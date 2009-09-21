Seagate'den 2TB kapasiteli ve SATA 6Gbps destekli yeni sürücü; Barracuda XT

Sabit disk üretiminde sektörün lider isimlerinden Seagate, 2TB kapasiteli yeni bir performans sürücüsünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Western Digital'in 2TB kapaisteli Caviar Black sürücüsüne rakip olarak hazırlandığı belirtilen 3.5-inç boyutundaki Barracuda XT, 500GB kapasiteli dört adet plaka kullanıyor. 7200 devir/dakika hızında çalışan ve yüksek performans için 64MB tampon bellek birimiyle donatılan Barracuda XT'nin önemli bir özelliği bulunuyor zira 2TB kapasiteli Caviar Black modelinden farklı olarak Barracuda XT, SATA 6Gbps ara birimine destek sunuyor.
Açıklanan performans değerlerine göre sürekli transfer hızı 140MB/sn'ye ulaşabilen sürücünün 750.000 saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olduğu açıklandı.
Seagate tarafından bu hafta içerisinde satışa sunulması belirtilen 2TB kapasiteli ve SATA 6Gbps uyumlu Barracuda XT'nin 299$'lık etiket fiyatına sahip olması bekleniyor.
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saygılarımla...
-Sata 3 destekli ilk HDDler gözükmeye başladı. 500GB ve 1TB lık modellerde yakında gelecektir.
Geriye yönelik uyumluluk sayesinde bu gibi HHDleri mevcut sata II destekli HDDlerimizde kullabilecek miyiz? -
-hele şükür sata 3 göründü fiyat belli bir süre içinde yerine oturu daha düşük boyutlarda gelince tam alınası olur bu ssd lere kapak olur -
Geriye yönelik uyumluluk sayesinde bu gibi HHDleri mevcut sata II destekli HDDlerimizde kullabilecek miyiz?