Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson dokunmatik ekranlı yeni bir Walkman telefon hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,6b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony Ericsson dokunmatik ekranlı yeni bir Walkman telefon hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Sony Ericsson Xperia X10

Xperia X10 gibi modelleriyle gündemde olan Sony Ericsson'un, Walkman serisi için yeni modeller planladığı gizli bir bilgi değil. PSP Phone hakkında iddiaların ardı arkası kesilmese de mevcut bilgilere göre firmanın öncelikli stratejileri arasında yer alan Walkman X serisi yeni telefon çalışmalarını, PSP Phone öncesinde görmemiz kuvvetle muhtemel görünüyor. Uzakdoğulu kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre Sony Ericsson, dokunmatik ekranlı yeni bir müzik telefonunu önümüzdeki aylarda satışa sunabilir.

Gelen bilgilere göre Sony Ericsson, Android gibi akıllı telefon odaklı yazılım platformu üzerine Walkman X serisi taşınabilir medya oynatıcılarındakine benzer şekilde OLED ekran ekran kullanarak tasarım ve donanım anlamında rekabet gücü daha yüksek telefonlar hazırlayabilir. Finansal performansı bir süredir pekte iyi olmayan dolayısıyla kârlılık düzeyini bir an önce geliştirmek isteyen Sony Ericsson'un bu hedef doğrultusunda yeni modeller için sahip olduğu tüm imkaanları değerlendirmeye alacağı düşünülüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
SonyEricsson dan kaliteli telefon mu var yahu, dalga mı geçiyorsunuz siz:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wox 9 yıl
BEŞ PARA ETMEZ BU..SADECE BU DEĞİL DİĞER MODELLERDE ÖYLE..İĞRENDİM ARTIK BU TELEFONLARINDAN BE.BENDE SONYERİCSSON KULLANIYORUM AMA GERÇEKTENDE ŞEKİL KULLANIM ÖZELLİK KALİTE GÖRÜNÜM AÇISINDAN BEŞ PARA ETMEZ GÖZLE BAKIYORUM...YAV ŞİMDİ KIZACAKSINIZ EDECEKSİNİZ AMA NE YAPAYIM ...ŞÖYLE GİDİPTE GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ALABİLECEĞİM BİR MODEL YOK SONYERİCSSON DA..Bİ TEK HOŞUMA GİDEN VAR ODA SAMSUNG UN İ8910 HD Sİ...ŞEKİL ÖZELLİK KULLANIM AÇISINDAN SÜPER TELEFON ..Bİ TEK ONU ALASIM VAR ANCAK SONYERİCSSON DANDA BELKİ YENİ BİR CİHAZ ÇIKAR UMUDUYLA BEKLİYOM.AMA YOK ..ADAMLAR DÜŞÜNÜP TAŞINIP NASIL BİR KALAS TELEFON ÜRETİRİZ DİYE ONU DÜŞÜNÜYORLAR...YETER BE YETERRR.RESMEN SONYERİCSSON ÖLDÜ BE.FORM A BAKSANIZA HİÇ HAREKETLİLİK YOK.TERK EDİLMİŞ KASABA GİBİ..SİTESİNE GİRİYORUM DÜZGÜN PROGRAM YOK ETKİLEYİCİ BİŞEY YOK.SADECE RENK DEĞİŞTİRSİNLER..AMA BU İNSANLARDA SONYERİCSSON U NU DEĞİŞTİRİYOR...BAŞKA BİŞEY DEĞİL...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m35 9 yıl
getirmiyor dersen anlarım ama yapmıyor demen çok yanlış ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Kendinizi kandırmayın.SE artık TR ye gec ve zor cihaz sokmaya basladı,bunu 7 tane SE kullanan biri olarak soylüyorum,yıl 2010 olmuş daha piyasada adam gibi bir cihazı yok,yok w serisiymişte yok bilmem neymişte artık müzik sıradan oldu w serisinin bir esprisi kalmadı 300 liralık bir cihaz bile mp3 oynatıyor,bunları banlandırıp ısıtıp ısıtıp koymanın anlamı yok... kendi sayfasında da hala yok 6 ay sonra yok bilmem 3 ay sonra falan filan sacmalıyorlar inanmıyorumda artık,bu ülkeyi ciddiye almıyorlar her hallerinden belli bu,ve yeni nesil cihazlara gec kaldı abuk subuk serilerle hala kafayı takmıslar w serisine,acı gercek budur herkes başının caresine baksın SE beni kaybetmiştir artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluENight 9 yıl
@DH Misafiri SE bir çok kişiyi kaybetti hocam resmen Türk insanıyla dalga geçtiler.... zaten her dönem zarar açıklıyorlar yakında SE diye bir şey kalmaz sanırım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukarakoala 9 yıl
ben W800i aldım zamanında tepe tepe kullandım çok çok iyi telefondu.(sony kafa yorarsa iyi telefon cıkıyo ortaya) şimdi 5800 kullanıyorum 1 yıla kadar değiştirebilirim.Güzel bir modeli .ıkarsa alınabilitesi mevcut.
W800 i zamanında sonraki versiyonlarından bile pahalıydı sağlam teldi yarın nostaji yapıp kullanim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 9 yıl
simdi forumdakı kardeslerıme sunu soyleyeyım de rahatlıyayım.
SE bılmem kac tur telefon tasarlıyor ve prototıplerını cıkartıp hababam fuarlara katılıyor, ancak sonra sozkonusu telefonları pıyasaya surmeyı unutuyor,hele tr'de hıc aramayın bıle sadee SE Turkıye sayfasında hoşbeş flashlar falan goruruz kurcalarız o kadar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
escape0121 9 yıl
se' herzaman begenmişimdir
ben ce güzel bir ürün cıkacak ortaya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 9 yıl
yaw daha biz dogru düzgün telefon yüzü göremiyoruz se den adamlar he bire 1 ay 2 ay diyip telefon cıkartıyor satıyor yine göremiyoruz kör olduk se türkiye sayesinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIGERSHARK 9 yıl
bence se getiren firmanın bu politikası birkaç sene daha sürecek herhalde çok satabilecek ucuz tel getirmenin peşindeler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22610 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
OLED, android ve
2 etiket daha se telefon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl BenQ ile LCD teknolojileri üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim