Sony Ericsson T303 video inceleme

Küçük, hafif ve güzel görünüyor. Peki tüm bunlar onu alınası bir telefon yapmaya yeter mi?

Cep telefonu pazarındaki çekişme her geçen gün daha da zorlu bir hal alıyor. Özellikle Sony Ericsson ve Nokia gibi akıllı telefonlardan, uygun fiyatlı giriş seviyesi telefonlara kadar geniş yelpazede üretim yapan firmaların işi daha da zor.

Akıllı telefon pazaronda Apple, HTC, Blackberry gibi firmalarla rekabete girerken, giriş seviyesi telefonlarda Çin'li üreticilere pazarı kaptırmamaya uğraşıyorlar.

Bu videomuzda Sony Ericsson'un giriş seviyesi telefonlarından biri olan T303'ü inceliyoruz. Bakalım T303'ün aynalı ekranı, küçük boyutları ve şık tasarımı; onu alınası bir telefon yapmaya yetiyor mu?