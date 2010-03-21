Sony Ericsson dokunmatik ekranlı yeni bir Walkman telefon hazırlıyor

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Sony Ericsson Xperia X10

Xperia X10 gibi modelleriyle gündemde olan Sony Ericsson'un, Walkman serisi için yeni modeller planladığı gizli bir bilgi değil. PSP Phone hakkında iddiaların ardı arkası kesilmese de mevcut bilgilere göre firmanın öncelikli stratejileri arasında yer alan Walkman X serisi yeni telefon çalışmalarını, PSP Phone öncesinde görmemiz kuvvetle muhtemel görünüyor. Uzakdoğulu kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre Sony Ericsson, dokunmatik ekranlı yeni bir müzik telefonunu önümüzdeki aylarda satışa sunabilir.

Gelen bilgilere göre Sony Ericsson, Android gibi akıllı telefon odaklı yazılım platformu üzerine Walkman X serisi taşınabilir medya oynatıcılarındakine benzer şekilde OLED ekran ekran kullanarak tasarım ve donanım anlamında rekabet gücü daha yüksek telefonlar hazırlayabilir. Finansal performansı bir süredir pekte iyi olmayan dolayısıyla kârlılık düzeyini bir an önce geliştirmek isteyen Sony Ericsson'un bu hedef doğrultusunda yeni modeller için sahip olduğu tüm imkaanları değerlendirmeye alacağı düşünülüyor.