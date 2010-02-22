Sony biri 3D destekli olan 4 yeni A/V alıcısını duyurdu.

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Japonya kökenli Sony, 3D destekli ürün gamına 1 yeni ürün, A/V alıcılarına 4 yeni ürün eklediğini duyurdu. Gelin bu 4 yeni ürüne daha yakından bakalım.

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3D destekli Sony STR-DN1010 AV alıcısı

3D destekli olan A/V alıcısı STR-DN1010 model adına sahip. HDMI 1.4 standartını bulunduran DN1010, 8 Ohm'da kanal başına 110 Watt güç ile 7.1 kanal ses verebiliyor. DN1010, 1080/24p Full HD video oynatımına, Deep Color teknolojisine, x.v.Color renk yelpazesine bunların yanında Dolby TrueHD, dts-HD ses teknolojilerine de destek veriyor. Ürün Wireless alıcısıyla internet bağlantısına ulaşabiliyor, Sony'nin DMP(dijital medya port)'si ile Walkman, iPod, PC gibi bir çok cihaza bağlanabiliyor. Ayrıca S-Air uyumluluğu sayesinde yine bu uyumluluğa sahip ses sistemleriyle kablosuz bir şekilde çalışabiliyor. Üç boyut destekli DN1010'un Haziran ayında 500 Dolar fiyat etiketi ile piyasada olması bekleniyor.

Sony'nin tanıttığı diğer A/V alıcıları ise STR-DH810, STR-DH710, STR-DH510 model adlarında.

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Sony STR-DH810 AV alıcısı

DH810 ve DH710, 7.1 kanal ses(8 Ohm'da kanal başına sırayla 110 Watt, 105 Watt güç) verebilirken DH510 5.1 kanal(8 Ohm'da kanal başına 100 Watt güç) ses verebiliyor. Üç model de Dolby TrueHD, dts-HD ses teknolojilerini, Audio Return Channel(TV'nize DVD oynatıcı gibi bir cihaz zaten takılı ise bu özellik sayesinde sesi HDMI üzerinden A/V alıcıya gönderebiliyorsunuz, ek kablo kullanmaya gerek kalmıyor) ve S-Air teknolojisini destekliyor. DH810 4 HDMI ve 3 komponent, DH710 3 HDMI ve 3 komponent bulundururken, DH510 3 HDMI ve 2 komponent portuna sahip.

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Sony STR-DH710 AV alıcısı (solda), Sony STR-DH510 AV alıcısı (sağda)

Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen bu üç ürünün fiyatlarının DH810 400 Dolar, DH710 300 Dolar, DH510 230 Dolar civarlarında olması bekleniyor.