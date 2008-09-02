Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson, Türkiye operasyonuyla ilgili iddialara yanıt verdi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
17,4b
1
54
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil iletişim dünyasının lider isimlerinden Sony Ericsson için biri global diğeriyse lokal anlamda iki iddia günlerdir tartışılıyor. Zira hem Sony'nin Ericsson ile olan ortak girişimden ayrılmak istediği hemde Sony Ericsson'un mevcut pazar şartlarından ötürü Türkiye operasyonlarını sonlandıracağına yönelik spekülatif iddia ve haberler kulaktan kulağa hızla yayılıyor. Özellikle Türkiye operasyonlarıyla ilgili olarak Sony Ericsson Türkiye'nin kanal pazarlama müdürü Özge Özcan firma adına resmi açıklama yaparak Sony Ericsson'un Türkiye operasyonlarıyla ilgili merak edilenlere yanıt verdi. İşte Sony Ericsson'un resmi basın duyurusu; Bu günlerde, internette Sony Ericsson’un, Türkiye operasyonlarına son verdiği ve cep telefonu işinden çekildiği yolunda dolaşan e-posta (ve konvansiyonel medyada çıkan haberler) nedeniyle kamuoyunda oluşabilecek herhangi bir yanlış anlamayı önleyebilmek üzere aşağıdaki açıklamayı bilginize sunuyoruz. Sony Ericsson firması Ekim 2001 tarihinde, Sony ve Ericsson birleşmesiyle yarı yarıya bir ortaklık olarak kuruldu ve aynı yıl Türkiye’de de faaliyet göstermeye başladı. 2001’den önce de, Ericsson kendi cep telefonlarını Türkiye’de satıyordu. Sony Ericsson küresel olarak, şirket kaynak ve operasyonlarının gözden geçirileceği kararını duyurmuştu. Bu kararın bir parçası olarak, Türkiye operasyonlarının yeniden yapılandırılmasına karar verildi. Türkiye’de karlı büyümeyi yeniden sağlayabilmek için alınan bu karar, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek. Sony Ericsson Türkiye Ülke Müdürü Roger Bolander konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Biz İstanbul ofisimizden şu anda üç pazarı yönetiyoruz: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan. Bu üçlü pazar grubu birbirinden çok farklı büyüklük ve gelişimdeki ülkeleri içinde barındırıyor. Türkiye, bizim için büyük bir pazar ve bu pazarda gelişim bizim için büyük önem taşıyor. Birbirinden çok farklı olan Türkiye, İsrail ve Azerbaycan pazarlarını ayırarak hareket etmenin başarılı gelişmeleri beraberinde getireceğine inanıyoruz.” Sony Ericsson, “Satış ve Pazarlama”yı ön planda tutan müşteri odaklı bir organizasyon olarak yeniden yapılandırılacak. Bu organizasyon yapısı ile Türkiye’de Sony Ericsson ürünlerinin yüksek satışlara ulaşması hedefleniyor. Bu stratejinin bir parçası da, İstanbul merkezli Sony Euraisa ile olası tüm sinerjileri yaratmak ve kullanmak olacak. Hem Sony hem de Sony Ericsson bu konuyu, birbirlerini desteklemenin doğal bir adımı olarak görüyor. Ayrıca, Sony ve Sony Ericsson’un ortak müşterilerinin çoğu da halihazırda aynı perakende zincirlerinden alışveriş yapıyor. Bolander, “İsrail, 3G teknolojisi ile çok farklı servisler sunan, tüm operatörleriyle dinamik bir pazar. Sony Ericsson bu pazarda son derece başarılı bir büyüme yaşıyor. Sony Ericsson, son dönemde İsrail’de bir internet sitesinde yapılan ankette gençler arasında da en popüler cep telefonu markası seçildi. İsrail’de Sony Ericsson’un kendi kaynakları ile başarılı yerel ortağı Beres’i destekleyeceği yeni bir yapı kurulacak. Azerbaycan ise, Türkiye ve İsrail’den farklı ve CIS ülkelerindeki diğer pazarlara çok daha yakın bir portre çiziyor. Bu nedenle Azerbaycan’ın CIS ülkeleri arasına alınmasına karar verdik.” diye ekliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeniden yapılanma kapsamında, Türkiye Birimi; aralarında Yunanistan, Balkanlar, Kıbrıs ve İsrail’in de bulunduğu Merkez Ofis’e rapor verecek. Roger Bolander, yeniden yapılandırmayla birlikte Orta Avrupa Ülkeleri’nin başına geçecek. Ocak 2008’den bu yana şirketin Satış Direktörü olan Soner Cesur ise bu değişimle birlikte Bolander’ın yerine Türkiye Ülke Müdürü görevini devralacak. Bütün bu aksiyonların sonucu olarak, Sony Ericsson Türkiye ofisinde 15 pozisyonun kapatılması