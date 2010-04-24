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Scythe, Kama Flow 2 serisi yeni kasa fanlarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Scythe, Kama Flow 2 serisi yeni kasa fanlarını duyurdu
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Japon soğutucu firması Scythe, Kama Flow 2 serisi yeni kasa fanlarını duyurdu. 80mm, 92mm ve 120mm olmak üzere üç farklı boyut seçeneğine sahip olan fanların 120.000 saatlik kullanım ömrü vaad ettiği belirtilirken, model bazında detaylı özellikler ise şu şekilde;

- SP0825FDB12L | 80mm çapında | 1400 devir/dakika hız (RPM) | 18.97 hava üfleme performansı (CFM) | 14 dBA gürültü oranı
- SP0825FDB12M | 80mm | 2200 RPM | 30.67 CFM | 25.9 dBA
- SP0825FDB12H | 80mm | 2900 RPM | 39.69 CFM | 32.2 dBA
- SP0925FDB12L | 92mm | 1200 RPM | 21.39 CFM | 16.9 dBA
- SP0925FDB12M | 92mm | 1700 RPM | 30.31 CFM | 24.4 dBA
- SP0925FDB12H | 92mm | 2200 RPM | 40.32 CFM | 29.5 dBA
- SP1225FDB12L | 120mm | 900 RPM | 30.54 CFM | 11 dBA
- SP1225FDB12M | 120mm | 1400 RPM | 47.50 CFM | 27.6 dBA
- SP1225FDB12H | 120mm | 1900 RPM | 63.23 CFM | 33.8 dBA

Scythe'nin yeni kasa fanları boyutlarına göre sırasıyla 11.50$, 13.50$ ve 14.80$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.

Scythe, Kama Flow 2 serisi yeni kasa fanlarını duyurdu
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Scythe, Kama Flow 2 serisi yeni kasa fanlarını duyurdu
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anadolulu1 9 yıl
bu markadan 2 adet elimde var hiç memnun değilim bir kağıdı bile oynatacak gücü yok
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7Mhz 9 yıl
Ses değerleri yüksek. Haybeye yormuşlar kendilerini.
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artenis 9 yıl
ooff, etiket tasarımına bak , herkes orada :S
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rozek 9 yıl
aynı klansmanmıdır bilmem ama ledsiz fanlarda noctua bunu elleri arkada bağlıyken dayak delisi eder
tabi fiyat fazla ama cmf de çook fazla
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aliyazc 9 yıl
keske seffaf vede ısıklı olarak uretilseydi.daha al benisi olurdu.
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