Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Son günlerin popüler oyunu Hollow Knight: Silksong 22 TL’ye düştü

    Eylül ayının başında çıkış yapan Hollow Knight: Silksong oyunu Xbox Türkiye mağazasında 22,50 TL'ye indi. Oyunu oldukça düşük fiyata satın alma fırsatını kaçırmayın!

    Son günlerin popüler oyunu Hollow Knight: Silksong 22 TL’ye düştü Tam Boyutta Gör
    Hollow Knight serisinin devam oyunu Hollow Knight: Silksong, 4 Eylül’de çıkışını yaptı. Oyunseverler tarafından büyük beğeniyle karşılanan oyun, yüksek puanlar almayı başardı. Oyunun Xbox Türkiye mağazasındaki fiyatı 22,50 TL’ye indi.

    Hollow Knight: Silksong oyunu PlayStation’da 849 TL’ye, Steam’de ise 330 TL’ye satılıyor. Oyun çıktığı gün Xbox mağazasında 56,25 TL’ye satışa çıkmış sonrasında fiyatı 287,50 TL’ye yükselmişti. Bu defa oyunun fiyatı 22,50 TL’ye düştü.

    Hollow Knight: Silksong Xbox Store Linki

    Hollow Knight: Silksong’u Xbox mağazasından 22,50 TL’ye satın alarak oyunu PC, Xbox Series X/S ve Xbox One’da oynayabilirsiniz. Hollow Knight: Silksong’un Xbox kütüphanesinde yer aldığını ancak oyuna kalıcı sahip olmak isteyenler için fiyatın gayet uygun olduğunu söyleyebiliriz.

    Microsoft zaman zaman Türkiye mağazasında bu şekilde büyük fiyat indirimleri yapıyor. Bu fiyat düşüşleri kısa süreliğine geçerli oluyor. Oyunu satın almayı düşünüyorsanız acele etmenizde fayda var.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford fiesta 1.4 tdci hangi motor yağı kullanılır cevabı olmayan dini sorular pirelli mi goodyear mı klavyede i harfi yok nasıl yazılır param yok ama yurtdışında okumak istiyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum