Seagate'den 2TB kapasiteli ve SATA 6Gbps destekli yeni sürücü; Barracuda XT

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Sabit disk üretiminde sektörün lider isimlerinden Seagate, 2TB kapasiteli yeni bir performans sürücüsünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Western Digital'in 2TB kapaisteli Caviar Black sürücüsüne rakip olarak hazırlandığı belirtilen 3.5-inç boyutundaki Barracuda XT, 500GB kapasiteli dört adet plaka kullanıyor. 7200 devir/dakika hızında çalışan ve yüksek performans için 64MB tampon bellek birimiyle donatılan Barracuda XT'nin önemli bir özelliği bulunuyor zira 2TB kapasiteli Caviar Black modelinden farklı olarak Barracuda XT, SATA 6Gbps ara birimine destek sunuyor.

Açıklanan performans değerlerine göre sürekli transfer hızı 140MB/sn'ye ulaşabilen sürücünün 750.000 saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olduğu açıklandı.

Seagate tarafından bu hafta içerisinde satışa sunulması belirtilen 2TB kapasiteli ve SATA 6Gbps uyumlu Barracuda XT'nin 299$'lık etiket fiyatına sahip olması bekleniyor.