Skype yeni nesil Nokia telefonlara entegre oluyor

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Anında mesajlaşma yazılımı Skype, Nokia'nın yeni nesil cep telefonlarına entegre ediliyor. Skype ve Nokia arasında yapılan anlaşmaya göre, kullanıcıları arasında ücretsiz görüşme sağlayan Skype yazılımı Nokia'nın önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağı cep telefonlarında ön-yüklü olarak gelecek. Üçüncü çeyrekte satışa sunulacağı belirtilen N97 modeliyle başlayacak uygulamanın, başta N serisi olmak üzere firmanın diğer model gamlarına da yansıması bekleniyor. N97'de adres defterinin bir parçası olarak yer alacağı belirtilen uygulama kullanıcılarını, 3G ve WLAN gibi iletişim ağları üzerinden ücretsiz olarak görüştürebilecek.