Skype yeni nesil Nokia telefonlara entegre oluyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Anında mesajlaşma yazılımı Skype, Nokia'nın yeni nesil cep telefonlarına entegre ediliyor. Skype ve Nokia arasında yapılan anlaşmaya göre, kullanıcıları arasında ücretsiz görüşme sağlayan Skype yazılımı Nokia'nın önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağı cep telefonlarında ön-yüklü olarak gelecek. Üçüncü çeyrekte satışa sunulacağı belirtilen N97 modeliyle başlayacak uygulamanın, başta N serisi olmak üzere firmanın diğer model gamlarına da yansıması bekleniyor. N97'de adres defterinin bir parçası olarak yer alacağı belirtilen uygulama kullanıcılarını, 3G ve WLAN gibi iletişim ağları üzerinden ücretsiz olarak görüştürebilecek.
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İnsanların alışkanlıkları o kadar kemikleşmiş ki kıramıyorsunuz. Umarım Skype gibi programlar yayılır da telefon faturaları düşer.
Mobil cihazlardaki Skype+Wimax ikilisi kısa vadede gsm operatörlerinin gelirlerini azaltacak, uzun vadede de gsm operatörlerinin gelirlerini komik rakamlara düşürecek diye düşünüyorum. Biraz iddialı oldu ama 2 ile 2 yi toplayınca bulduğum sonuç bu. Gerçi Wimax operatörlüğüne soyunurlarsa iş başka. Nokia yı da tebrik ediyorum, gerçi 3g yi düşünerek Skype yi koyacak telefonlarına ama bir geçiş döneminde olduğumuzdan; başlangıçta 3g, daha sonra Wimax doğal görünüyor.