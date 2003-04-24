Shuttle'dan yeni XPC, ama bu kez nForce2

Barebone PC'lerin öncüsü Shuttle, XPC serisine nForce2 çipset temelli yeni bir sistem daha ekliyor. Daha önce AMD icin sadece SIS çipsetli mainboardlar kullanan Shuttle, bu kez Athlon XP icin en uygun platform olan nForce2'yi kullanmiş.

Shuttle SN41G2 , FN41 Mainboardını içeriyor. Board MicroATX formunda ve şu özelliklere sahip:

Kuzey Köprüsü ile bütünleşik GeForce4 MX

GeForce4 MX 200/266/333 Mhz FSB

2 DDR Slotu PC3200 , PC2700 ve PC2100 desteği

Athlon XP3000+ desteği

AMD Athlon XP ve Duron 333/266/200MHz FSB



FSB ayarı : 100...200MHz (1 MHz'lik adımlarla)



Burn Proof CPU for AthlonXP

MCP-T Güney Köprüsü:

ATA 33 / 66 / 100 / 133

8 IRQ IN T

6 USB-Ports

USB 2.0

Onboard LAN

10/100MBit LAN ile RJ45-Bağlantı



Realtek 8201BL Chipseti

Onboard Sound Dolby Digital Sound (via ALC650)

Dolby Digital Sound (via ALC650) Dolby Digital 5.1 Sound

IEEE 1394 Firewire Firewire-Controller Realtek 8801 ile 3 Adet x 1394 Desteklediği hızlar, 400/200/100 Mbit/s



Daha önce barebone PC'ler sınırlı işler için kullanılabiliyordu (mesela internet, download, ofıs, TV'de DVD/Avi/Mpeg izlemek için). SN41G2 ile bu durum artık değişiyor ve oyuncular için bile cazip hale geliyor. Eski iri kıyım Big Towerlarla karşılaştığında XPC'ler daha compakt bir görünüme sahipler ve onlar kadar hızlı oldukları da düşünülürse PC dünyasında yeni bir dönem başlıyor denilebilir. Planet 3Dnow!! Shuttle XPC yi enine boyuna incelemiş ayrıca KT400 ve nForce2'li standart sistemlerle karşılastırmış. Sonuçlar gerçekten etkileyici...

http://www.planet3dnow.de/artikel/hardware/sn41g2/2.shtml