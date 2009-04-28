Sony, Bluetooth destekli iki yeni kulaklık hazırladı

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Spor yaparken müzik dinlemeyi sevenler için hazırladığı NWZ-W202 isimli Walkman serisi MP3 çaları ile beğenimizi kazanan Sony, iki yeni kulaklık hazırladı. Sony Avrupa tarafından anons edilen Bluetooth 2.1 destekli yeni kulaklıklardan DR-BT100CX isimli model kulak içi, DR-BT101 isimli model ise bant formunda. Eko ve gürültü engelleme özelliklerine sahip olan yeni kulakların yüksek ses kalitesi sunma hedefiyle hazırlandığı ve parmak ucuyla kontrol edilebilen buton tasarımına sahip olduğu belirtiliyor.

A2DP, AVRCP, HFP ve HSP Bluetooth profillerine destek verdiği belirtilen yeni kulaklıkların fiyatları hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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