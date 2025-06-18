Microsoft'tan yeni nesil Xbox için AMD ortaklığı: Çoklu mağaza dönemi başlıyor

Yeni nesil Xbox, AMD ile şekillenecek
Bond’un açıklamasına göre, AMD ile kurulan “çok yıllı stratejik ortaklık” kapsamında, salon tipi konsolların yanı sıra taşınabilir cihazlar ve bulut oyun hizmetleri için özel yongalar geliştirilecek. Yeni nesil Xbox donanımları, hem görsel kalitede hem de yapay zeka destekli oynanışta yeni bir çağ açmayı amaçlıyor. İki şirket ayrıca yeni nesil Xbox Cloud Gaming'i geliştirmek için de işbirliği yapacak.
Microsoft’un yeni konsol stratejisinin dikkat çeken yönü, oyunların yalnızca Xbox Store ile sınırlı kalmayacak olması. Şirket, cihazlarını daha açık bir platform haline getirerek farklı dijital mağazalara da erişim imkânı tanımayı planlıyor. Bu sayede kullanıcılar Steam gibi alternatif platformlardan da oyun oynayabilecek.
Windows merkezli, geriye dönük uyumlu
Bu yaklaşım, şirketin kısa süre önce ASUS ile iş birliği yaparak tanıttığı taşınabilir Xbox Ally cihazlarında da kendini göstermişti. Xbox deneyimini doğrudan Windows üzerinde sunan bu cihazlar, çoklu mağaza desteğiyle ön plana çıkıyor.
Bond, geriye dönük uyumluluğun da devam edeceğini ifade etti. Yeni nesil Xbox konsolları, mevcut oyun kütüphanesini destekleyecek. Ancak yalnızca Windows tabanlı Xbox Ally gibi cihazlar, halihazırda PC versiyonu olmayan Xbox oyunlarını çalıştıramayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: