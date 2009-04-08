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Seagate'den yeni sabit disk serisi; SV35.5

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate'den yeni sabit disk serisi; SV35.5
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Sabit disk dünyasının lider isimlerinden Seagate, SV35.5 kod adını verdiği yeni sabit disk ailesini duyurdu. Firmanın 3.5" boyutunda olan ve 7200 devir/dakika hızlarında çalışan depolama birimlerinden oluşan seri dahilindeki diskler SATA-II arabirimini destekliyorlar. 250GB, 500GB ve 1TB'lık modellerden oluşan SV35.5 serisi dahilindeki diskler modeline göre 8MB, 16MB ve 32MB'lık ön bellek kapasitesine sahipler. Özellikle 7/24 çalışan digital video güvenlik sistemleri için hazırlanan yeni seri disklerin 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip oldukları belirtiliyor. 140MB/sn'lik sıralı veri transfer hızına sahip olan sürücülerin 5 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilirken, fiyatları ise açıklanmadı.


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justbejust 10 yıl
performans ve dayanıklılık açısından güzel görünüyor. random okurken o kadar hızlı olmayacaktır.
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__Tyler Durden__ 10 yıl
DiabloXTnin dediği gibi bunlar performans harddiskleri değil o yüzden 8 mb ön bellekli modelinin bulunması normal. Zaten FX kullanım alanlarını yazmış yani bizim işimize yaramaz. Ancak ömrü çok iyi olduğu için depo olarak kullanılabilir tabii fiyatı da önemli burada.
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sertacaygun 10 yıl
1 000 000 / 24 = 41 666.6667 gün yapıyor. İyi rakam :).
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N-0NE 10 yıl
Sata 2 sınırına ulaşan mekanik hdd varmı yahu ?
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Diablo 10 yıl
SV35 serisini standart masaüstü diskleriyle karşılaştırmayın.

Bu ürünler performanstan çok, uzun ömürleriyle, stabiliteleriyle ve sağlamlığıyla ünlüdür.
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TELESCOPE 10 yıl
elinden çıkartmaya çalışıyordur belki
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utankir 10 yıl
Orta vadede sadece işletim sistemi ve yazılımları üzerinde koşturabileceğimiz kapasitede SSD ürünler alabileceğimizi düşünüyorum. Arşivleme yüzünden uzun bir süre mekanik diskler hayatımızdan çıkmayacak...
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hellmare 10 yıl
Bu mekanik diskler artık çoksın hayatımızdan.SSD lerin fiyatı her geçen gün düşüyor.Umarım bu düşüş hızlı olurda artık performansın dibinde gezen disklerden kurtuluruz...
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
8MB mı ? Halâ mı yahu. Neyse...

Fx sen bilirsin, Sata III'e geçiş ne zaman olacak. Yani Sata III arabirimi kullanan, Mekanik diskleri ne zaman göreceğiz ? Ve SSD' diskler de Sata III'e aynı anda mı geçiş yapacak ?
Bir soru daha; Mekanik disk'lerin daha kaç yıl üretimi decam edecek. Malûm SSD teknolojisi yayılmaya başladı.

Teşekkürler...
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