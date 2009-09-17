Seagate'den harici sürücüleri NAS cihazına dönüştüren ağ adaptörü; FreeAgent DockStar

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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, FreeAgent Go serisi taşınabilir depolama sürücülerinin NAS cihazı yani ağ depolama çözümü olarak kullanılmasına olanak tnıyan yeni bir ağ adaptörü hazırladı. Firmanın FreeAgent DockStar olarak isimlendirdiği yeni ağ adaptörü s 86 x 85 x 38.21 mm boyutlarında ve 500 gram ağırlığındaki kompakt yapısı ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Web tabanlı bir ara birime sahip olan ayrıca Pogoplus teknolojisini destekleyen ağ adaptörü üzerinde üç adet USB portu ile Gigabit Ethernet bağlantılarına yer verilmekte. Taşınabilir depolama sürücünüzdeki içeriğin ağ ortamındaki diğer bilgisayarlarla paylaşışımına olanak tanıyan ağ adaptörünün 1 yıllık Pogoplug uzaktan erişim ve paylaşım servisi ile birlikte satışa sunulduğu belirtiliyor.

FreeAgent Go serisi yeni taşınabilir depolama sürücüleriyle (1TB'a kadar) birlikte tanıtılan FreeAgent DockStar, yurt dışında 100$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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