon isimli ortak girişim tarafından üretilecek. Yeni SoC, gelecekteki Volkswagen modellerine gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) ve otonom sürüş yetenekleri kazandıracak.

    Yeni çip, Çin pazarındaki yeni nesil Volkswagen araçlarının merkezi hesaplama platformu olarak görev yapacak. Yüksek performans ve enerji verimliliği odaklı tasarlanan sistem, sensörlerden gelen büyük veri akışını gerçek zamanlı olarak işleyerek karmaşık sürüş koşullarında daha güvenli ve hızlı karar alma olanağı sağlayacak. 500 ila 700 TOPS arasında hesaplama gücüne sahip olacağı belirtilen bu çip, Çin’in yoğun ve karmaşık trafik koşullarına uyum sağlayacak şekilde geliştiriliyor. 

    Grup, bu tür bir SoC tabanlı ilk otomatik sürüş sistemini bu yıl Nisan ayında Şanghay'da sergilemişti. Bu sistem, Level 2++ olarak tanımlanan, hem otoyol hem de şehir içi senaryolarda çalışan yüksek hassasiyetli sürüş desteği sağlıyor. Bu düzey, tam otonom sürüşe giden yolda güvenliğin önceliklendirildiği bir aşamayı temsil ediyor. Level 3’e geçiş ise sürücünün belirli koşullarda direksiyon kontrolünden tamamen uzaklaşabilmesini mümkün kılacak.

    Volkswagen, 2023 sonunda kurulan Carizon girişimi için 2,4 milyar euro yatırım yapmış ve şirkette %60 hisse sahibi olmuştu. Ortaklardan Horizon Robotics, Pekin merkezli ve ADAS yazılım-donanım çözümleri konusunda uzman bir teknoloji firması. Donanım tarafında Nvidia gibi devlerle rekabet ediyor.

    Alman üretici bu hamleyle Çinli rakiplerinin gerisinde kaldığı otonom sürüş teknolojilerinde farkı kapatmayı hedefliyor. Zira Çin’deki elektrikli araç pazarı artık öyle rekabetçi bir noktaya ulaştı ki, ADAS sistemleri satışlarda belirleyici unsur hâline geldi.

    Volkswagen’e göre, Carizon’un CEA mimarisi üzerine kurulu ilk ADAS çözümleriyle donatılmış araçlar 2026’dan itibaren piyasaya çıkacak. Bu araçlarda ilk aşamada başka tedarikçilerin çipleri kullanılacak, ancak Volkswagen’in kendi geliştirdiği SoC’nin 3 ila 5 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

