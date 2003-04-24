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Shuttle'dan yeni XPC, ama bu kez nForce2

16 yıl (Son Güncelleme: 16 yıl)
155
1
Diğer
rapsland
Haber Editörü
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   Barebone PC'lerin öncüsü Shuttle, XPC serisine nForce2 çipset temelli yeni bir sistem daha ekliyor. Daha önce AMD icin sadece SIS çipsetli mainboardlar kullanan Shuttle, bu kez Athlon XP icin en uygun platform olan nForce2'yi kullanmiş.

    Shuttle SN41G2 , FN41 Mainboardını içeriyor. Board MicroATX formunda ve şu özelliklere sahip:

  • Kuzey Köprüsü ile bütünleşik GeForce4 MX
  • 200/266/333 Mhz FSB
  • 2 DDR Slotu PC3200 , PC2700 ve PC2100 desteği
  • Athlon XP3000+ desteği
    • AMD Athlon XP ve Duron  333/266/200MHz FSB  
    • FSB ayarı : 100...200MHz (1 MHz'lik adımlarla)
    • Burn Proof CPU for AthlonXP

MCP-T Güney Köprüsü:

  • ATA 33 / 66 / 100 / 133
  • 8 IRQ INT
  • 6 USB-Ports
  • USB 2.0
  • Onboard LAN
    • 10/100MBit LAN ile RJ45-Bağlantı
    • Realtek 8201BL Chipseti
  • Onboard SoundDolby Digital Sound (via ALC650)
  • Dolby Digital 5.1 Sound
  • IEEE 1394 Firewire
    • Firewire-Controller Realtek 8801 ile  3 Adet x 1394  
    • Desteklediği hızlar, 400/200/100 Mbit/s

     Daha önce barebone PC'ler sınırlı işler için kullanılabiliyordu (mesela internet, download, ofıs, TV'de DVD/Avi/Mpeg izlemek için). SN41G2 ile bu durum artık değişiyor ve oyuncular için bile cazip hale geliyor. Eski iri kıyım Big Towerlarla karşılaştığında XPC'ler daha compakt bir görünüme sahipler ve onlar kadar hızlı oldukları da düşünülürse PC dünyasında yeni bir dönem başlıyor denilebilir. Planet 3Dnow!! Shuttle XPC yi enine boyuna incelemiş ayrıca KT400 ve nForce2'li standart sistemlerle karşılastırmış. Sonuçlar gerçekten etkileyici...


http://www.planet3dnow.de/artikel/hardware/sn41g2/2.shtml Yorum Yaz
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