gerekti. Bu, Sony Ericsson için son derece üzücü olsa da Türkiye’deki büyümenin sağlanması ve bir sonraki seviyeye yükseltilebilmesi için gerekli bir durumdur. Bütün çalışanlar, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek yeni organizasyon yapısı ile ilgili olarak 25 Ağustos Pazartesi günü bilgilendirildiler. Bolander; “Türkiye operasyonel yönetimi, pazar ihtiyaçlarına güçlü bir yerel bakışı garanti etmek ve müşterileriyle yakın bağlantıyı sürdürmek için Türkiye’de kalacak. Sony Ericsson olarak, Türkiye’nin son derece önemli ve büyüyen bir pazar olduğuna inanıyoruz. Türkiye pazarındaki iş hacmini büyütmek için her tür çabayı da göstereceğiz.” diyor. Özge Özcan Kanal Pazarlama Müdürü Sony Ericsson Türkiye
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
the show must go on 9 yıl
baybagatur cok güzel anlatmis benim demek istedigimi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sharpie 9 yıl
arkadaşlar eşim telefonunu (w910)kaybetti illede aino diyor başka bişey demiyor bu hafta sonu illaa alıcaz ama garantilisi yok.doğubankdan alıcaz.ilkkez garantisiz alıcaz bir telefonu.haftaya bi arkadaş yurt dışından geliyor onun pasaportuna işleticez.sormak istediğim cihazı alırken nelere dikkat edelim.yurtdışından alınmış faturasını istiyeyimmi gerek varmı.ayrıca ikinci el olup olmadığını daha önce sim kart takılıp takılmadığını nasıl öğrenebilirim.başka dikkat etmem gereken neler var?
doğubanktan birşey almamalıyım biliyorum ama yok işte istediğimiz telefon TR de yok getirmiyolar.sizlerden acil cevap bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the show must go on 9 yıl
tarih 2008 yil 2010 degisen bisey yok aino ve satioyu ben magazalarda göremiyorum hepsiburada teknosa bimeks vs vs
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
[Kunye=]ben kendimi bildim bileli yanı sonyerıcsson kulanmaktayım ve hala ben p990i ve w880i kulanmaktyaım ben hiç bi
r telefon tanımam s ericsson üzerinde ama bu ülken kıymetini bilmiyorlar inan ayrılacaktır diye duydum çok üzülmüştüm bence dünayada bizim üke kadar pazar kanalı büyük bir ülkeye rastlayamazlar ve en kıcık kaptığım şey telefonları çıktı çıkıyor ve bir türlü çıkmıyor bu hatayı yapmazlarf diye umut ediyorum yayın geliçtirin ve ülkenin her tarafına yayılsın sonyericsson cepshop kurulsun her ilde ve hatat her ilçede bakın bakalım oluyormu yoksa olmuyormu ozaman gürürsünğz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BayBağatur 9 yıl
P990 cihazımı sattığımdan beri yastayım , umarım sevindirici haberler gelir eski güzel günlere
döneriz , P900 , P910 , P990 derken sevincimiz kursağımızda kaldı çok üzüldük eminim ben ve binlerce
Sony kullanıcısı biliyoruz ki Sony isterse en iyisini yapar ama yapmıyor ya da yapacak veya yaptı , gelmiyor bir türlü,
bekliyoruz !!

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the show must go on 9 yıl
ölme esegim ölme ati alan üsküdara gecti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
ben kendimi bildim bileli yanı sonyerıcsson kulanmaktayım ve hala ben p990i ve w880i kulanmaktyaım ben hiç bi
r telefon tanımam s ericsson üzerinde ama bu ülken kıymetini bilmiyorlar inan ayrılacaktır diye duydum çok üzülmüştüm bence dünayada bizim üke kadar pazar kanalı büyük bir ülkeye rastlayamazlar ve en kıcık kaptığım şey telefonları çıktı çıkıyor ve bir türlü çıkmıyor bu hatayı yapmazlarf diye umut ediyorum yayın geliçtirin ve ülkenin her tarafına yayılsın sonyericsson cepshop kurulsun her ilde ve hatat her ilçede bakın bakalım oluyormu yoksa olmuyormu ozaman gürürsünğz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirKipi 9 yıl
Adamlar 2008'de bütün her şeyi yalanlamışlar ama yıl 2010 ve hala bir gelişme yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
empire_loups 11 yıl
Şükür...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@ltuğ 11 yıl
Güzel haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17437 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl MAGICOOL DIY sıvı soğutma sistemi video inceleme 11 yıl Synology DS207+ Ağ depolama sunucusu video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim