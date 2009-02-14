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Sony Ericsson T303 video inceleme

10 yıl
83,6b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Küçük, hafif ve güzel görünüyor. Peki tüm bunlar onu alınası bir telefon yapmaya yeter mi?

Cep telefonu pazarındaki çekişme her geçen gün daha da zorlu bir hal alıyor. Özellikle Sony Ericsson ve Nokia gibi akıllı telefonlardan, uygun fiyatlı giriş seviyesi telefonlara kadar geniş yelpazede üretim yapan firmaların işi daha da zor.

Akıllı telefon pazaronda Apple, HTC, Blackberry gibi firmalarla rekabete girerken, giriş seviyesi telefonlarda Çin'li üreticilere pazarı kaptırmamaya uğraşıyorlar.

Bu videomuzda Sony Ericsson'un giriş seviyesi telefonlarından biri olan T303'ü inceliyoruz. Bakalım T303'ün aynalı ekranı, küçük boyutları ve şık tasarımı; onu alınası bir telefon yapmaya yetiyor mu?


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djkubi 8 yıl
Sony erricson yöneticisi kimse niyeti şirketi dibe sürüklemek. Sokaktaki insan bile bunun video çekmesi mp3 çalması gerektiğini söylerdi. Hala w 810 kullanıyorum, bana göre zamanın en iyi telefonlanrından biriydi. Anca se gelişme gösteremedi şimdide çırpınıyor. Şöyle güzel bir telefon bekliyorum ama aldığımdan beri 1 yada iki model vardı okadar. Fotoğraf kaliteside artacağına iyice kötüleştirdiler. Sadece mp'le artırmakla insanları kandırdılar.
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se(dd)at 9 yıl
T303 tasarım olarak süper,küçük bişi ekranı ayna niyetine kullanabilirsiniz ama özellik bakımından günümüz teknolojilerine yakışmıyor+SAGEM Mobile işbirliği
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DH Misafiri 9 yıl
telefonu ilk gördüğümde fiyatı 800 TLden aşağı değildirdiye düşünmüştüm.ama videoyu izleyince ŞOOOOKKKK :Dgerçekten bu görüntüye bu özellikler yakışmamış
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ersan06 9 yıl
Bu telefona dün baktım.
Türkiyede Çok tanınmış bir elektronik mağazasındaki tezgahtar bu telefonu bana tanıtırken
hafıza kartı takılabildiği
mp3 çalar
fotoğraf ve video çekiminin olduğunu söylemişti.
Bu gün baktığımda eksiklikleri görünce hayal kırıklığı yaşadım.
Ayrıca tezgahtarın atmasyon özellikler söylemesi ayrı bir muamma
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ErTrrr 9 yıl
yeni bir cep telefonu almaya kafaya koyduğum şu günlerde nokia'dan şaşmamaya karalıydım.. ta ki bu modeli görene kadar.. gerçekten harika bir tasarımı war.. zaten 6600'dan sonra aradığım telefon tipi küçük, sade, şık ve ucuz bir şeydi.. özellik asla önemli değildi zira bir zamanların kral telefonu 6600'da bile kullanmadığım-kullanmaktan haz alamadığım o kadar çok özellik wardı ki.. telefona 300-400 liradan fazla wermek benim için çok anlamsız..böyle düşündüğüm için bu telefonu almaya karar verdim.. 230 liralık fiyatı da gayet makul geldi..siyah modelinin daha güzel olduğunu da belirtmeden edemeyeceğim.. ve herkesin bir telefondan beklentilerinin farklı olduğuna inanan kişiler tarafından hazırlanan bu videodaki telefon seçimini eleştirmekle başta okuyanlara ve hazırlayanlara büyük haksızlık yapıyorsunuz çünkü telefonu belki de hiç yakından görmeyen birilerinin yaptığı bu yorumlar telefonu almaya niyetli bir kişiyi bile caydırabilecek nitelikte,
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hakansnet 9 yıl
telefon çok hoşuma gitti ama 8 Mb. işi çok saçma olmuş.
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trallala 10 yıl
ya ben de bu fiyatlara telefon istiyorum bunu da gordum tipini begendim. kamera falan çok onemli diil tt,eknolojik bişi istemiyorum.. ama hafızası da çok düşükmüş ve sony ericsson kapanıyo muymus (turkiye ayagı) alırsan bozulursa elinde kalır falan dediler bana. karar veremedim aslam mı??
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Adalya_07 10 yıl
Abartılı teknolojiden sıkılıp sadece telefon kullanmak istiyenler için birebir...
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sucxx 10 yıl
mp3 çalmıo kamerası yeterli değil depolama alanı yok renkli ekran abes durmuş bu telefonda yaw :D eski model telefonlardan pek bi farkı yoq bence :S ama dışardan güzel duruo :D
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Chaqi 10 yıl
Mesut abi sıkıntıdan mı çektiniz video yu :D
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oonur1061 10 yıl
çok güzel bir TEleFon
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Nike 10 yıl
Telefonda hafıza kartı olsa tam olacakmış bu fiyatı bencede haketmiyor.
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se(dd)at 10 yıl
telefonu kapalı olarak inceledim

gerçekten kaliteli arka kapak ve birçok yeri çelik gibi metal sanırım

bu "aktivite" ve "c" tuşuna çok hafif basıyor diğer tuşlar çok rahat

telefonun boyutu çok küçük ; kalınlığı e250,k660 la aynı

aynalı cam ekran çok hoşş


biraz daha fiyatının inmesi gerekir Hakettiği fiyat 120-130 TL arasıdır
Ama yani 8 mb hafızayıda bir 1.3 mp li telefon için yakıştıramadım
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m35 10 yıl
hiç yoktan hafıza kartı olmalıydı... bu evşrde artık giriş seviyeside olsa olması gereken bişey...
ya hiç bişey koymican yada hiç yoktan bazı seyleri koklatarak yaparken ucundanda tattırcan...
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