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Seagate'den harici sürücüleri NAS cihazına dönüştüren ağ adaptörü; FreeAgent DockStar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,3b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate'den harici sürücüleri NAS cihazına dönüştüren ağ adaptörü; FreeAgent DockStar
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, FreeAgent Go serisi taşınabilir depolama sürücülerinin NAS cihazı yani ağ depolama çözümü olarak kullanılmasına olanak tnıyan yeni bir ağ adaptörü hazırladı. Firmanın FreeAgent DockStar olarak isimlendirdiği yeni ağ adaptörü s 86 x 85 x 38.21 mm boyutlarında ve 500 gram ağırlığındaki kompakt yapısı ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Web tabanlı bir ara birime sahip olan ayrıca Pogoplus teknolojisini destekleyen ağ adaptörü üzerinde üç adet USB portu ile Gigabit Ethernet bağlantılarına yer verilmekte. Taşınabilir depolama sürücünüzdeki içeriğin ağ ortamındaki diğer bilgisayarlarla paylaşışımına olanak tanıyan ağ adaptörünün 1 yıllık Pogoplug uzaktan erişim ve paylaşım servisi ile birlikte satışa sunulduğu belirtiliyor.

FreeAgent Go serisi yeni taşınabilir depolama sürücüleriyle (1TB'a kadar) birlikte tanıtılan FreeAgent DockStar, yurt dışında 100$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Seagate'den harici sürücüleri NAS cihazına dönüştüren ağ adaptörü; FreeAgent DockStar
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Seagate'den harici sürücüleri NAS cihazına dönüştüren ağ adaptörü; FreeAgent DockStar
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Cem 10 yıl
Hoş olmuş. Birde buna Wifi ekleseler manyak olur. Direk kablosuz sürücü olur çıkar modeme de gerek kalmaz. :D
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blackice_serkan 10 yıl
kullanışlı olabilirdi ama kafadan kaybetti benim için. Çünkü 1,5 TB HDD var bende.
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mesAt 10 yıl
Bi daha seagate in herhangi bir ürününün önünden geçer miyim tövbeler olsun, o firmwire hatası yüzünden 2 tane 1 TB lık hard disk göçtü ve biri tamamen arşiv dolu idi kurtaramadım..
Tövbe bi daha...
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Klaas 10 yıl
mesAt Kardeşim Çok Kötü Olmuştur Senin İçin .
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Computeus 10 yıl
Üstündeki USB portları ne için? Harici disk takmak için değil mi? Sanıyorum sadece sürücü yuvası FreeAgent serisi ile uyumlu. USB portları üzerinden istediğimiz marka disk takabiliyoruz.
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e_capkan 10 yıl
hdd ethernet kablosuzya bağlandığından dosya aktarım hızı usbden hızlı olurmu?
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resler 10 yıl
USB portlarından başka USB diskler bağlayıp paylaşıma açmak mümkün olabilir mi acaba.
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deepestlove 10 yıl
Tüm 2.5 ve 3.5 Disklerle uyumlu olsa çok iyi olurmuş. Ama bu haliyle sadece FreeAgent diski olanlara göre.
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