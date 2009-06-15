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Sapphire Radeon HD 4730 gün ışığına çıktı

9 yıl
31,4b
1
37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 4730 gün ışığına çıktı
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PowerColor'dan sonra Radeon HD 4730 temelli ekran kartı hazırlayan bir diğer isim de Sapphire oldu ve firmanın yeni modeli gün ışığına çıktı. 90$ altı ekran kartı segmentinde en yüksek oyun deneyimini sunmak üzere hazırlanan ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 LE GPU'sundan güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve DirectX 10.1 desteğine sahip olan ekran kartının en dikkat çekici özelliği ise kullandığı bellek teknolojisinde gizli.

Grafik işlem birimi 700MHz'de çalışan ekran kartı 3600MHz'de çalışan GDDR5 bellekle geliyor. Sapphire'in kendi fiyat seviyesinde GDDR5 bellek teknolojisini kullanan tek seçenek olarak öne çıkan Radeon HD 4730 temelli yeni ekran kartı destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor. Daha önce Radeon HD 4850 modelinde de kullanılan özel tasarım soğutucu ile desteklenen ekran kartında görüntü aktarım için DVI ve D-Sub konnektörlerine ek olarak HDMI çıkışına da yer verilmiş.

Sapphire Radeon HD 4730 yaklaşık 80 Avro seviyesinde Avrupa pazarında listelere girmeye başladı.

Sapphire Radeon HD 4730 gün ışığına çıktı
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DH Misafiri 9 yıl
bende bugün elimdeki sıfır garantiden gelen sapphıre hd 4730 kartı taktım sitesinden 10.2drıverını indirip kurudum ama kart 4810 olarak görünüyor
bilgisi olan arkadaşlar varmıdır nedendir?
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CoreXXX 9 yıl
şu eski haberlere yazı yazıp hortlatmayın ya. neredeyse 1 senelik haber. en üste gelmiş
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envers07 9 yıl
bende 400w everest PSU var bu kartı çalıştırmak için yeterlimidir..
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Batuist 9 yıl
fiyat performans oranı yüksek olacağı kesin ...
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jay jay justified 9 yıl
HD 4750 ne olacak peki? Noluyor yahu
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Kalom 9 yıl
HD4830 un aynısı.Farkları fan rengi ve pasif sogutucuları siyah.HD4830 da ise gri idi.
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galganus12 9 yıl
Çift güç girişi
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Momo-Oz 9 yıl
nedense bu aralar ne ekran kartı ne işlemci testi yapılıyo anca haber pFFffff.f.!!!
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Hiç performans testi yok değil mi bu kartın?
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sertacaygun 9 yıl
4800 serisinde kullanılan tasarıma göre içim yandı şimd..
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bodyman700 9 yıl
milletin kafası iyice karıştı 4830 a göre fazla performanslı olursa kıracam atacam artık bu ne yaa
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Source 9 yıl

Orjinalden alıntı: bodyman700

milletin kafası iyice karıştı 4830 a göre fazla performanslı olursa kıracam atacam artık bu ne yaa



Olan 4830 kullanıcılarına oldu bende kuzenime almıştım bu kartı şimdi beni dövecek adam
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Castle Bravo 9 yıl

Orjinalden alıntı: bodyman700

milletin kafası iyice karıştı 4830 a göre fazla performanslı olursa kıracam atacam artık bu ne yaa



Bellek bant genişliği 4830'unkiyle aynı (hatta belki daha avantajlı da olabilir bellek konusunda. GDDR5'le ilgili bazı durumlar...belki. Öte yandan, RV770 LE 128 bit veriyoluna göre optimize edildi mi, bu da var).

Grafik işlemcileri zaten aynı; ama 4830'unki 575 MHz'de çalışırken 4730'unki 700 MHz'de çalışıyor.

Yani bu durumda, bahsi geçmeyen bazı değerlerde kısıntı yapılmadıysa, düz 4730 daha hızlı olacak düz 4830'dan.

Gerisi hız aşırtılabilirliğe bakar. Ben de onu merak ediyorum zaten.

Çift güç girişinin bunla da ilgisi olabilir.
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ayzer 9 yıl
40nm den 55nm ye çıkmış...
tek fişten çift fişe çıkmış...
teknoloji burada ilerlemiş :)
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yakamoz77 9 yıl
bu nasıl bir satış politikasıdır anlamış değilim....
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MMX 166 9 yıl
4730 da kullanılan gpu 4830 da kullanılan gpu ıle aynı.tek farkı 128 bıt bellek ara yuzu olması.acaba atı gecmıstede gto-xl modlarından bırını de bu kartta gızlemıs olablırmı?gercı orada gto-xl modunda kapalı ıs hatları acılıyordu.kım bılır belkı bundada kapalı bellek denetlıyıcısı acılır


zatı bu amd den korkulur.4 cekırdeklı ıslemcılerın 2 cekırdegını kapatıp pıyasaya salan bır fırmanın ekran kartı pıyasasındada sansasyon yaratacak bır hamle beklenebılır.hadı amd sevındır bızı ya


ayrıca amd nın 40nm gpu lardakı verımsızlıgı goz onune alarak 55nm 128 bıt ddr5 kullanan kartları pıyasaya sormesı acmak ıstedıgı segmentın kapbolmaması ıcın.

ekleme:4770 taraftarıydım ama bu gıdısle 4770 goremıyecez.hadı bakalım umarım tez zamanda ulkemıze gelır
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Castle Bravo 9 yıl
Şimdi kesin di mi 700/3600 hızları?

Bu arkadaş HD 4770'ten yer yer daha hızlı bile olacak öyleyse. Bellek gecikmesi konusunda bir yamuk yoksa; bellek bant genişliği daha fazla olduğu için.
4770'in bellek bant genişliği sıkıntısına girmesi fazla zor değil çünkü.
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XivA 9 yıl
4770 le performans ve güç değerleri karşılaştırması acaba nasıldır?
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