Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xperia 10 VII geliyor: Uygun fiyatlı model bu kez daha fazla pazarda satışa çıkacak

    Sony’nin merakla beklenen yeni orta segment telefonu Xperia 10 VII hakkında dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Bu modelin, selefine kıyasla daha geniş bir pazarda kullanıcılarla buluşması bekleniyor

    Sony Xperia 10 VII geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Sony’nin yeni nesil orta segment telefonu Xperia 10 VII ile ilgili dikkat çekici bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yakın zamanda sızdırılan detaylara göre, bu modelin global çapta daha geniş bir erişimle kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Özellikle Xperia 1 VII’nin aksine, Sony’nin bu kez Kuzey Amerika gibi daha önce pas geçilen pazarlara da yönelme ihtimali gündemde.

    Xperia 10 VII, farklı bölgeler için hazırlanmış birden fazla model numarasıyla çeşitli kaynaklarda görülmeye başladı. PM-1510-BV’den PM-1515-BV’ye kadar sıralanan bu modeller, telefonun dünya çapında birçok varyasyonla satışa sunulacağını işaret ediyor. Dahası, bir IMEI kontrol sitesinde de bu modellerden biri listelendi, bu da lansmanın artık iyice yaklaştığını gösteriyor.

    Önceki sızıntılar, Xperia 10 VII'nin Ekim 2025'te tanıtılacağını öne sürüyordu. Yeni modelde 6.1 inçlik OLED ekranın yer alacağı ve bu ekranın artık 120Hz yenileme hızı sunacağı belirtiliyor. Bu, selefi Xperia 10 VI’daki 60Hz panelle kıyaslandığında oldukça önemli bir gelişme. Cihazın arkasında 50 megapiksellik bir ana kamera yer alacağı, performans tarafında ise Snapdragon 6 Gen 4 işlemcinin kullanılacağı iddia ediliyor. Ayrıca 5.000 mAh kapasiteli batarya ile gün boyu kullanım vaat ediliyor.

    Sony, Xperia 1 VII’yi sadece belirli pazarlarda sunma kararı almış ve başta ABD olmak üzere bazı bölgeleri es geçmişti. Ancak Xperia 10 VII ile bu stratejiyi değiştirmeyi planlıyor olabilir. Uygun fiyatlı olması beklenen bu cihazın, sadece Avrupa ve Asya’da değil, aynı zamanda ABD ve Kanada gibi pazarlarda da satışa çıkacağı konuşuluyor.

    Uygun fiyat segmentinde rekabetin giderek kızıştığı şu dönemde, Xperia 10 VII'nin geniş çaplı erişimi Sony adına önemli bir hamle olabilir. Özellikle ekran ve performans tarafındaki iyileştirmelerle birlikte, bu modelin dikkat çekmesi sürpriz olmayacak. Şimdi gözler, Ekim ayında yapılması beklenen resmi tanıtıma çevrilmiş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şehir trafiğini unutturacak elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    monster statik elektrik boşaltma apartmanda balkon büyütme kira tespit davası istinaf süresi mi kumanda demirdöküm klima nasıl çalışır yokuşta yol hakkı kimindir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    realme 9 Pro
    realme 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum