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Sapphire anakart pazarındaki sessizliğini bozdu ve Pure 785G modelini duyurdu

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire anakart pazarındaki sessizliğini bozdu ve Pure 785G modelini duyurdu
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire bir süre önce anakart üretimine de başlamış ve yüksek performans segmenti için hazırladığı 790FX çipsetli modelinde konusunda uzman isimlerden birisi olan DFI ile iş birliğine giderek bu konuda iddialı olmak istediğinin sinyallerini vermişti. Bir süredir yeni model konusunda sessiz kalan Sapphire, AMD'nin yeni yonga seti 785G'yi temel alan Pure serisi microATX anakartını duyurdu. Entegre grafik performansıyla öne çıkan anakart ile özellikle çoklu ortam odaklı medya bilgisayarlarının hedef alındığı belirtiliyor.

AMD'nin Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon II işlemcileriyle uyumlu olan anakart üzerinde iki adet bellek slotu bulunuyor ve 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor. Kullanılan yonga seti itibariyle ATi Radeon HD 4200 entegre grafik birimine sahip olan anakart bu sayede hem DirectX 10.1 desteği sunuyor hem de Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile 1080p videolar için donanımsal hızlandırma sağlayabiliyor. Öte yandan Hybrid Crossfire kurulumu yapmak isteyen entegre grafik performansını tatminkar bulmayan kullanıcılar için kart üzerinde bir adet te PCIe x16 slotu bulunuyor.

Yüksek grafik performansı için entegre grafik yongası 128MB kapasiteli SidePort bellek yongası ile donatılan Sapphire Pure 785G, pasif soğutma ile donatılmış durumda. PCIe x16 slotuna ek olarak diğer harici donanımlar için iki adet PCI slotunu da üzerinde barındıran anakarta güney köprüsü olaraksa ACC teknolojisine destek veren dolayısıyla uyumlu işlemcilerde 1çekirdek aşırtma" yapılabilmesine olanak tanıyan SB710 eşlik ediyor. 6x SATA-II portu ile donatılan ve 8 kanal HD ses desteği sunan anakart, görüntü akarımı için D-Sub ve DVI ile birlikte HDMI ara birimine de destek veriyor.

Sapphire Pure 785G, 70 Avro seviyesinden yurt dışında kullanıma sunuluyor.

Sapphire anakart pazarındaki sessizliğini bozdu ve Pure 785G modelini duyurdu
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BiLgiSeaRcheR 9 yıl
Sapphire'de asus renklerine dönüyor galiba böle koyu kahve falan, neyseki ram slotları sata girişleri ve pci-e slotunu renkli yapmış az da olsa bişeye benzemiş kart...
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ser_ka_n 9 yıl
incelemesi

Sapphire PURE 785G AM3, piccola ma potente

dinoxpc.com/...
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grafiker 9 yıl
ben de sapphire pure x 790 gx anakart var çok memnunum
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ahmetkep 9 yıl
Avrupa'da 70 avro ise Türkiye piyasasında 180-200 lira civarında olur.Onun yerine Gigabyte MA785GT-UD3H
veya Asus M4A785TD-V EVO tercih ederim.Hiç olmazsa 2 slot PCI-E var ve 4 kanal ram slotu bulunmakta.
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Pandemic 9 yıl
sideport memory den dolayı sanırım pahalı... 1 tane 128 mb lık ram takarlar 20$ fazla satarlar :)))
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Çardakçı 9 yıl

yurt dışında 70 avro ise yurt içinde epey pahalı olur. zaten saphire 780g ler hala 80 dolar civarında satılıyor. gigabyte ın 94 dolar satılan 785g kartları varken pek bi anlamı olmamış gibi.

Amd 780g ile çok iyi bir iş başarmıştı ama ondan sonra biraz tembellik etti gibi sanki.
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