Scythe yeni ekran kartı soğutucusu Setsugen 2'yi duyurdu

Ninja serisi yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Japonya merkezli komponent üreticisi Scythe, Setsugen 2 adını verdiği yeni ekran kartı soğutucusunu duyurdu. 176×139×33mm boyutlarında ve 475 gram ağırlığında olan soğutucu, her biri 6mm kalınlığında olan dört adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. Çalışma hızına (800±%25 ? 2000± %10 devir/dakika) göre 19.40 CFM ile 45.47 CFM hava üfleyebilen ve yine çalışma hızına göre 19.53 dbA ile 33.67 dbA arasında gürültü yaratan 120mm çapında fan ile donatılan Setsugen 2, ince profilli tasarımı sayesinde SLI ve Crossfire X gibi çoklu ekran kartı kurulumlarını da mümkün kılıyor.

Geniş model desteği ile dikkat çeken Setsugen 2, AMD cepehesinde Radeon HD5870 / 5850 / 5830 / 5770 / 5750 / 4890 / 4870 / 4850 / 4830 / 4770 / 3870 / 3850 / 3650 / X1950 / 1900 / 1800 / 1650 / 1600 / 1300 / Xxxx / 9xxx serisi ekran kartları, Nvidia cephesinde ise GeForce GTX 470 / 465 / 460 / 285 / 280 / 275 / GTS 250 / 450 / 9800GTX+ / 9800GTX / 9800GT / 9600GSO / 9600GT / 8800(G80) / 8800GT(G92) / 8800GTX (G92) / 8600 / 8500 /7900 / 7800 / 7600 / 7300 / 6800 / 6600 / FX5900 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Japonya satışına yakında başlanması beklenen Scythe Setsugen 2 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.