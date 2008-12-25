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Sapphire GDDR4 bellekli Radeon HD 4670 modelini kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,5b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire GDDR4 bellekli Radeon HD 4670 modelini kullanıma sundu
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Tasarımı yenilenen Radeon HD 4870 TOXIC modelini duyuran Sapphire, AMD-ATi'nin 100$ altı ekran kartı pazarı için hazırladığı Radeon HD 4670 modeline yönelik olarak detaylarıyla farklılaşan yeni bir model hazırladı. Uzakdoğu pazarında kullanıma sunulan, diğer pazarlarda ise Ocak ayı içerisinde satışa sunulması beklenen ekran kartı, aynı grafik işlem birimini kullanan diğer modeller karşısında önemli bir farklılığa sahip.

Sapphire yeni modelinde referans tasarımda yer verilen GDDR3 bellek yerine GDDR4 bellek kullanmayı tercih etmiş. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartında 512MB GDDR4 bellek bulunuyor. Grafik işlem birimi 750MHz'de çalışan kartın bellekleri ise 2200MHz'de görev yapıyor ve artan bellek hızıyla birlikte kart standart modellere göre daha yüksek performans iddiasıyla geliyor.

Tek slot tasarıma sahip olan Crossfire destekli ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğiyle geliyor. DirectX 10.1 desteği sunan yeni model, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Bu arada Sapphire'den aldığımız bilgiye göre kart Avrupa pazarına farklı bir soğutucuyula giriş yapabilir. HDMI konnektörü de bulunan kartın yurt dışı fiyatı 100$ civarında.

Sapphire GDDR4 bellekli Radeon HD 4670 modelini kullanıma sundu
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
180 190 ytl olur o parayla üst seviye ekran kartı alınır ne yabak HD4670'i
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Confusion 10 yıl
kart baya güçlenmiş hatta 192bit ram denetleyicisi olsa 4830 ve hatta 4850 nin satışlarına darbe vurur


Sapphire se at çöpe
ATI nin yıllardır çalıştığı en iyi markalardan biridir
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daredevil_123 10 yıl
his 4670 iceq turbo gddr3tü ama başka seçeneğim olmadığı için onu almıştım ama yinede ekran kartımla mutluyum
zaten teknoloji hiç durmaz ki
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max975 10 yıl
Sapphire se at çöpe
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showstopper41 10 yıl

Orjinalden alıntı: daredevil_123

his 4670 iceq turbo gddr3tü ama başka seçeneğim olmadığı için onu almıştım ama yinede ekran kartımla mutluyum
zaten teknoloji hiç durmaz ki


Ben de his 4670 iceq turbo almayı düşünüyorum. Overclock potansiyeli nasıl? Soğutma performansondan memnun musun?
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