Xperia 10 VII geliyor: Uygun fiyatlı model bu kez daha fazla pazarda satışa çıkacak

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Sony’nin yeni nesil orta segment telefonu Xperia 10 VII ile ilgili dikkat çekici bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yakın zamanda sızdırılan detaylara göre, bu modelin global çapta daha geniş bir erişimle kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Özellikle Xperia 1 VII’nin aksine, Sony’nin bu kez Kuzey Amerika gibi daha önce pas geçilen pazarlara da yönelme ihtimali gündemde.

Xperia 10 VII, farklı bölgeler için hazırlanmış birden fazla model numarasıyla çeşitli kaynaklarda görülmeye başladı. PM-1510-BV’den PM-1515-BV’ye kadar sıralanan bu modeller, telefonun dünya çapında birçok varyasyonla satışa sunulacağını işaret ediyor. Dahası, bir IMEI kontrol sitesinde de bu modellerden biri listelendi, bu da lansmanın artık iyice yaklaştığını gösteriyor.

Önceki sızıntılar, Xperia 10 VII'nin Ekim 2025'te tanıtılacağını öne sürüyordu. Yeni modelde 6.1 inçlik OLED ekranın yer alacağı ve bu ekranın artık 120Hz yenileme hızı sunacağı belirtiliyor. Bu, selefi Xperia 10 VI’daki 60Hz panelle kıyaslandığında oldukça önemli bir gelişme. Cihazın arkasında 50 megapiksellik bir ana kamera yer alacağı, performans tarafında ise Snapdragon 6 Gen 4 işlemcinin kullanılacağı iddia ediliyor. Ayrıca 5.000 mAh kapasiteli batarya ile gün boyu kullanım vaat ediliyor.

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Sony, Xperia 1 VII’yi sadece belirli pazarlarda sunma kararı almış ve başta ABD olmak üzere bazı bölgeleri es geçmişti. Ancak Xperia 10 VII ile bu stratejiyi değiştirmeyi planlıyor olabilir. Uygun fiyatlı olması beklenen bu cihazın, sadece Avrupa ve Asya’da değil, aynı zamanda ABD ve Kanada gibi pazarlarda da satışa çıkacağı konuşuluyor.

Uygun fiyat segmentinde rekabetin giderek kızıştığı şu dönemde, Xperia 10 VII'nin geniş çaplı erişimi Sony adına önemli bir hamle olabilir. Özellikle ekran ve performans tarafındaki iyileştirmelerle birlikte, bu modelin dikkat çekmesi sürpriz olmayacak. Şimdi gözler, Ekim ayında yapılması beklenen resmi tanıtıma çevrilmiş durumda.

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