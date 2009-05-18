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SilverStone 1500 Watt'lık yeni güç kaynağını kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SilverStone 1500 Watt'lık yeni güç kaynağını kullanıma sunuyor
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Kasa ve güç kaynaklarıyla sektörün iddialı isimlerinden birisi olan SilverStone, performans tutkunları, hız aşırtma meraklıları ve oyuncular için hazırladığı yüksek kapasiteli yeni güç kaynağı ile ses getirecek gibi görünüyor. Firmanın Strider serisi dahilinde hazırladığı ve ilk detayları geçtiğimiz Mart ayında Hannover, Almanya'da düzenlenen CeBIT fuarıyla birlikte gün ışığına çıkan 1500 Watt'lık yeni güç kaynağının çok yakında kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

1000+ Watt seviyesinde 80 Plus Silver sertifikasına sahip az sayıdaki güç kaynağından birisi olduğu belirtilen 1500 Watt'lık yeni model, %100 modüler kablo tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 150 x 86 x 220 mm boyutlarında olan yüksek kapasiteli yeni güç kaynağında 8 adet +12v rail hattı olduğu ve 120A'e kadar akım sağlanabildiği belirtiliyor. ATi Crossfire X ve Nvidia SLI sertifikalarına da sahip olan PSU, ekran kartı kurulumları için 4x 6+2-pin ve 8x 6-pin güç konnektörüyle geliyor.

Aktif PFC özelliğine sahip olan ve yüksek seviye Japon kapasitörlerle donatılan 1500 Watt'lık güç kaynağının soğutulmasından ise 135mm'lik fan (19dbA gürültü yaratıyor) sorumlu. Çok çekirdekli işlemci ve çoklu ekran kartı kurulumlarına sahip en iddialı oyuncu sistemlerini dahi besleyebilecek düzeyde olduğu belirtilen güç kaynağının fiyatı ise henüz bilinmiyor.


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memanet 10 yıl
arkadaşlar öyle demeyin yakın gelecekte masa üstü bilgisayarlar süper bilgisayar sınıfına girecek bilindiği gibi süper bilgisayarlara özel elektrik santrali tahsis ediyorlar bunu onun için tasarlamışlar anladığım kadarıyla :))
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L.o.T.u.S 10 yıl
Yetmez 3000 watt isterim.Beni kesmez bu.

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XivA 10 yıl
12 volt 120 amper :) 220v 120A değil. yoksa özel trafolu olması gerekir 15-34k.voltluk.
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petsiyehable 10 yıl
8 ADET RAİL OFFF



işte buda alınabilir
,


firmalar bırbırlerıne misilleme yapıyo süper.
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darel-x 10 yıl
İyice abarttılar artık. Herhalde 3 adet 4870x2 veya 295 bağlayacaklar.
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stii 10 yıl
aynen prat.120 amper ne demek ya...
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huseyinhoca 10 yıl
Bunu çalıştırabilmek için yanına birde elektrik santrali hediye etsinler.
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