Sharkoon oyuncular için hazırladığı kulaklığını güncelledi: X-Tatic Digital R

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Komponent üreticisi Sharkoon, oyuncular için hazırladığı X-Tatic Digital isimli kulaklığın güncellenmiş yeni bir versiyonunu satışa sunuyor. Dolby Digital sertifikasına sahip olan 5.1 kanal destekli oyuncu kulaklığını bir önceki modelden ayıran en önemli farklılık olarak iki yerine sadece bir adet güç bağlantısına ihtiyaç duyuyor olması gösterilmekte. Xbox kontrolcüleriyle kullanım için basitleştirişmiş bağlantı özelliklerine sahip olan yeni revizyonda, her kulak için dört adet hoparlöre yer verildiği belirtilirken, empedans değerinin ise 32 ohm olduğu açıklandı.

Çıkartılabilir mikrofon, Dolby Digital çözümleme yeteneğine sahip olan ve ayrıca farklı bağlantı alternatifler sunan Sound Control Unit (SCU) ses yöneticisi ile birlikte sunulan X-Tatic Digital R için Sharkoon tarafından tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatının 99.90 Avro olduğu bildirildi.

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SCU