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SilverStone'dan Mini-ITX kasa; LC12

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SilverStone'dan Mini-ITX kasa; LC12
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Kompakt boyutlu ve düşük güç tüketimli sistemlere olan ilginin arttığı şu günlerde donanım üreticileri de yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmıyor. Intel ve VIA gibi üreticilerin hazırladığı Mini-ITX formundaki platformlar merak uyandırmayı başarırken, bu platformlara ev sahipliği yapacak kasalar da dikkat çekmeye devam ediyor. Sektörün önde gelen komponen üreticilerinden SilverStone da hazırladığı Mini-ITX kasasını kullanıma sunuyor.

SilverStone'dan Mini-ITX kasa; LC12
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Firmanın LCD12 isimli yeni kasası Siyah ve Gümüş olmak üzere iki farklı renk alternatifiyle kullanıma sunuluyor. 184 x 97 x 288 mm boyutlarında ve 1.3 Kg ağırlığında olan SilverStone'un Min-ITX anakartı, Alüminyum tabanlı ön panele sahip VIA ve Intel Atom platformlarıyla uyumlu olan kasa, 60 watt (maks. 80 watt) gücünde pasif DC/DC board ve AC adaptörüyle birlikte geliyor.

SilverStone'dan Mini-ITX kasa; LC12
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Mini-ITX sistemler için hazırlanan kasanın ön panelinde hızlı kullanım ve kolay kurulum için USB2.0 x 2, IEEE1394 x 1 ile ses ve mikrofon çıkışları yer alıyor. Dahili olarak 3.5" boyutunda bir adet sürücü, harici olaraksa slim yapıda optik sürücü kullanımına olanak tanıyan LC12 isimli yeni kasa için yurt dışında tavsiye edilen son kullanıcı fiyatının 129 Avro olduğu belirtiliyor.


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01Mrt 11 yıl
silverstone olunca o fiyat normal ama keşke slim sürücüyü ürene dahil etselerdi...
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max975 11 yıl
birde e-sata girişi olsaymış tam olurdu
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forvet09 11 yıl
fiyata bak..haber için tşk.
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