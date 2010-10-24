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Scythe yeni ekran kartı soğutucusu Setsugen 2'yi duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Scythe yeni ekran kartı soğutucusu Setsugen 2'yi duyurdu
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Ninja serisi yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Japonya merkezli komponent üreticisi Scythe, Setsugen 2 adını verdiği yeni ekran kartı soğutucusunu duyurdu. 176×139×33mm boyutlarında ve 475 gram ağırlığında olan soğutucu, her biri 6mm kalınlığında olan dört adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. Çalışma hızına (800±%25 ? 2000± %10 devir/dakika) göre 19.40 CFM ile 45.47 CFM hava üfleyebilen ve yine çalışma hızına göre 19.53 dbA ile 33.67 dbA arasında gürültü yaratan 120mm çapında fan ile donatılan Setsugen 2, ince profilli tasarımı sayesinde SLI ve Crossfire X gibi çoklu ekran kartı kurulumlarını da mümkün kılıyor.

Geniş model desteği ile dikkat çeken Setsugen 2, AMD cepehesinde Radeon HD5870 / 5850 / 5830 / 5770 / 5750 / 4890 / 4870 / 4850 / 4830 / 4770 / 3870 / 3850 / 3650 / X1950 / 1900 / 1800 / 1650 / 1600 / 1300 / Xxxx / 9xxx serisi ekran kartları, Nvidia cephesinde ise GeForce GTX 470 / 465 / 460 / 285 / 280 / 275 / GTS 250 / 450 / 9800GTX+ / 9800GTX / 9800GT / 9600GSO / 9600GT / 8800(G80) / 8800GT(G92) / 8800GTX (G92) / 8600 / 8500 /7900 / 7800 / 7600 / 7300 / 6800 / 6600 / FX5900 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Japonya satışına yakında başlanması beklenen Scythe Setsugen 2 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Scythe yeni ekran kartı soğutucusu Setsugen 2'yi duyurdu
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Scythe yeni ekran kartı soğutucusu Setsugen 2'yi duyurdu
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UzmaN345 9 yıl
yan kapakta fan olan kişi sıkıntı yaşar
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Batuist 9 yıl
borular direkt temaslı olsaymış birde karşılaştırmak için performans testleri verselermiş daha iyi olurmuş..
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ZAGROSs 9 yıl
yakinda kule tipi ekran karti sogutucusu cikarsa, sasirmayin ;)
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Kloroform 9 yıl

ZAGROSs

yakinda kule tipi ekran karti sogutucusu cikarsa, sasirmayin ;)

Şahsen ben o tip soğutucuların zamanının geldiğini düşünüyorum. Ya da ekran kartları için TEC tipi soğutucular gelmeli.
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Annalyze 9 yıl
abi bu adamlar neden çok büyük soğutucular yapıyor?? ağırlık ve kaba görünüşten başka bir işe yaramıyor lar :SSS
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Trecc11 9 yıl
hakikaten çok büyük ve çirkin gözüküyor..
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Zero Limit 9 yıl
480 e yemedi demek ki
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SiLo! 9 yıl
Evet HD 6000 serisini desteklememesi hakkaten saçma olmuş ve görünüşü çok kötü benim fikrim
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=lachesis= 9 yıl
çok kaba olmuş. 6800 serisin desteklemememsi büyük bir eksi olmuş.fiyatıda dengede tutarlarsa iyi olur
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