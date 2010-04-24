Japon soğutucu firması Scythe, Kama Flow 2 serisi yeni kasa fanlarını duyurdu. 80mm, 92mm ve 120mm olmak üzere üç farklı boyut seçeneğine sahip olan fanların 120.000 saatlik kullanım ömrü vaad ettiği belirtilirken, model bazında detaylı özellikler ise şu şekilde;

- SP0825FDB12L | 80mm çapında | 1400 devir/dakika hız (RPM) | 18.97 hava üfleme performansı (CFM) | 14 dBA gürültü oranı

- SP0825FDB12M | 80mm | 2200 RPM | 30.67 CFM | 25.9 dBA

- SP0825FDB12H | 80mm | 2900 RPM | 39.69 CFM | 32.2 dBA

- SP0925FDB12L | 92mm | 1200 RPM | 21.39 CFM | 16.9 dBA

- SP0925FDB12M | 92mm | 1700 RPM | 30.31 CFM | 24.4 dBA

- SP0925FDB12H | 92mm | 2200 RPM | 40.32 CFM | 29.5 dBA

- SP1225FDB12L | 120mm | 900 RPM | 30.54 CFM | 11 dBA

- SP1225FDB12M | 120mm | 1400 RPM | 47.50 CFM | 27.6 dBA

- SP1225FDB12H | 120mm | 1900 RPM | 63.23 CFM | 33.8 dBA

Scythe'nin yeni kasa fanları boyutlarına göre sırasıyla 11.50$, 13.50$ ve 14.80$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.