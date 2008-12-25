Sapphire GDDR4 bellekli Radeon HD 4670 modelini kullanıma sundu

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Tasarımı yenilenen Radeon HD 4870 TOXIC modelini duyuran Sapphire, AMD-ATi'nin 100$ altı ekran kartı pazarı için hazırladığı Radeon HD 4670 modeline yönelik olarak detaylarıyla farklılaşan yeni bir model hazırladı. Uzakdoğu pazarında kullanıma sunulan, diğer pazarlarda ise Ocak ayı içerisinde satışa sunulması beklenen ekran kartı, aynı grafik işlem birimini kullanan diğer modeller karşısında önemli bir farklılığa sahip.

Sapphire yeni modelinde referans tasarımda yer verilen GDDR3 bellek yerine GDDR4 bellek kullanmayı tercih etmiş. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartında 512MB GDDR4 bellek bulunuyor. Grafik işlem birimi 750MHz'de çalışan kartın bellekleri ise 2200MHz'de görev yapıyor ve artan bellek hızıyla birlikte kart standart modellere göre daha yüksek performans iddiasıyla geliyor.

Tek slot tasarıma sahip olan Crossfire destekli ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğiyle geliyor. DirectX 10.1 desteği sunan yeni model, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Bu arada Sapphire'den aldığımız bilgiye göre kart Avrupa pazarına farklı bir soğutucuyula giriş yapabilir. HDMI konnektörü de bulunan kartın yurt dışı fiyatı 100$ civarında.

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