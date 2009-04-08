Seagate'den yeni sabit disk serisi; SV35.5

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Sabit disk dünyasının lider isimlerinden Seagate, SV35.5 kod adını verdiği yeni sabit disk ailesini duyurdu. Firmanın 3.5" boyutunda olan ve 7200 devir/dakika hızlarında çalışan depolama birimlerinden oluşan seri dahilindeki diskler SATA-II arabirimini destekliyorlar. 250GB, 500GB ve 1TB'lık modellerden oluşan SV35.5 serisi dahilindeki diskler modeline göre 8MB, 16MB ve 32MB'lık ön bellek kapasitesine sahipler. Özellikle 7/24 çalışan digital video güvenlik sistemleri için hazırlanan yeni seri disklerin 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip oldukları belirtiliyor. 140MB/sn'lik sıralı veri transfer hızına sahip olan sürücülerin 5 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilirken, fiyatları ise açıklanmadı.