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Shuttle dokunmatik ekranlı mini biligsayarı D10'un satışına başladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Shuttle dokunmatik ekranlı mini biligsayarı D10'un satışına başladı
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Kompakt yapılı çoklu ortam bilgisayarlarıyla ünlenen Shuttle, D10 kod adlı yeni modelinin satışına başladı. İlk detaylarını bir süre önce verdiği Shuttle D10 özellikle sahip olduğu ekran ile dikkat çekecek gibi görünüyor zira ürün üzerinde entegre olarak 7" boyutunda, dokunmatik kontrollü LED backlit LCD ekran bulunuyor. 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen ekranı kullanıcılar ikinci görüntü kaynağı olarak kullanabiliyorlar.

Siyan renkli Alüminyum kasaya sahip olan D10, 30.5 x 20 x 18.5 cm'lik boyutlarıyla segmentinin önde çıkan özelliklerinden biri olarak standart bilgiasayarlara göre daha kompakt bir tasarıma sahip. 100 watt'lık dahili güç kaynağına sahip olan ve Intel platformunu temel alan sisteme G31 yonga setli anakart yataklık ediyor. Isıl güç tasarımı 65 watt'a kadar olan LGA775 formundaki güncel Intel işlemcileriyle uyumlu olan sistem ayrıca 4GB DDR2 bellek desteği sunuyor ve entegre grafik işlemcisiyle (Intel GMA X3100) birlikte geliyor.

İki adet SATA-II portuna sahip olan ve 6 kanal yüksek tanımlı ses desteğiyle donatılan D10 üzerinde görüntü akrarımı içinse D-Sub konnektörü yer alıyor. Shuttle'ın 7" dokunmatik ekranlı D10 modeli Avrupa fiyat listelerine 327.86 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.

Shuttle dokunmatik ekranlı mini biligsayarı D10'un satışına başladı
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blckhm 11 yıl
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blckhm 11 yıl
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max975 11 yıl
küçük kutular
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Fettah34 11 yıl
Shuttle o pc yi nasıl kullanmayı düşünüyomuş?
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dellino 11 yıl
Haber için teşekkürler.
Sistem oldukça küçük UMPC lerin masa üstü versiyonu olmuş. tek eksiği grafik yongası ve dijital görüntü çıkışının eksikliği olmuş.
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jvcjvc 11 yıl
bana çok saçma geldi.özellikle ekranın konumu çok kötü.
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