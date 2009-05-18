SilverStone 1500 Watt'lık yeni güç kaynağını kullanıma sunuyor

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Kasa ve güç kaynaklarıyla sektörün iddialı isimlerinden birisi olan SilverStone, performans tutkunları, hız aşırtma meraklıları ve oyuncular için hazırladığı yüksek kapasiteli yeni güç kaynağı ile ses getirecek gibi görünüyor. Firmanın Strider serisi dahilinde hazırladığı ve ilk detayları geçtiğimiz Mart ayında Hannover, Almanya'da düzenlenen CeBIT fuarıyla birlikte gün ışığına çıkan 1500 Watt'lık yeni güç kaynağının çok yakında kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

1000+ Watt seviyesinde 80 Plus Silver sertifikasına sahip az sayıdaki güç kaynağından birisi olduğu belirtilen 1500 Watt'lık yeni model, %100 modüler kablo tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 150 x 86 x 220 mm boyutlarında olan yüksek kapasiteli yeni güç kaynağında 8 adet +12v rail hattı olduğu ve 120A'e kadar akım sağlanabildiği belirtiliyor. ATi Crossfire X ve Nvidia SLI sertifikalarına da sahip olan PSU, ekran kartı kurulumları için 4x 6+2-pin ve 8x 6-pin güç konnektörüyle geliyor.

Aktif PFC özelliğine sahip olan ve yüksek seviye Japon kapasitörlerle donatılan 1500 Watt'lık güç kaynağının soğutulmasından ise 135mm'lik fan (19dbA gürültü yaratıyor) sorumlu. Çok çekirdekli işlemci ve çoklu ekran kartı kurulumlarına sahip en iddialı oyuncu sistemlerini dahi besleyebilecek düzeyde olduğu belirtilen güç kaynağının fiyatı ise henüz bilinmiyor.