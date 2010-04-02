Shuttle, J1 4100 serisi mini bilgisayarlarını satışa sunuyor

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Mini bilgisayar profesyoneli Shuttle, farklı kullanıcılar için çok sayıda yeni modeli bünyesinde barındıran J1 4100 serisi bilgisayarlarını duyurdu. J1 4100, J1 4100G ve J1 4100P model isimlerine sahip bilgisayarların hepsi, J1 kasa modelini baz alıyor dolayısıyla 190 x 215 x 325 mm ölçüleriyle geliyorlar. Intel platformunu temel alan ve tercihe bağlı olarak çift çekirdekli Core 2 Duo serisi veya dört çekirdekli Core 2 Quad jenerasyonu ile konfigüre edilebilen sistemlerde G41 çipsetli anakart kullanılıyor ve 8GB'a kadar bellek desteği sunuluyor. Ortak diğer özellikler arasında, Blu-ray sürücü, Gigabit Ethernet, WiFi ve 5.1 kanal ses gibi detaylara yer verilen SFF formundaki mini bilgisayarlardan J1 4100 ve 4100G modelleri 160GB kapasiteli disk ile geliyorlar ve tercihe bağlı olarak 500GB kapasiteli disk ile de alınabiliyorlar.

Shuttle'ın yeni modellerinde 4100P ise standart olarak 500GB kapasiteli disk ile geliyor ve tercihe bağlı olarak iki adet 500GB'lık sürücü ile konfigüre edilerek toplamda 1TB'lık depolama kapasitesi ile alınabiliyor. Her üç sistem de baz donanımda Intel'in DirectX 10 destekli entegre ekran kartlarından GMA X4100 ile geliyorlar ancak tercihe ya da bütçeye göre harici ekran kartlarıyla da donatılabiliyorlar. Shuttle'dan yapılan açıklamaya bakılırsa ön yüzü damalı sistemlerde ekran kartı olarak tamamı Nvidia çözümü olan GeForce 8400GS/9500 GT/GT 240/9800 GT (J1 4100 için), GeForce GT 240 (J1 4100G için) ve Quadro FX 1800 (J1 4100P için) tercihlerinde bulunulabiliyor.

Amerika'da satışa sunulan J1 4100, J1 4100G ve J1 4100P sistemlerle birlikte Shuttle, sınırlı bir süre için Red Faction: Guerrilla oyununu ve 7 butonlu fare gibi hediyeleri de kutu içeriğine eklerken, sistemlerin fiyatları tercih edilecek işlemciye bağlı olarak 799 dolar seviyesinden başlıyor.

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