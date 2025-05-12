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    Türkiye'den güneş hücresi üretiminde 100 milyar TL'lik atılım

    Türkiye, güneş enerjisinde yerel hücre üretimini artırmak ve sürdürebilmek adına önemli yatırımları hayata geçiriyor. Bu bağlamda 5 projeye toplamda 100 milyar TL yatırım yapılacak.

    Türkiye'den güneş hücresi üretiminde 100 milyar TL'lik atılım Tam Boyutta Gör
    Türkiye, güneş enerjisinden elektrik üretmede kapasitesini sürekli olarak artırırken bu enerji kaynağında kullanılan bileşenleri de yerel olarak üretme hedefini güdüyor. Halihazırda Türkiye’de güneş paneli üreten birçok firma olsa da bu panellerin temel bileşenlerinden olan güneş hücresini üreten firma sayısı az. Ancak planlanan 5 önemli yatırımla bu noktada da üretim yapılması hedefleniyor.

    Güneş hücresinde atılım

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9,3 milyar dolarlık öngörülen yatırım tutarı ile 20 binden fazla istihdam ve yıllık cari dengeye 12 milyar dolarlık katkı sağlayacak olan Büyük Ölçekli Sanayi yatırımlarının ayrıntılarını paylaştı. 15 şehirde hayata geçecek büyük ölçekli sanayi yatırımlarında güneş enerjisi teknolojilerinin payı büyük.

    Yapılan açıklamaya göre güneş hücresi üretimi için Alfa Solar Enerji, Astronergy Yüksek Teknoloji, CW Solar Cell Enerji, Elin Yarı İletken Teknolojileri ve Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri toplamda 2.564 milyar dolarlık (yaklaşık 100 milyar TL) yatırımda bulunacak.

    • Alfa Solar Enerji: 390 milyon dolar - Kırklareli
    • Astronergy Yüksek Teknoloji: 584 milyon dolar - Adana
    • CW Solar Cell Enerji: 520 milyon dolar – Antalya
    • Elin Yarı İletken Teknolojileri: 387 milyon dolar - Sivas
    • Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri: 683 milyon dolar – Düzce

    Şimdilik bu güneş hücresi üretim tesislerinin üretim kapasiteleri belli değil. Ancak Kırklareli, Adana, Antalya, Sivas ve Düzce’de yapılacak bu yeni tesisler ile Türkiye, bölgede önemli bir üretim üssü haline gelecek. Türkiye’de halihazırda ingot aşamasından başlayarak üretim yapan tek entegre güneş hücresi fabrikası Ankara’da Kalyon PV’ye ait. Ayrıca Smart Güneş’in de İzmir’de bu yönde bir hazırlık yaptığı biliniyor.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 6 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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