Seagate, Momentus serisi ince yapılı 2.5-inç disklerini duyurdu

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Kurumsal müşteriler için hazırladığı Pulsar serisi ile SSD pazarına adım atan Seagate, dizüstü bilgisayarlar için mevcut çözümlere göre daha ince yapıdaki Momentus serisi yeni disklerini duyurdu. 7mm kalınlığında olan yeni depolama sürücüleri yaygın olarak kullanılan 9.5mm kalınlığındaki sürücülere kıyasla %25 oranında daha inceler. 160GB ve 250GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine ve 8MB ön bellek kapasitesine sahip olan yeni sürücüler, SATA-II ara birimini destekliyor ve 5400 devir/dakika hızında çalışıyorlar.

Momentus serisi ince yapılı yeni depolama sürücülerinin Ocak ayı ile birlikte sistem üreticilerine sağlanması bekleniyor.