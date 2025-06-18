Microsoft'tan yeni nesil Xbox için AMD ortaklığı: Çoklu mağaza dönemi başlıyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, yeni nesil Xbox vizyonunu resmen duyurdu. Xbox Başkanı Sarah Bond’un YouTube üzerinden yaptığı açıklamada, AMD ile stratejik bir iş birliğine gidildiği ve bu ortaklığın gelecek nesil Xbox cihazlarının temeline oturacağı belirtildi. Şirket, oyunculara yalnızca bir cihaza veya mağazaya bağlı kalmayan bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yeni nesil Xbox, AMD ile şekillenecek

Bond’un açıklamasına göre, AMD ile kurulan “çok yıllı stratejik ortaklık” kapsamında, salon tipi konsolların yanı sıra taşınabilir cihazlar ve bulut oyun hizmetleri için özel yongalar geliştirilecek. Yeni nesil Xbox donanımları, hem görsel kalitede hem de yapay zeka destekli oynanışta yeni bir çağ açmayı amaçlıyor. İki şirket ayrıca yeni nesil Xbox Cloud Gaming'i geliştirmek için de işbirliği yapacak.

Microsoft’un yeni konsol stratejisinin dikkat çeken yönü, oyunların yalnızca Xbox Store ile sınırlı kalmayacak olması. Şirket, cihazlarını daha açık bir platform haline getirerek farklı dijital mağazalara da erişim imkânı tanımayı planlıyor. Bu sayede kullanıcılar Steam gibi alternatif platformlardan da oyun oynayabilecek.

Windows merkezli, geriye dönük uyumlu

Tam Boyutta Gör Açıklamada ayrıca Windows’un bu dönüşümde kilit bir rol oynadığı vurgulandı. Microsoft, yeni Xbox platformunun Windows tabanlı olacağına da net şekilde işaret ediyor: “Amacımız, her zaman yanınızda olan bir oyun platformu oluşturmak, böylece istediğiniz oyunları istediğiniz cihazda, istediğiniz yerde oynayabilmeniz ve tek bir mağazaya veya tek bir cihaza bağlı olmayan bir Xbox deneyimi yaşayabilmeniz. Bu nedenle, Windows'un oyun için bir numaralı platform olmasını sağlamak için Windows ekibiyle yakın bir şekilde çalışıyoruz.”

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Bu yaklaşım, şirketin kısa süre önce ASUS ile iş birliği yaparak tanıttığı taşınabilir Xbox Ally cihazlarında da kendini göstermişti. Xbox deneyimini doğrudan Windows üzerinde sunan bu cihazlar, çoklu mağaza desteğiyle ön plana çıkıyor.

Bond, geriye dönük uyumluluğun da devam edeceğini ifade etti. Yeni nesil Xbox konsolları, mevcut oyun kütüphanesini destekleyecek. Ancak yalnızca Windows tabanlı Xbox Ally gibi cihazlar, halihazırda PC versiyonu olmayan Xbox oyunlarını çalıştıramayacak.

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Yeni nesil Xbox için AMD ortaklığı ve çoklu mağaza dönemi

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