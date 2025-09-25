Son günlerin popüler oyunu Hollow Knight: Silksong 22 TL’ye düştü

Hollow Knight: Silksong oyunu PlayStation’da 849 TL’ye, Steam’de ise 330 TL’ye satılıyor. Oyun çıktığı gün Xbox mağazasında 56,25 TL’ye satışa çıkmış sonrasında fiyatı 287,50 TL’ye yükselmişti. Bu defa oyunun fiyatı 22,50 TL’ye düştü.
Hollow Knight: Silksong Xbox Store Linki
Hollow Knight: Silksong’u Xbox mağazasından 22,50 TL’ye satın alarak oyunu PC, Xbox Series X/S ve Xbox One’da oynayabilirsiniz. Hollow Knight: Silksong’un Xbox kütüphanesinde yer aldığını ancak oyuna kalıcı sahip olmak isteyenler için fiyatın gayet uygun olduğunu söyleyebiliriz.
Microsoft zaman zaman Türkiye mağazasında bu şekilde büyük fiyat indirimleri yapıyor. Bu fiyat düşüşleri kısa süreliğine geçerli oluyor. Oyunu satın almayı düşünüyorsanız acele etmenizde fayda var.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: