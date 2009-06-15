Sapphire Radeon HD 4730 gün ışığına çıktı

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PowerColor'dan sonra Radeon HD 4730 temelli ekran kartı hazırlayan bir diğer isim de Sapphire oldu ve firmanın yeni modeli gün ışığına çıktı. 90$ altı ekran kartı segmentinde en yüksek oyun deneyimini sunmak üzere hazırlanan ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 LE GPU'sundan güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve DirectX 10.1 desteğine sahip olan ekran kartının en dikkat çekici özelliği ise kullandığı bellek teknolojisinde gizli.

Grafik işlem birimi 700MHz'de çalışan ekran kartı 3600MHz'de çalışan GDDR5 bellekle geliyor. Sapphire'in kendi fiyat seviyesinde GDDR5 bellek teknolojisini kullanan tek seçenek olarak öne çıkan Radeon HD 4730 temelli yeni ekran kartı destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor. Daha önce Radeon HD 4850 modelinde de kullanılan özel tasarım soğutucu ile desteklenen ekran kartında görüntü aktarım için DVI ve D-Sub konnektörlerine ek olarak HDMI çıkışına da yer verilmiş.

Sapphire Radeon HD 4730 yaklaşık 80 Avro seviyesinde Avrupa pazarında listelere girmeye başladı.

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