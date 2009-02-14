Sony Ericsson T303 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Küçük, hafif ve güzel görünüyor. Peki tüm bunlar onu alınası bir telefon yapmaya yeter mi?
Cep telefonu pazarındaki çekişme her geçen gün daha da zorlu bir hal alıyor. Özellikle Sony Ericsson ve Nokia gibi akıllı telefonlardan, uygun fiyatlı giriş seviyesi telefonlara kadar geniş yelpazede üretim yapan firmaların işi daha da zor.
Akıllı telefon pazaronda Apple, HTC, Blackberry gibi firmalarla rekabete girerken, giriş seviyesi telefonlarda Çin'li üreticilere pazarı kaptırmamaya uğraşıyorlar.
Bu videomuzda Sony Ericsson'un giriş seviyesi telefonlarından biri olan T303'ü inceliyoruz. Bakalım T303'ün aynalı ekranı, küçük boyutları ve şık tasarımı; onu alınası bir telefon yapmaya yetiyor mu?
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Türkiyede Çok tanınmış bir elektronik mağazasındaki tezgahtar bu telefonu bana tanıtırken
hafıza kartı takılabildiği
mp3 çalar
fotoğraf ve video çekiminin olduğunu söylemişti.
Bu gün baktığımda eksiklikleri görünce hayal kırıklığı yaşadım.
Ayrıca tezgahtarın atmasyon özellikler söylemesi ayrı bir muamma
gerçekten kaliteli arka kapak ve birçok yeri çelik gibi metal sanırım
bu "aktivite" ve "c" tuşuna çok hafif basıyor diğer tuşlar çok rahat
telefonun boyutu çok küçük ; kalınlığı e250,k660 la aynı
aynalı cam ekran çok hoşş
biraz daha fiyatının inmesi gerekir Hakettiği fiyat 120-130 TL arasıdır
Ama yani 8 mb hafızayıda bir 1.3 mp li telefon için yakıştıramadım
ya hiç bişey koymican yada hiç yoktan bazı seyleri koklatarak yaparken ucundanda tattırcan...