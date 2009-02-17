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Skype yeni nesil Nokia telefonlara entegre oluyor

10 yıl
15,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Skype yeni nesil Nokia telefonlara entegre oluyor
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Anında mesajlaşma yazılımı Skype, Nokia'nın yeni nesil cep telefonlarına entegre ediliyor. Skype ve Nokia arasında yapılan anlaşmaya göre, kullanıcıları arasında ücretsiz görüşme sağlayan Skype yazılımı Nokia'nın önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağı cep telefonlarında ön-yüklü olarak gelecek. Üçüncü çeyrekte satışa sunulacağı belirtilen N97 modeliyle başlayacak uygulamanın, başta N serisi olmak üzere firmanın diğer model gamlarına da yansıması bekleniyor. N97'de adres defterinin bir parçası olarak yer alacağı belirtilen uygulama kullanıcılarını, 3G ve WLAN gibi iletişim ağları üzerinden ücretsiz olarak görüştürebilecek.


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alpabi 10 yıl
Değerli yorumcu ColnQuiet. Bende sizin gibi düşünmekteydim. Evinde bilgisayarı olan kişilerin ev telefonunu kullanmayarak artık Skype ile iletişim kuacağını cep telefonları geliştikçe bunun cep telefonlarına da yayılacağını düşündüm. Ta ki annemlere Skpye telefon adaptörü kurup ev telefonunu internete bağlayıncaya kadar. Normal ev telefonundan ## tuşlayıp normal telefon aramış gibi arayacaklardı sadece. Bir türlü normal telefon alışkanlıklarını silip bu alışkanlığı yerleştiremedim. Bir çok arkadaşıma da aynı aparattan aldırdım ya da hediye ettim. En teknoloji meraklıları, en paragözleri bile kurmamışlar bile.
İnsanların alışkanlıkları o kadar kemikleşmiş ki kıramıyorsunuz. Umarım Skype gibi programlar yayılır da telefon faturaları düşer.
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CoolnQuiet 10 yıl
Skype adımı tamamlanmaya başlıyor anlaşılan mobil cihazlarda ve sıradaki adım olan Wimax'e biraz daha yaklaşıyoruz, Nvidia ve Intel'de MID'lerinde Skype'ye yer verecektir muhtemelen.
Mobil cihazlardaki Skype+Wimax ikilisi kısa vadede gsm operatörlerinin gelirlerini azaltacak, uzun vadede de gsm operatörlerinin gelirlerini komik rakamlara düşürecek diye düşünüyorum. Biraz iddialı oldu ama 2 ile 2 yi toplayınca bulduğum sonuç bu. Gerçi Wimax operatörlüğüne soyunurlarsa iş başka. Nokia yı da tebrik ediyorum, gerçi 3g yi düşünerek Skype yi koyacak telefonlarına ama bir geçiş döneminde olduğumuzdan; başlangıçta 3g, daha sonra Wimax doğal görünüyor.
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