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Sony biri 3D destekli olan 4 yeni A/V alıcısını duyurdu

Sony biri 3D destekli olan 4 yeni A/V alıcısını duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Japonya kökenli Sony, 3D destekli ürün gamına 1 yeni ürün, A/V alıcılarına 4 yeni ürün eklediğini duyurdu. Gelin bu 4 yeni ürüne daha yakından bakalım.

Sony biri 3D destekli olan 4 yeni A/V alıcısını duyurdu
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3D destekli Sony STR-DN1010 AV alıcısı

3D destekli olan A/V alıcısı STR-DN1010 model adına sahip. HDMI 1.4 standartını bulunduran DN1010, 8 Ohm'da kanal başına 110 Watt güç ile 7.1 kanal ses verebiliyor. DN1010, 1080/24p Full HD video oynatımına, Deep Color teknolojisine, x.v.Color renk yelpazesine bunların yanında Dolby TrueHD, dts-HD ses teknolojilerine de destek veriyor. Ürün Wireless alıcısıyla internet bağlantısına ulaşabiliyor, Sony'nin DMP(dijital medya port)'si ile Walkman, iPod, PC gibi bir çok cihaza bağlanabiliyor. Ayrıca S-Air uyumluluğu sayesinde yine bu uyumluluğa sahip ses sistemleriyle kablosuz bir şekilde çalışabiliyor. Üç boyut destekli DN1010'un Haziran ayında 500 Dolar fiyat etiketi ile piyasada olması bekleniyor.

Sony'nin tanıttığı diğer A/V alıcıları ise STR-DH810, STR-DH710, STR-DH510 model adlarında.

Sony biri 3D destekli olan 4 yeni A/V alıcısını duyurdu
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Sony STR-DH810 AV alıcısı

DH810 ve DH710, 7.1 kanal ses(8 Ohm'da kanal başına sırayla 110 Watt, 105 Watt güç) verebilirken DH510 5.1 kanal(8 Ohm'da kanal başına 100 Watt güç) ses verebiliyor. Üç model de Dolby TrueHD, dts-HD ses teknolojilerini, Audio Return Channel(TV'nize DVD oynatıcı gibi bir cihaz zaten takılı ise bu özellik sayesinde sesi HDMI üzerinden A/V alıcıya gönderebiliyorsunuz, ek kablo kullanmaya gerek kalmıyor) ve S-Air teknolojisini destekliyor. DH810 4 HDMI ve 3 komponent, DH710 3 HDMI ve 3 komponent bulundururken, DH510 3 HDMI ve 2 komponent portuna sahip.

Sony biri 3D destekli olan 4 yeni A/V alıcısını duyurdu
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Sony biri 3D destekli olan 4 yeni A/V alıcısını duyurdu
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Sony STR-DH710 AV alıcısı (solda), Sony STR-DH510 AV alıcısı (sağda)

Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen bu üç ürünün fiyatlarının DH810 400 Dolar, DH710 300 Dolar, DH510 230 Dolar civarlarında olması bekleniyor.


http://news.sel.sony.com/en/press_room/consumer/home_audio/es_receivers/release/56527.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
STR-DH510 modelinin 3D olduğuna eminmisiniz sanal 3D diye biliyorum.
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Delerıum 8 yıl
Fiyatlar Harika Fakat Bizde Böyle Olmayacağı İçin Ne Yazıyorsa Kafadan 2 Katını Hesaplayın. Biz Zengin Milletiz Çünkü...
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bunlar daha hiç birşey değil önümüzdeki günlerde sony nin ismini çok duyacaksınız.sizlere sadece odaklanmak kalacak.
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alpermor 9 yıl
her şey hoış güzel ama bu fiyatlara bunların tr de satılması bence imkansız....
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mavi_panter 9 yıl
Fiyatlar çok dikkat çekici acaba sony fiyat konusunda stratejimi değiştirmeye başladı ne oldu. Yeni Lcdlerin fiyatlarıda eskisi gibi çok uçuk değil.


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sotoxs 9 yıl
belkide sorun şu : dün fiyatlar rekabet ederdi bugün kalite yarın tasarım edecek
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Batuist 9 yıl

sotoxs

belkide sorun şu : dün fiyatlar rekabet ederdi bugün kalite yarın tasarım edecek

ama gerçekten harika bir tesbit...


bravo.. örnek... otomobiller... eskiden ilerleyen bir alet yapmaya çalıştılar ve başardılar gaza basıyodun gidiyodu ama çok sorunluydu.. bunu aştılar daha kaliteli yapmaya çalıştılar kaliteyide artık dibe vurunca bu sefer konfor ve şekil tasarımı öne çıktı.. herhalde otomobil dünyası bilgisayarlardan eski olduğu için bugün daha olgun bir seviyede ve bugün geldiği noktaya elektronik dünyasının gelmesi biraz daha zaman alıcak.. yani dediğine gerçekten gelicekler.. Ben buna inanıyorum...
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Batuist 9 yıl
vauwww sony'nin yaşadığını görmek çok güzel.. en sevdiğim markalardan biridir kendisi ama nedense son zamanlarda adından pek bahsettiremiyor.. walkmani kendisi yarattı şimdi başkaları keyfini sürüyor.. sonyde yanlış giden bazı şeyler olsa gerek.. sorun yönetimde mi acaba??
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atalay_xxx 9 yıl
arkadas fıyatlara bak bıde tr fıyatlarına bak şaka gibi yaa..
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zapatero 9 yıl
Sayın editör bu konu ev sinema sistemleri başlığı altında olursa daha iyi olucak...burada daha çok uydu receiverlar inceleniyor.
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