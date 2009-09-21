Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate'den 2TB kapasiteli ve SATA 6Gbps destekli yeni sürücü; Barracuda XT

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,1b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Seagate'den 2TB kapasiteli ve SATA 6Gbps destekli yeni sürücü; Barracuda XT
Tam Boyutta Gör

Sabit disk üretiminde sektörün lider isimlerinden Seagate, 2TB kapasiteli yeni bir performans sürücüsünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Western Digital'in 2TB kapaisteli Caviar Black sürücüsüne rakip olarak hazırlandığı belirtilen 3.5-inç boyutundaki Barracuda XT, 500GB kapasiteli dört adet plaka kullanıyor. 7200 devir/dakika hızında çalışan ve yüksek performans için 64MB tampon bellek birimiyle donatılan Barracuda XT'nin önemli bir özelliği bulunuyor zira 2TB kapasiteli Caviar Black modelinden farklı olarak Barracuda XT, SATA 6Gbps ara birimine destek sunuyor.

Açıklanan performans değerlerine göre sürekli transfer hızı 140MB/sn'ye ulaşabilen sürücünün 750.000 saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olduğu açıklandı.

Seagate tarafından bu hafta içerisinde satışa sunulması belirtilen 2TB kapasiteli ve SATA 6Gbps uyumlu Barracuda XT'nin 299$'lık etiket fiyatına sahip olması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XivA 10 yıl
galiba piyasaya sürülecek ile sata3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ykt1 10 yıl
her yeni teknolojide olduğu gibi daha kullanmadan olumsuz yorumlar. windows çıkar yorum gelir xp ilk çıkınca da 98 den kötü denilmişti şimdi vazgeçilmior. öne tam kapasite kullanacak uyumlu teknolojiler gelişsin sonra karar veririz. daha revizyon olacak anakartlarda pch lar gelişecek bakalım önümüzdeki 2 yıla kadar sata 2 alanı sata 3 almadı diye döverler heralde.

saygılarımla...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
SSD disklerin okuma ve yazma hızlarında sınır yok.. Bu yüzden yüksek performans için üreticiler SATA II arabirimini yeterli görmediklerinden PCI-Ex slotları ile uyumlu kart tipinde disk yapıyorlar.. Arabirim hızının artması mekanik diskler için değil SSD için iyi olucak zira SSD'ler arabirimin sunduğu hız avantajını çok daha iyi kullanıyorlar.. Sata III ile neredeyse pci ex disklerin performansına yaklaşılabilir.. (elde edilemez ama yaklaşılabilir raid vs. ile -böylelikle daha ucuza mal olur-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nirvanha 10 yıl
yorumlar!.. yorumlar!.. yorumlar!..
-Sata 3 destekli ilk HDDler gözükmeye başladı. 500GB ve 1TB lık modellerde yakında gelecektir.
Geriye yönelik uyumluluk sayesinde bu gibi HHDleri mevcut sata II destekli HDDlerimizde kullabilecek miyiz? -
-hele şükür sata 3 göründü fiyat belli bir süre içinde yerine oturu daha düşük boyutlarda gelince tam alınası olur bu ssd lere kapak olur -
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isomania 10 yıl
seagate kapıyı açtı
artık sırayla sataIII diskler duyurulmaya başlar...ama şuan için buna para vermek gereksiz...sataII ler işimizi görüyor..SSD ler zaten hala pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NemesisR3 10 yıl
üst seviye modeller olduğu için fiyatı iyi bence, çünkü sata 3 destekli, 2tb ve 64mb tampon bellekli, 2tb harddiskler yaygınlaştıkça fiyatlarıda düşecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sagopakey78 10 yıl
SATA III desteği kullanıcı gözünü boyamak için, 140 MB/s SATA II'nin desteklediği max. veri aktarım hızına bile erişemiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 10 yıl
mekanik sabit diskler için sata 3 ün hiç bir gereği yok çünkü o aktarım hızına asla ulaşamayacaklar,4 lü raidde bile sata 2 yetiyor çünkü,bu 1000 km hız limiti olan bir yolda 100 beygir arabayla gitmeye benziyor, ama ssd ler için iyi bir olay çünkü sata 2 darboğazına takılan üst sınıf ssd ler var,özellikle çoklu raid seçeneğinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperen_69 10 yıl
hele şükür sata 3 göründü fiyat belli bir süre içinde yerine oturu daha düşük boyutlarda gelince tam alınası olur bu ssd lere kapak olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hunter87 10 yıl
Fiyata bak !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 10 yıl
Sata 3 destekli ilk HDDler gözükmeye başladı. 500GB ve 1TB lık modellerde yakında gelecektir.
Geriye yönelik uyumluluk sayesinde bu gibi HHDleri mevcut sata II destekli HDDlerimizde kullabilecek miyiz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akkaynak 10 yıl
Tanıtım için teşekkürler. Yalnız 2TB'lıklar hala biz kullanıcılar için el yakıyor zira WD 1001 CAVAIR 1TB'tı 160TL ye alınırken bir süre daha en aşağı Yılbaşından sonra kadar beklemekte fayda var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12081 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
depolama, seagate ve
2 etiket daha sürücü 2tb
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl TÜBİTAK UEKAE ile Röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim