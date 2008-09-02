Sony Ericsson, Türkiye operasyonuyla ilgili iddialara yanıt verdi

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Mobil iletişim dünyasının lider isimlerinden Sony Ericsson için biri global diğeriyse lokal anlamda iki iddia günlerdir tartışılıyor. Zira hem Sony'nin Ericsson ile olan ortak girişimden ayrılmak istediği hemde Sony Ericsson'un mevcut pazar şartlarından ötürü Türkiye operasyonlarını sonlandıracağına yönelik spekülatif iddia ve haberler kulaktan kulağa hızla yayılıyor. Özellikle Türkiye operasyonlarıyla ilgili olarak Sony Ericsson Türkiye'nin kanal pazarlama müdürü Özge Özcan firma adına resmi açıklama yaparak Sony Ericsson'un Türkiye operasyonlarıyla ilgili merak edilenlere yanıt verdi. İşte Sony Ericsson'un resmi basın duyurusu; Bu günlerde, internette Sony Ericsson’un, Türkiye operasyonlarına son verdiği ve cep telefonu işinden çekildiği yolunda dolaşan e-posta (ve konvansiyonel medyada çıkan haberler) nedeniyle kamuoyunda oluşabilecek herhangi bir yanlış anlamayı önleyebilmek üzere aşağıdaki açıklamayı bilginize sunuyoruz. Sony Ericsson firması Ekim 2001 tarihinde, Sony ve Ericsson birleşmesiyle yarı yarıya bir ortaklık olarak kuruldu ve aynı yıl Türkiye’de de faaliyet göstermeye başladı. 2001’den önce de, Ericsson kendi cep telefonlarını Türkiye’de satıyordu. Sony Ericsson küresel olarak, şirket kaynak ve operasyonlarının gözden geçirileceği kararını duyurmuştu. Bu kararın bir parçası olarak, Türkiye operasyonlarının yeniden yapılandırılmasına karar verildi. Türkiye’de karlı büyümeyi yeniden sağlayabilmek için alınan bu karar, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek. Sony Ericsson Türkiye Ülke Müdürü Roger Bolander konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Biz İstanbul ofisimizden şu anda üç pazarı yönetiyoruz: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan. Bu üçlü pazar grubu birbirinden çok farklı büyüklük ve gelişimdeki ülkeleri içinde barındırıyor. Türkiye, bizim için büyük bir pazar ve bu pazarda gelişim bizim için büyük önem taşıyor. Birbirinden çok farklı olan Türkiye, İsrail ve Azerbaycan pazarlarını ayırarak hareket etmenin başarılı gelişmeleri beraberinde getireceğine inanıyoruz.” Sony Ericsson, “Satış ve Pazarlama”yı ön planda tutan müşteri odaklı bir organizasyon olarak yeniden yapılandırılacak. Bu organizasyon yapısı ile Türkiye’de Sony Ericsson ürünlerinin yüksek satışlara ulaşması hedefleniyor. Bu stratejinin bir parçası da, İstanbul merkezli Sony Euraisa ile olası tüm sinerjileri yaratmak ve kullanmak olacak. Hem Sony hem de Sony Ericsson bu konuyu, birbirlerini desteklemenin doğal bir adımı olarak görüyor. Ayrıca, Sony ve Sony Ericsson’un ortak müşterilerinin çoğu da halihazırda aynı perakende zincirlerinden alışveriş yapıyor. Bolander, “İsrail, 3G teknolojisi ile çok farklı servisler sunan, tüm operatörleriyle dinamik bir pazar. Sony Ericsson bu pazarda son derece başarılı bir büyüme yaşıyor. Sony Ericsson, son dönemde İsrail’de bir internet sitesinde yapılan ankette gençler arasında da en popüler cep telefonu markası seçildi. İsrail’de Sony Ericsson’un kendi kaynakları ile başarılı yerel ortağı Beres’i destekleyeceği yeni bir yapı kurulacak. Azerbaycan ise, Türkiye ve İsrail’den farklı ve CIS ülkelerindeki diğer pazarlara çok daha yakın bir portre çiziyor. Bu nedenle Azerbaycan’ın CIS ülkeleri arasına alınmasına karar verdik.” diye ekliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeniden yapılanma kapsamında, Türkiye Birimi; aralarında Yunanistan, Balkanlar, Kıbrıs ve İsrail’in de bulunduğu Merkez Ofis’e rapor verecek. Roger Bolander, yeniden yapılandırmayla birlikte Orta Avrupa Ülkeleri’nin başına geçecek. Ocak 2008’den bu yana şirketin Satış Direktörü olan Soner Cesur ise bu değişimle birlikte Bolander’ın yerine Türkiye Ülke Müdürü görevini devralacak. Bütün bu aksiyonların sonucu olarak, Sony Ericsson Türkiye ofisinde 15 pozisyonun kapatılması gerekti. Bu, Sony Ericsson için son derece üzücü olsa da Türkiye’deki büyümenin sağlanması ve bir sonraki seviyeye yükseltilebilmesi için gerekli bir durumdur. Bütün çalışanlar, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek yeni organizasyon yapısı ile ilgili olarak 25 Ağustos Pazartesi günü bilgilendirildiler. Bolander; “Türkiye operasyonel yönetimi, pazar ihtiyaçlarına güçlü bir yerel bakışı garanti etmek ve müşterileriyle yakın bağlantıyı sürdürmek için Türkiye’de kalacak. Sony Ericsson olarak, Türkiye’nin son derece önemli ve büyüyen bir pazar olduğuna inanıyoruz. Türkiye pazarındaki iş hacmini büyütmek için her tür çabayı da göstereceğiz.” diyor. Özge Özcan Kanal Pazarlama Müdürü Sony Ericsson Türkiye